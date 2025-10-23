Dix ans après la sortie du jeu original, Bethesda Game Studios célèbre l’anniversaire de l’un de ses plus grands succès avec l’annonce de Fallout 4: Anniversary Edition, attendu sur Nintendo Switch 2 en 2026. Ce portage marquera la première arrivée de l’aventure post-apocalyptique culte sur la nouvelle console de Nintendo, dans une version complète et modernisée pour l’occasion.

Cette édition anniversaire réunira le jeu de base ainsi que les six extensions officielles, à savoir Automatron, Far Harbor, Nuka-World et les trois packs Workshop. Les joueurs pourront donc redécouvrir la richesse du Commonwealth dans sa forme la plus complète, entre construction de colonies, exploration des ruines irradiées de Boston et affrontements contre mutants et synthétiques.

Bethesda ne s’arrête pas là : cette édition comprendra également plus de 150 éléments issus du Creation Club, incluant du contenu inédit. Parmi les ajouts notables figurent de nouvelles armes, des races alternatives pour Dogmeat (notamment husky et dalmatien), des ajustements de gameplay et même de nouvelles quêtes pensées pour prolonger l’expérience.

Grande nouveauté, Fallout 4: Anniversary Edition introduira pour la première fois sur console un menu Creations intégré. Celui-ci permettra de parcourir, télécharger et gérer directement depuis le jeu des contenus additionnels créés par des développeurs et des moddeurs passionnés. Bethesda promet un flux continu de nouvelles créations venant enrichir le monde du Commonwealth, transformant chaque partie en aventure unique.

Sorti initialement en 2015, Fallout 4 reste une référence du RPG en monde ouvert, récompensé à de multiples reprises pour son univers dense et son système de progression S.P.E.C.I.A.L. Sur Nintendo Switch 2, les joueurs profiteront de cette version ultime dans des conditions techniques optimisées, avec l’ensemble des contenus et améliorations réunis sur une seule cartouche.