Une nouvelle mise à jour gratuite pour Pikmin 4 est attendue sur Nintendo Switch au mois de novembre. Cette mise à jour ajoute d’adorables Pikmin appelés Pikmin déco pour votre troupe, un appareil photo en jeu pour prendre des clichés ainsi que deux nouvelles options pour personnaliser la difficulté de votre expédition.

Cette dernière mise à jour du jeu ajoute du contenu destiné aux anciens joueurs comme aux nouveaux venus :

Pikmin déco : apparus à l’origine dans l’application pour tablettes et smartphones Pikmin Bloom*1, ces curieux Pikmin font leur entrée dans Pikmin 4. Les Pikmin déco (comme leur nom l’indique) sont des Pikmin qui se déguisent avec des éléments de l’environnement du jeu. Vous pourrez par exemple les voir arborer des objets comme un jouet à remontoir, un donut, un bonnet, et bien plus encore. Les Pikmin déco que vous obtiendrez dans la nouvelle mise à jour de Pikmin 4 pourront également être transférés dans votre troupe de Pikmin Bloom*2. Notez que certains d’entre eux s’obtiennent exclusivement dans Pikmin 4.

Appareil photo : prenez de magnifiques photos de votre personnage, de votre troupe et de tout ce que vous voulez avec cette nouvelle fonctionnalité. Créez une scène en choisissant les angles, en masquant des personnages, et en décorant vos compositions à l’aide de filtres, de cadres et de tampons .

Niveaux d’agressivité des créatures : progressez à votre rythme en profitant du nouveau mode Paisible, dans lequel les créatures n’attaquent que si vous les agressez, ou pimentez les choses avec l’infernal mode Intense. Vous pouvez choisir ces modes quand vous lancez une nouvelle partie, et les modifier à tout moment dans les paramètres du jeu.

À l’occasion du quatrième anniversaire de l’application, Pikmin Bloom accueille les Pikmin glace. Les joueurs ont découvert les Pikmin glace pour la première fois dans Pikmin 4.Une courte vidéo d’animation de Nintendo Pictures intitulée « Close to You », révélée dans l’application pour tablettes et smartphones Nintendo Today!*3, est désormais également disponible sur les réseaux sociaux Nintendo. Si vous ne l’avez pas encore vue, n’hésitez pas à la regarder pour découvrir d’autres Pikmin.

Dans Pikmin 4, vous vous lancez dans une grande mission en compagnie d’Otchin, un fidèle chien sauveteur et d’une troupe de Pikmin. Au cours de votre aventure, vous explorerez une mystérieuse planète, vous sauverez des gens en difficulté, vous collecterez des curiosités, des ressources, et bien plus encore. Vous pourrez même jouer avec un ami sur la même console en mode coop, ou face à un adversaire dans les duels Dandori. Pour plus d’informations, regardez la bande-annonce de présentation de Pikmin 4.

Disponible sur Nintendo Switch, Pikmin 4 est compatible avec la Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent essayer cette aventure dès aujourd’hui grâce à une démo gratuite qui leur permettra de transférer leurs données de sauvegarde dans le jeu complet, s’ils décident de l’acheter.

Notes :

*1 Pikmin Bloom est un jeu free to start. Des achats optionnels sont disponibles dans le jeu. Une connexion Internet persistante et une tablette ou un smartphone compatible sont nécessaires. Des frais de connexion à Internet peuvent s’appliquer. Peut contenir de la publicité.

*2 Un compte Nintendo est nécessaire. Dans certains pays, les données de Pikmin déco pourraient ne pas être transférées en fonction de l’âge indiqué dans le compte Nintendo associé.

*3 Un compte Nintendo et une connexion Internet persistante sont nécessaires. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.