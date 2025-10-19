Inti Creates vient d’annoncer l’arrivée de Majogami en version physique sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux d’action en 2D et de belles éditions physiques. Cette sortie se distingue particulièrement par un détail devenu rare : la version Switch 2 contiendra l’intégralité du jeu sur la cartouche, sans téléchargement complémentaire ni carte Game-Key.

Les éditions physiques sont pour l’instant prévues au Japon et en Asie, mais comme toujours avec les consoles de Nintendo, les versions fonctionneront sur tous les systèmes du monde entier, la Switch 2 et la Switch restant entièrement region-free. Le jeu proposera également un support multilingue complet, avec les langues anglaise, japonaise, coréenne, chinoise traditionnelle et simplifiée incluses directement sur la cartouche.

Une édition limitée sera également disponible. Elle contiendra le jeu, une boîte collector, un artbook ainsi qu’un CD de la bande originale, un contenu qui devrait séduire les collectionneurs et les fans de productions Inti Creates.

Dans Majogami, le joueur incarne Shiroha, une jeune femme amnésique qui voyage dans un monde étrange accompagnée de Shiori, son père transformé en feuille de papier. Armée de sa katana “Kamikiri”, Shiroha doit trancher les horreurs qu’elle croise sur sa route dans ce platformer d’action nerveux et stylisé. Grâce à sa capacité “Setsuna”, elle peut se déplacer et attaquer instantanément, enchaînant les ennemis sans interruption.

Au fil de son aventure, elle collectera des cartes de mémoire appelées Recarte, qui renferment des fragments de son passé. Ces cartes l’aideront à affronter les Majogami, de puissantes “sorcières artisanes” divines qui contrôlent ce monde corrompu. Ces entités, aux cœurs torturés et à la magie dévastatrice, se dresseront sur sa route alors qu’elle cherche à s’échapper de leur royaume.

Shiroha pourra également compter sur la protection de Shiori grâce à ses sceaux défensifs, ainsi que sur la puissance des Astrals, des gardiens qu’elle rencontrera au fil du voyage et qui lui permettront de se transformer pour adopter de nouvelles formes de combat.