Alors que Square Enix s’apprête à lancer la trilogie complète Final Fantasy VII Remake sur Nintendo Switch 2, de nouveaux détails émergent concernant la vision du studio et son soutien au nouveau format Game Key Card imaginé par Nintendo. Le premier épisode, Final Fantasy VII Remake Intergrade, sortira sur Switch 2 le 22 janvier 2026, avant d’être suivi par Rebirth, puis par le troisième et dernier opus de la trilogie.

Dans une récente entrevue avec WCCFTech, Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie, est revenu sur la conception du format Game Key Card et a partagé sa vision du futur de la saga sur la nouvelle console de Nintendo.

Les Game Key Cards : une idée « révolutionnaire » selon Hamaguchi

« Personnellement, je pense que les problèmes de vitesse de chargement liés aux cartouches proviennent davantage des spécifications matérielles de la Nintendo Switch 2. Je ne fais pas partie de Nintendo, donc je ne peux pas parler de leurs décisions internes, mais je crois sincèrement que le format Game Key Card qu’ils ont créé est une idée vraiment géniale qu’ils nous ont proposée. »

Le réalisateur poursuit en expliquant qu’il ne s’attend pas à ce que Nintendo améliore les vitesses de lecture des cartouches physiques.

« Je pense que Nintendo concentrera ses efforts sur la popularisation du format Game Key Card, plutôt que sur l’amélioration des cartouches. C’est une approche qui a beaucoup de sens pour les développeurs, et nous espérons aider les joueurs à mieux comprendre ce que cela implique. »

Hamaguchi voit ce nouveau support comme un tournant majeur dans la distribution des jeux physiques :

« Je crois que la collaboration entre Nintendo et les éditeurs pour promouvoir les Game Key Cards sera la meilleure voie à suivre pour tous les joueurs à l’avenir. »

Pas de DLC prévu pour Final Fantasy VII Rebirth

Concernant le second volet, Final Fantasy VII Rebirth, Hamaguchi a confirmé qu’aucun DLC n’était prévu à ce jour, contrairement à l’épisode précédent qui avait bénéficié d’un contenu additionnel (INTERGRADE).

« Nous avions effectivement réfléchi à créer un DLC pour Rebirth, mais lorsque nous avons réévalué nos priorités, nous avons compris que les fans attendaient avant tout la sortie du troisième épisode. Nous avons donc décidé de concentrer nos ressources sur cette conclusion. »

Cependant, il n’exclut pas la possibilité d’un contenu additionnel pour le troisième opus, une fois la trilogie complète disponible :

« Quand nous aurons terminé la trilogie, il est possible que nous proposions un DLC pour ce dernier épisode. Cela dépendra de l’accueil du public et du moment opportun. »

Accessibilité et modes simplifiés : une réponse à l’évolution du jeu moderne

Hamaguchi a également évoqué les options d’accessibilité intégrées dans les versions Switch 2 et Xbox Series du premier épisode.

Ces modes incluent notamment des fonctions comme la santé infinie ou le mode facile, mais ils ne sont pas liés à une simplification du jeu en lui-même.

« Ces options ne concernent pas l’équilibrage. Nous voulions simplement offrir plus de flexibilité, car les façons de jouer ont beaucoup évolué. Certains jouent sur téléviseur, d’autres en mode portable ou sur PC, et il fallait que notre jeu reflète cette diversité. »

Pas de version mobile envisagée

Quant à une éventuelle version mobile de la trilogie, le directeur reste prudent :

« Nous voulons toucher le plus grand nombre, mais le marché mobile actuel ne montre pas une demande suffisante pour justifier un portage. Si un jour cette demande existe, nous serons ravis de la considérer. »

Et après la trilogie ?

Pour l’instant, Square Enix concentre toute son attention sur la finalisation du troisième volet.

Un spin-off autour du mini-jeu Queen’s Blood n’est pas envisagé à court terme, mais Hamaguchi reste ouvert :

« Si la demande est forte, c’est une idée que nous pourrions envisager plus tard. Pour l’instant, notre priorité absolue est de conclure la trilogie avec le plus haut niveau de qualité possible. »

Le morceau préféré du réalisateur

Pour finir sur une note plus légère, Hamaguchi a confié qu’il était particulièrement attaché à un thème précis de la bande-son de Rebirth :