Le dernier numéro du magazine Famitsu a levé le voile sur l’état actuel de la célèbre série Tales of. Dans une longue entrevue, Yusuke Tomizawa, producteur de la licence chez Bandai Namco, a confirmé que le studio travaille simultanément sur plusieurs projets, incluant plus de deux remasters et le prochain épisode inédit de la série.

Cependant, les fans devront encore patienter : le nouvel opus principal est bel et bien en développement, mais son annonce prendra encore un peu de temps. Selon Tomizawa, « l’équipe continue de travailler activement sur le futur Tales of, mais il faudra attendre avant une révélation officielle ».

Bandai Namco a déjà relancé la série avec Tales of Graces F Remastered et Tales of Xillia Remastered, tous deux prévus pour cette année. L’éditeur ne compte pas s’arrêter là :

« Nous avons formé une équipe dédiée avec plusieurs partenaires, et plus de deux remasters sont actuellement en développement, allant des phases de vérification à la finalisation. Nous espérons pouvoir en livrer le plus possible, le plus rapidement possible », explique Tomizawa.

Le producteur précise également que la prochaine annonce de remaster est “assez proche”, sans toutefois révéler quel titre sera concerné.

Comme pressenti par de nombreux fans, Tales of Xillia 2 Remaster est bel et bien en production, mais reste en phase de développement intermédiaire :

« Le projet Xillia 2 avance, mais nous n’avons encore rien à annoncer. Nous souhaitons communiquer dès que possible, dès que nous serons plus avancés », indique Tomizawa.

L’objectif est de proposer des versions modernisées qui respectent le matériau d’origine tout en rendant ces classiques plus accessibles aux nouvelles générations de joueurs.

Autre détail marquant de l’interview : plus de 70 % des ventes de la franchise Tales of proviennent désormais de l’étranger, une donnée qui confirme l’importance du marché mondial pour Bandai Namco. Tomizawa précise que cette tendance ne reflète pas une baisse d’intérêt au Japon, mais plutôt l’élargissement de la base de fans dans le monde entier, favorisé par la popularité des consoles modernes et des sorties multiplateformes.