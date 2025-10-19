Prévu pour le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch, Tales of Xillia Remastered s’annonce comme une version largement enrichie et modernisée du grand classique de Bandai Namco. L’éditeur a dévoilé la liste complète des nouvelles fonctionnalités et améliorations, et il faut bien le dire : le travail réalisé va bien au-delà d’un simple portage technique.

Dès les premières informations, on comprend que le studio a cherché à rendre cette version plus fluide, accessible et plaisante pour les nouveaux venus comme pour les vétérans. Parmi les ajouts majeurs, on retrouve l’accès immédiat au Grade Shop dès la première partie, un système de sauvegarde automatique, un mode dash pour accélérer les déplacements, et même la possibilité de désactiver les combats aléatoires.

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Voici un aperçu détaillé des principales améliorations annoncées :

Fonctionnalité Description Grade Shop disponible dès le début Accessible dès la première partie avec 5000 Grade, permettant d’acheter la majorité des bonus immédiatement. Réductions de 50 % dans le Grade Shop Les objets peuvent être achetés à moitié prix, facilitant la personnalisation du gameplay. DLC inclus Contient une grande partie des contenus téléchargeables de la version originale, activables depuis le menu EXTRA. Sauvegarde automatique Des sauvegardes se déclenchent après chaque changement de zone ou fin d’événement. Option pour éviter les combats Possibilité de désactiver les rencontres ennemies aléatoires dans les donjons et zones ouvertes. Fonction “Retry” En cas de défaite, le joueur peut relancer immédiatement le combat. Sous-titres en combat Les dialogues et résultats de bataille sont désormais sous-titrés. Mode dash Permet de courir plus vite que le mode “run” classique, avec un bonus supplémentaire si les “Winged Boots” sont équipées. Icônes d’objectifs Les destinations de l’histoire principale et les quêtes secondaires sont affichées sur la carte avec des icônes distinctives. Affichage des trésors et points d’exploration Les coffres et objets non découverts apparaissent désormais sur la minimap. Saut automatique des cinématiques déjà vues Les scènes peuvent être passées automatiquement ou manuellement en maintenant un bouton. Icônes “NEW !” Les nouveaux objets, compétences et techniques sont signalés dans les menus. Affichage des effets de cuisine Les plats actifs et leurs effets peuvent être consultés directement dans le menu. Retour rapide au menu principal Accès instantané au titre ou au sommet du menu, quel que soit le sous-menu ouvert. Réglage de la luminosité et du volume général Nouvelles options pour personnaliser l’éclairage et le mixage sonore global du jeu. Changement de langue audio Possibilité de basculer entre les doublages japonais et anglais. Distance de caméra ajustable Trois niveaux de zoom disponibles sur les cartes du monde et dans les donjons. Amélioration de la reconnaissance des interactions Les coffres et objets peuvent être ouverts sans être parfaitement alignés avec le personnage. Révisions et corrections du texte Fautes, omissions et descriptions ont été retravaillées pour une traduction plus fluide.

L’édition remasterisée inclura également les musiques exclusives des DLC d’origine, avec un menu dédié pour choisir les thèmes de combat, accessible pour les possesseurs de la version Deluxe ou du pack d’amélioration correspondant. Cette mise à jour massive confirme la volonté de Bandai Namco de faire de Tales of Xillia Remastered une version de référence, tout en conservant l’esprit du jeu original sorti en 2011 sur PS3.

