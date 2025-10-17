Les classements numériques de septembre viennent de tomber, et ils confirment la vigueur du marché japonais pour les consoles Nintendo. Alors que Story of Seasons: Grand Bazaar s’impose sans conteste sur les deux générations, Hollow Knight: Silksong signe un lancement d’exception, et Final Fantasy Tactics renoue avec la gloire grâce à ses deux éditions. Voici les classements complets.

Le mois de septembre 2025 restera marqué par une convergence rare entre nostalgie et renouveau. Sur Nintendo Switch, Story of Seasons: Grand Bazaar domine toujours le classement, bénéficiant d’un bouche-à-oreille solide et d’une fanbase fidèle. Sa version Nintendo Switch 2 confirme ce succès avec un classement identique, preuve d’un engouement transversal entre les deux générations.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, dans ses deux versions (standard et Deluxe), se hisse dans le top 5 sur Switch et Switch 2, marquant un retour triomphal du tactical-RPG sous la houlette de Square Enix.

Trails in the Sky: First Chapter (Falcom) fait également sensation : le public japonais redécouvre cette aventure fondatrice, bénéficiant d’un regain d’intérêt autour de la série Trails.

Le classement Switch 2 illustre la solidité du lancement de la nouvelle console : les nouveautés affluent, et la majorité du top 10 est composée de titres récents ou optimisés pour la plateforme. Donkey Kong Bananza continue de se maintenir dans le trio de tête, tandis que Mario Kart World reste un pilier des ventes digitales. L’arrivée de Hades II et Daemon X Machina: Titanic Scion démontre que les joueurs Switch 2 plébiscitent des expériences plus exigeantes et techniques, tirant parti de la puissance de la machine.

Marvelous tire particulièrement son épingle du jeu avec trois titres classés dans chaque top 10, tandis que Square Enix place pas moins de quatre productions dans le classement Switch. Nintendo conserve évidemment une forte présence avec ses licences internes, toujours aussi dominantes sur le long terme.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

Rang Jeu Éditeur Variation 1 Story of Seasons: Grand Bazaar Marvelous ▲ (+1) 2 Everybody’s Golf: Hot Shots Bandai Namco Nouvelle entrée 3 Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition Square Enix Nouvelle entrée 4 Hollow Knight: Silksong Team Cherry Nouvelle entrée 5 Minecraft Microsoft ▼ (-2) 6 Trails in the Sky: First Chapter Nihon Falcom Nouvelle entrée 7 Animal Crossing: New Horizons Nintendo ▲ (+4) 8 Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Square Enix Nouvelle entrée 9 Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Nintendo Nouvelle entrée 10 The Exit 8 PLAYISM = 11 Metroid Prime: Remastered Nintendo = 12 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics! Nintendo ▼ (-7) 13 Super Smash Bros. Ultimate Nintendo ▲ (+2) 14 Jikkyou Powerful Pro Baseball 2024-2025 Konami ▼ (-1) 15 Wobbly Life Teyon Japan ▼ (-6) 16 Super Robot Wars Y Bandai Namco ▼ (-8) 17 Dragon Quest III HD-2D Remake Square Enix ▼ (-3) 18 Final Fantasy I-VI Bundle Square Enix Nouvelle entrée 19 Persona 5: Royal Atlus ▼ (-7) 20 Super Robot Wars Y – Digital Deluxe Edition Bandai Namco ▼ (-16)

Nintendo eShop – Nintendo Switch 2