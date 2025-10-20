Dès le 28 octobre, Donkey Kong Bananza proposera des événements mensuels en jeu sur Nintendo Switch 2. Les joueurs possédant le DLC payant Île de DK et Course aux émeraudes et ayant terminé l’histoire principale pourront participer à des événements à durée limitée pour gagner des statues exclusives dans le jeu.

Au cours de chaque événement, les joueurs pourront tenter un défi spécial Course aux émeraudes qui bouleverse la formule habituelle en fixant certaines conditions, comme les talents d’émeraude, qui s’obtiennent à partir des fossiles et des cristaux de banandium. Quand un des trois talents d’émeraude proposés est choisi, les options proposées aux joueurs restent les mêmes au cours de chaque partie.

Atteindre les scores cibles du défi sera récompensé par certaines statues et des rondelles de banandium, qui peuvent être échangées contre des statues standard. Ils pourront tenter le défi autant de fois qu’ils le souhaitent au cours de l’événement.

Le premier événement, « rondelles à la pelle », se déroulera du 28 octobre à 9h CET au 4 novembre à 8h59 CET. Tout au long de cette période, les joueurs pourront fouiller l’Île de DK pour essayer de trouver les statues d’Enguarde et de Bananza Kong.

Donkey Kong Bananza est un tout nouveau jeu de plateforme en 3D disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2. Accompagné de sa nouvelle amie Pauline, DK cogne, attrape des objets, les lance, grimpe, fracasse l’environnement et déploie une force phénoménale tout au long de cette aventure déchaînée. Ensemble, les deux héros mettent le cap sur le Cœur de la planète, dont la légende dit qu’il a le pouvoir d’exaucer tous les vœux.

Note

La version complète du jeu, vendue séparément, est nécessaire pour utiliser ce DLC.