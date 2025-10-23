C’est désormais officiel : Assassin’s Creed Shadows fera bien partie du line-up de fin d’année de la Nintendo Switch 2. Nintendo of America a confirmé la nouvelle via un message publié sur X, annonçant la sortie du jeu d’Ubisoft le 2 décembre prochain sur la nouvelle console hybride. Une révélation quelque peu surprenante, tant la communication d’Ubisoft était restée discrète sur la version Switch 2 jusqu’à présent.

Dans ce nouvel opus, les joueurs plongeront au cœur du Japon féodal, une période longtemps réclamée par les fans de la série. Deux protagonistes sont mis en avant : Naoe, une shinobi agile et experte de l’infiltration, et Yasuke, un samouraï légendaire inspiré d’une figure historique réelle. Chacun proposera un style de jeu distinct, entre discrétion et puissance brute, permettant d’aborder les missions sous des angles variés.

La version Nintendo Switch 2 bénéficiera de plusieurs fonctionnalités spécifiques, notamment le support de l’écran tactile sur l’ensemble des menus, mais aussi la progression croisée entre plateformes, offrant une continuité de jeu entre la console de Nintendo et les autres supports.

Nintendo accompagne cette annonce d’une bande-annonce exclusive, mettant en avant les capacités techniques de la Switch 2 et confirmant que le moteur d’Ubisoft s’adapte sans compromis à l’architecture de la nouvelle machine.