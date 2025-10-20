Atlus continue de dérouler le tapis bleu de la nouvelle Nintendo Switch 2 avec l’arrivée imminente de Persona 3 Reload, le remake complet du classique de 2006. Après son succès sur consoles et PC, le RPG culte s’apprête à séduire un tout nouveau public, et l’équipe de développement s’est exprimée sur cette version dans une interview accordée à Nintendo Life.

Kazuhisa Wada, directeur de P-Studio et producteur général, explique que le choix de lancer Persona 3 Reload sur Switch 2 avant tout autre projet découle d’une volonté claire : offrir au public Nintendo un premier contact fort avec la série. « Nous voulions sortir Persona 3 Reload sur un hardware Nintendo le plus tôt possible, et le développement sur Switch 2 s’est révélé le plus adapté », confie-t-il.

De son côté, Yoshihiro Komori, directeur du portage, précise que la transition vers la Switch 2 s’est avérée étonnamment fluide, notamment grâce à l’utilisation de l’Unreal Engine. « Le portage de l’engin et l’ajustement des composants du jeu ont constitué les deux grands axes du travail, mais nous avons pu obtenir un build jouable très tôt, ce qui nous a permis de concentrer nos efforts sur l’optimisation graphique. »

L’équipe a particulièrement peaufiné les environnements de Tartarus et les nombreuses séquences d’événements, tout en prenant en compte les différences de performance entre les modes TV et portable. La version Switch 2 proposera d’ailleurs dès son lancement l’épisode additionnel “Episode Aigis”, inclus directement dans le jeu.

Si la démo actuellement disponible sur l’eShop tourne à 30 images par seconde avec quelques ralentissements, Komori rassure : des mises à jour correctives sont prévues après la sortie. Toutefois, aucune option graphique ne sera disponible pour choisir entre performance et fidélité visuelle : « Nous avons préféré livrer la version Switch 2 le plus rapidement possible », précise-t-il.

Le passage par la console hybride a aussi permis à P-Studio de réfléchir à la manière dont les joueurs consomment aujourd’hui un jeu de longue haleine. Wada souligne : « C’est un jeu que l’on savoure sur la durée. Pouvoir y jouer en mode portable est un véritable atout, et nous espérons que les joueurs profiteront de cette liberté pour plonger encore plus dans Persona 3 Reload. »

Côté direction artistique, Azusa Shimada, character designer, révèle que le nouveau design des uniformes de la S.E.E.S. a été pensé comme un symbole d’évolution : « Nous voulions donner l’impression d’une équipe plus puissante et moderne, tout en respectant l’esprit du jeu original. »

Interrogés sur l’absence de la protagoniste féminine de Persona 3 Portable, Wada reste transparent : « Cela nous attriste, mais il n’était pas possible de l’intégrer dans Reload. Cela reste une part inachevée du projet Persona 3, mais nous n’avons absolument aucune intention de la négliger à l’avenir. »

Enfin, l’équipe espère que le public Nintendo — et notamment les plus jeunes joueurs — découvrira la série grâce à cette version Switch 2. « Nous souhaitons que Persona 3 Reload serve de porte d’entrée à une nouvelle génération », conclut Wada.

Persona 3 Reload sortira sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre 2025, avec une démo déjà disponible sur l’eShop, permettant de transférer sa sauvegarde dans la version finale.