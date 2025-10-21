Persona 5 a été un carton planétaire, le jeu a maintenant une aura magistrale et est connu de tous. Atlus a ressorti en 2023 l’épisode Persona 3 Portable sur Switch, mais ce n’était qu’un portage, avec une évolution majeure et non des moindres : la localisation française, mais au final ce n’était presque que le même épisode sorti en 2009. Mais suite au succès de Persona 5, Atlus a senti qu’il était temps de nous offrir un bien plus bel écrin à cet épisode qui a marqué un changement majeur dans la licence ! Est-ce que c’est réussi ? Eh bien prenez votre plus beau pistolet et tirez-vous une balle dans le crâne (bien évidemment, ne le faites pas… sauf si c’est un Evokeur et que vous êtes capable d’invoquer un Persona !) c’est parti pour Persona 3 Reload !

L’heure sombre

Persona 3 Reload nous place dans la peau d’un lycéen fraichement débarqué au lycée de Gekkoukan. Seul, vous allez alors être logé dans un dortoir avec d’autres élèves. Mais dès le premier soir, vous remarquez quelque chose d’étrange, quand vous allez vers votre dortoir, vous remarquez que plus personne n’est dans la rue, mais d’étranges cercueils sont présents. Sans que ça ne vous inquiète plus que ça, vous allez alors vivre votre petite vie lycéenne. Mais un soir, lorsque vous dormez profondément, une attaque d’ombre survient sur le toit de votre dortoir. Yukari Takeba, une camarade de classe et résidente du dortoir vous réveille en trombe, vous allez alors monter sur le toit, pris de panique. Yukari va être tétanisé au moment de se tirer une balle dans la tête, mais vous prenez directement l’arme et vous vous tirez une balle dans le crâne ! Dit comme ça c’est flippant on est d’accord, mais en réalité ce n’est pas n’importe quelle arme : c’est un Evokeur, il permet de faire sortir la Persona qui est à l’intérieur de votre âme.

Pour placer un peu dans le contexte, Persona est une licence qui est spin-off de Shin Megami Tensei. Ce dernier est souvent une vision du monde plutôt pessimiste qui nous met dans des apocalypses survenues, très souvent, à cause des mauvais choix des Hommes, avec l’arrivée des démons et anges sur Terre pour se faire la guerre. Persona est donc un dérivé de tout ça. Si les 2 premiers titres étaient presque des copies de SMT dans le style, Persona 3 a marqué une rupture et surtout a instauré ce qui fait la licence Persona. Un mix entre vie lycéenne, relations d’amitié et combats au tour par tour. Si Persona 5 est sombre dans ses propos et ses situations, Persona 3 l’est tout autant, ne serait-ce que par cette notion de se tirer une balle pour pouvoir déclencher notre Persona, le rapport à la mort est donc toujours présent dans cette licence.

Mais revenons à notre jeu. Après avoir découvert votre Persona, vous allez comprendre que ce dortoir n’est pas anodin, il concentre une cellule appelée S.E.E.S. qui s’occupe de protéger les gens contre les ombres, mais aussi d’investiguer sur une tour étrange : Tartarus. On vous explique alors qu’une journée ce n’est pas seulement 24 heures, car entre minuit et la première heure se place une heure supplémentaire nommée l’heure sombre. Pendant cette heure-là, les gens se retrouvent dans des cercueils et les ombres peuvent alors se balader librement. Vous n’allez pas tellement les vaincre dans le monde, mais vous concentrer sur Tartarus, cette tour qui semble avoir une volonté propre et qui va jalonner votre histoire. Vous ne pourrez cependant pas la parcourir entièrement d’un seul coup.

Votre vie va alors devoir s’articuler autour de plusieurs points : découvrir le mystère de Tartarus, travailler à l’école et vous lier d’amitié avec tout un tas de personnages attachants.

Si le mystère de la tour est intéressant, il nous occupera finalement qu’un temps de jeu, car ce dernier va être morcelé. Par exemple, il est conseillé (mais pas obligatoire) de finir les différentes phases de Tartarus en une seule fois, ce qui donnera un temps de jeu type RPG au tour par tour de quelques heures d’affilées (2-3 heures si on farme un peu). Mais ensuite nous allons avoir 2-3 heures de jeu de nouveau sans jamais faire de combat et simplement aller vaquer à nos occupations. Mais si vous souhaitez faire votre jeu à votre manière, vous allez alors pouvoir alterner plus souvent.

La nuit, les combats

Notre journée est composée de plusieurs moments, l’école le matin, l’après-midi après les cours, puis le soir. L’après-midi, vous allez pouvoir passer du temps avec vos amis ou aller dans un des clubs du lycée comme l’athlétisme ou le conseil des élèves. Le soir vous allez pouvoir travailler, jouer aux jeux vidéo, réviser, utiliser l’ordinateur ou encore aller à Tartarus !

Aller à Tartarus consiste à monter les marches d’une tour, ce sont les vestiges d’un temps où les consoles n’étaient pas aussi puissantes que maintenant. Persona 3 Reload magnifie, mais ne change pas le jeu d’origine, c’est stricto sensu le jeu initial, il ne contient d’ailleurs pas les ajouts de FES ou de Portable (vous ne pouvez pas jouer une fille par exemple). Il est donc basé sur ce même sentiment de redondance qu’à l’époque, des étages vont être générés procéduralement à chaque fois que vous allez à Tartarus. Mais des ajouts sont présents pour rendre le tout moins redondant qu’avant, nous allons maintenant avoir des éléments à détruire pour obtenir des objets, peu intéressant dans les faits, mais ça coupe l’action et ça nous permet de faire autre chose. Nous pouvons aussi courir et bien évidemment nous battre. Les ennemis sont visibles sur la carte, sous forme de tas de monstres, on ne sait donc pas ce que va nous réserver le combat.

Une fois le combat lancé, nous allons alors être dans du pur Persona/Shin Megami Tensei. Au départ vous aurez 3 personnes dans votre équipe (votre protagoniste et deux autres), par la suite vous allez pouvoir être jusqu’à 4 personnes. À chaque tour vous pourrez attaquer, utiliser une technique/magie, utiliser un objet ou vous défendre. Mais la mécanique la plus intéressante est toujours la même dans Persona/SMT : les faiblesses ! Si vous exploitez la faiblesse d’un adversaire, vous allez gagner un tour supplémentaire et vous mettrez à terre le démon. Si jamais ils sont tous à terre, alors vous allez pouvoir faire une attaque de groupe très puissante. Si jamais votre attaque de groupe décime tous les adversaires, vous aurez un Tirage de Carte à coup sûr !

Le tirage de carte est très intéressant, car les adversaires ne lâchent pas d’argent, mais les cartes peuvent. Vous allez avoir le choix entre des cartes d’argent, d’XP, de pouvoir qui vous donneront une carte à usage unique qui lancera un sort, de soin ou mieux : une carte d’arcane majeure ! Ces cartes sont uniques à chaque passage dans Tartarus, vous ne pourrez les avoir qu’en un exemplaire et elles vous procureront un bonus permanent pour toute votre visite, ce qui est agréable. Lorsque vos emplacements de cartes majeures sont complets, alors les prochaines cartes mineures auront une valeur augmentée. Concernant l’argent, si les combats n’en procurent pas en dehors des cartes d’arcanes, les adversaires et les éléments cassables dans la visite permettent d’obtenir des objets qui seront vendables le jour.

Lors de l’exploration et de la montée en étages dans Tartarus, vous allez avoir des étages « paliers ». Ces étages permettront de revenir à l’entrée et potentiellement repartir soit du début, soit d’un étage palier. Les niveaux seront reremplis d’objets cassables et de monstres, mais ne seront pas regénérés aléatoirement, pratique pour farmer l’XP et l’argent. Ces étages paliers vont aussi contenir presque à chaque fois, un mini-boss. Plus ou moins difficiles, globalement ils seront des challenges plus élevés que les simples adversaires, certains vous demanderont même d’avoir quelque peu de réflexion.

Les véritables gros boss seront quant à eux dans le monde réel et imposés dans l’histoire, si bien sûr vous avez atteint l’étage maximum du Tartarus en cours.

Une journée bien remplie

Le jour, vous allez avoir du coup plein de choses à faire. Revendre déjà tout ce que vous avez eu au Tartarus, mais surtout découvrir tout un tas d’histoires autour des personnages. On parle souvent de Visual Novel/RPG pour Persona, si le 3 est bien moins bavard que le 5, il n’en reste pas moins un véritable Persona dans l’âme. Si l’histoire globale n’est pas spécialement génialissime, mais surtout se met en place de manière beaucoup trop lente, ce sont toutes les petites histoires des personnages que vous rencontrerez ainsi que celles de vos co-équipiers qui rendent l’univers aussi vivant et intéressant. Chaque petite histoire prise individuellement est touchante et agréable à suivre, chaque personnage est profond, c’est vraiment la force de la licence.

Améliorer ces amitiés ne va pas vous fournir des bonus et des cadeaux comme dans P5, c’est dommage. En revanche cela va continuer à donner des bonus lors de la fusion de Persona dans la Velvet Room. Mais vous allez aussi pouvoir améliorer vos 3 statistiques de bases : Savoir, Courage et Charme. Plus vous allez les augmenter, plus vous allez débloquer des interactions ou d’autres actions sociales.

Pour se simplifier la journée Persona 3 Reload nous ajoute pas mal de petits QoL (Quality of Life) plus qu’agréables. Nous avons maintenant un téléphone portable pour savoir qui veut passer du temps avec nous, la carte indique maintenant tout ce que nous pouvons faire. Mais le contenu un peu léger de la ville de Persona 3 est toujours présent. Peu de lieux, diversité un peu faible dans ces lieux, impression de hub qui réunit un peu tout à chaque fois, logique en 2003, plus difficile en 2025.

Visuellement le jeu s’est clairement calé sur Persona 5. C’est très beau, fluide, on peut sentir quelques ralentissements (mais nous avons un doute, la plupart ont l’air d’être plutôt des effets visuels qui donnent cette impression plutôt que de réelles chutes de framerate). Nous avons beaucoup joué en portable, mais aussi en docké et honnêtement c’est un réel plaisir et à aucun moment nous n’avons eu de soucis. La bande-son a subi aussi un lifting complet et comme à son habitude c’est une partition parfaite, beaucoup de moments chantés qui changent de la plupart des RPG et c’est vraiment excellent. Autant vous dire qu’après nos dizaines d’heures de jeux, nous ne sommes toujours pas lassés, c’est positif non ? Que dire autour des artworks qui sont sublimes comme à leurs habitudes, une interface utilisateur toujours aussi tranchée et sublime.

Le titre est disponible sur l’eShop au prix de 59,99 euros.