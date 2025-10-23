Le développement de ELDEN RING: Tarnished Edition se poursuit, mais Bandai Namco et FromSoftware ont annoncé un report de la sortie à 2026 afin d’optimiser davantage les performances du jeu sur Nintendo Switch 2.

Initialement prévu pour 2025, ce portage très attendu du chef-d’œuvre récompensé de FromSoftware ne sortira donc pas cette année. Le studio explique que plus de temps est nécessaire pour garantir une expérience technique satisfaisante, et s’excuse auprès des joueurs qui attendaient impatiemment le titre :

« Concernant la version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring: Tarnished Edition, qui était prévue pour 2025, nous avons déterminé qu’un temps supplémentaire est nécessaire pour les ajustements de performance. La sortie est donc repoussée à 2026. Nous présentons nos excuses à tous les joueurs qui attendaient ce jeu avec impatience. Nous continuerons à travailler pour livrer le jeu dans sa meilleure forme possible et vous remercions pour votre compréhension et votre patience. »

La version Switch 2 d’Elden Ring a déjà été présentée lors de plusieurs événements, notamment Gamescom, où les démonstrations ont impressionné par leur fidélité visuelle, mais également suscité des critiques en raison de problèmes de fluidité et de frame rate.

Ce report vise donc à améliorer la stabilité et la fluidité globale du jeu, pour offrir une expérience à la hauteur du standard de qualité de FromSoftware. Si l’attente sera un peu plus longue, les joueurs peuvent espérer une version parfaitement optimisée de cette Tarnished Edition spécialement adaptée à la nouvelle console de Nintendo.