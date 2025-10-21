Après neuf ans d’attente, l’impossible devient réalité : Inazuma Eleven: Victory Road est enfin prêt à fouler les terrains du monde entier. Level-5 l’a confirmé une bonne fois pour toutes — aucun report, aucune nouvelle attente interminable : le jeu sortira le 13 novembre sur Nintendo Switch (1 et 2), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et PC.

Ce nouvel épisode s’annonce comme le plus ambitieux jamais produit par le studio, combinant un rendu visuel modernisé et une compatibilité multiplateforme totale. Pour la première fois, les joueurs de toutes les machines pourront se retrouver sur le même terrain, avec des performances calibrées pour chaque console.

Voici le détail complet des spécifications techniques annoncées :

PlayStation 5 : 4K / 60 images par seconde

: 4K / 60 images par seconde PlayStation 5 Pro : 4K / 120 images par seconde

: 4K / 120 images par seconde PlayStation 4 : 1080p / 60 images par seconde

: 1080p / 60 images par seconde PlayStation 4 Pro : 4K / 60 images par seconde

: 4K / 60 images par seconde Xbox Series X : 4K / 120 images par seconde

: 4K / 120 images par seconde Xbox Series S : 1440p / 60 images par seconde

: 1440p / 60 images par seconde Nintendo Switch 2 : 4K / 60 images par seconde

: 4K / 60 images par seconde Nintendo Switch (1) : 1080p / 30 images par seconde

: 1080p / 30 images par seconde PC : compatibilité ultra-large et paramètres libres selon votre configuration

Level-5 précise toutefois que le mode stylet emblématique des versions DS/3DS et initialement prévu pour la Switch 1 a été supprimé, afin d’assurer un meilleur équilibre dans les matchs cross-play. Ce choix n’est pas sans compensation : un contrôle à la souris fera office d’alternative sur PC et Switch 2, avant d’arriver plus tard via une mise à jour sur PS5 et Xbox Series. Malheureusement, les versions PS4 et Switch 1 en seront privées, faute de compatibilité technique.

Autre ajout majeur : l’introduction d’une banque de joueurs permettant de stocker jusqu’à 5400 personnages. Cette fonction, entièrement gratuite, servira à gérer les effectifs en ligne et les échanges entre joueurs, tout en laissant entrevoir des possibilités d’interconnexion avec un futur épisode. Level-5 n’a pas caché que cette base pourrait devenir un pilier pour la série, à l’image de Pokémon Home pour la franchise de Game Freak.