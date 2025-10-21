Square Enix est revenu sur l’absence de contenu additionnel pour Final Fantasy VII Rebirth, alors que le jeu aurait pu suivre la même voie que Final Fantasy VII Remake et son DLC Episode Intermission centré sur Yuffie Kisaragi. Dans un entretien accordé à Wccftech, le réalisateur Naoki Hamaguchi a expliqué que l’équipe avait bien envisagé un DLC pour Rebirth, mais a finalement choisi de concentrer ses efforts sur la sortie rapide du troisième et dernier épisode de la trilogie.

Hamaguchi déclare : « Il y avait clairement des idées pour créer un DLC de Rebirth et c’était même prévu à un moment donné. Mais lorsque nous avons revu nos priorités et réfléchi à ce que les fans attendaient le plus, nous avons compris qu’ils voulaient surtout voir arriver le troisième épisode le plus vite possible. Cela devait donc passer avant le développement d’un DLC pour Rebirth. »

Cependant, le réalisateur n’exclut pas la possibilité que Final Fantasy VII Remake Part 3 bénéficie de contenu additionnel : « Une fois le troisième épisode sorti, il est possible que nous envisagions un DLC pour celui-ci. Avec la conclusion de la trilogie, la série Final Fantasy VII Remake aura sans doute un public plus large, et qu’il s’agisse d’un nouveau DLC ou d’un projet complet, c’est quelque chose que nous considérons activement. »

Le premier épisode de la trilogie, Final Fantasy VII Remake Intergrade, arrivera sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026, et inclura directement le contenu d’Episode Intermission.

Lors du Tokyo Game Show 2025, Naoki Hamaguchi s’est également exprimé sur plusieurs autres sujets liés à la sortie Switch 2. Interrogé sur la technologie utilisée, il a évoqué le nouveau format Game Key Card que Nintendo a conçu pour la console. Selon lui, les problèmes de vitesse de chargement liés aux cartouches concernent davantage les spécifications matérielles que le format lui-même : « Je ne pense pas que Nintendo cherche à améliorer la vitesse de lecture des cartouches, mais plutôt à populariser les Game Key Cards, qui représentent selon moi une idée formidable. » Il estime que cette approche profitera aux studios comme aux joueurs, tout en invitant ces derniers à se familiariser avec les implications économiques de ce format.

Le directeur a également abordé les nouvelles options d’accessibilité présentes dans les futures versions Switch 2 du remake, comme le mode Facile ou la santé infinie. Ces ajustements ne visent pas à rééquilibrer la difficulté, mais à refléter la diversité des habitudes de jeu modernes : « Aujourd’hui, les gens jouent sur leur télé, dans leur chambre, sur PC ou en déplacement. Nous voulions créer une expérience qui s’adapte à toutes ces façons de jouer. »

Quant à une éventuelle adaptation mobile de la trilogie, Hamaguchi reste prudent : « Nous voulons toucher un public plus large, mais le marché mobile actuel ne justifie pas encore un portage de Final Fantasy VII Remake. Si la demande venait à croître, nous y réfléchirions à nouveau. »

Enfin, à propos d’un jeu autonome basé sur le mini-jeu Queen’s Blood, Hamaguchi indique que ce n’est pas une priorité : « Notre objectif principal reste de livrer le troisième épisode le plus rapidement possible et avec la meilleure qualité possible. Après cela, tout est ouvert, mais rien n’est décidé. »

Interrogé sur sa musique préférée de Final Fantasy VII Rebirth, le réalisateur cite un morceau bien connu des fans : “Bow Wow Wow (Chuken Stamp)”, qu’il dit écouter très souvent.