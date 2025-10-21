Ubisoft continue d’optimiser la version Nintendo Switch 2 de Star Wars Outlaws avec l’arrivée de la mise à jour 3 (version 8979427.TU3), désormais disponible en téléchargement. Ce nouveau patch apporte des améliorations visuelles notables, notamment sur la qualité des textures, ainsi que plusieurs correctifs destinés à stabiliser les longues sessions de jeu et à corriger divers bugs de quêtes.

L’amélioration la plus visible concerne la montée en qualité des textures, un point régulièrement évoqué depuis la sortie du portage. Les environnements gagnent ainsi en netteté et en cohérence, notamment sur les planètes comme Toshara, où plusieurs éléments visuels endommagés ont été restaurés. Ubisoft a également réduit le phénomène de cliff popping – ces apparitions soudaines d’éléments du décor – lors des déplacements vers Jaunta’s Hope. De plus, les problèmes de scintillement d’ombres lors du réglage de la luminosité depuis le menu rapide ont été corrigés, renforçant la stabilité graphique globale.

Côté performance, la mise à jour améliore la stabilité du jeu lors de longues sessions, un ajustement important pour une production aussi ambitieuse sur la console hybride. Les développeurs ont aussi corrigé plusieurs soucis de gameplay, dont un bug affectant l’équipement « éliminations furtives régénèrent la santé », qui ne se déclenchait pas correctement.

Sur le plan de l’interface, l’écran d’accessibilité a été retravaillé pour offrir une meilleure clarté lors du premier lancement du jeu, tandis que le marquage des ennemis pendant les séquences d’adrénaline a été corrigé afin d’afficher correctement leur surbrillance.

Les quêtes principales bénéficient elles aussi de plusieurs correctifs. Kay, l’héroïne du jeu, retrouve désormais une animation fluide après le tutoriel de ruée d’adrénaline dans la mission The Gunslinger. D’autres ajustements concernent la mission The Scavenger, où le module du blaster pouvait être réinitialisé, ainsi que Recover the Cargo, où le Syndicat Pyke n’intervenait parfois pas en combat.

Enfin, les deux contenus additionnels – Wild Card et A Pirate’s Fortune – profitent également de correctifs ciblés. Les joueurs peuvent désormais quitter correctement la station Renpalli dans Wild Card, même en présence d’un contrat actif, tandis que la disparition de PNJ lors de la quête A Pirate’s Plight a été résolue.

Gameplay général

Correction d’un problème où l’atout d’équipement « Les éliminations furtives restaurent la santé » ne se déclenchait pas.

Performances

Amélioration de la stabilité générale du jeu.

Graphismes

Correction d’un problème où les textures pouvaient apparaître en basse résolution après de longues sessions de jeu.

après de longues sessions de jeu. Correction de certains éléments visuels endommagés sur la planète Toshara .

sur la planète . Réduction du popping des falaises lors des déplacements vers Jaunta’s Hope sur Toshara.

lors des déplacements vers sur Toshara. Amélioration générale de la qualité des textures.

Correction d’un problème de scintillement des ombres lors du réglage de la luminosité depuis le menu rapide.

Interface (UI)

Amélioration de l’ écran d’accessibilité lors du démarrage du jeu pour la première fois ou pour un nouveau joueur.

lors du démarrage du jeu pour la première fois ou pour un nouveau joueur. Correction d’un problème où les ennemis n’étaient pas mis en surbrillance lorsqu’ils étaient marqués avec la ruée d’adrénaline.

Histoire (Attention : spoilers)

Jeu principal :

Correction d’un problème où Kay pouvait avoir des mouvements rigides après le tutoriel de ruée d’adrénaline pendant la quête « The Gunslinger » .

pouvait avoir des après le tutoriel de ruée d’adrénaline pendant la quête . Correction d’un problème où le module du blaster pouvait être réinitialisé pendant la quête « The Scavenger » .

pouvait être pendant la quête . Correction d’un problème où le Syndicat Pyke n’aidait pas Kay au combat pendant le contrat « Recover the Cargo ».

Extension : Wild Card Story Pack

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas quitter la station Renpalli pendant la quête « Wild Card » si un contrat était actif.

Extension : A Pirate’s Fortune Story Pack