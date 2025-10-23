Arc System Works et Microids ont le plaisir d’annoncer la sortie du jeu d’action beat ‘em up : Double Dragon Revive sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store et Nintendo Switch.
Les éditions physiques pour PlayStation®5, Xbox Series et Nintendo Switch sont livrées avec une Édition Standard ainsi que 2 versions supplémentaires :
Limited Edition
-
- Jeu complet
- 3 cartes de personnages
- Tenues additionnelles
- Deluxe Edition
- Jeu complet
- 3 cartes de personnages
- Artbook digital
- Steelbook
- Artbook version physique
- Poster
- Tenues additionnelles
- OST digitale
Double Dragon Revive est disponible en physique sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S, et en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et Epic Games.
|
Détails Produit
|
Titre
|
Double Dragon Revive
|
Date de sortie
|
23 octobre 2025
|
Platformes
|
Physique : PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
Digitale : PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch, Xbox One,
Xbox Series X|S, Steam, Epic Games
|
Classification
|
PEGI 12
|
Droit d’auteur
|
© ARC SYSTEM WORKS
