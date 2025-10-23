Aujourd’hui, ATLUS a publié la bande-annonce de lancement pour la sortie imminente de la version Nintendo Switch 2 du RPG culte, Persona 3 Reload™.
Persona 3 Reload sort le 23 octobre, sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite est déjà disponible sur le Nintendo eShop.
Persona 3 Reload est une réinterprétation captivante du RPG emblématique, remise au goût du jour avec un système de combat repensé, des graphismes dernier cri et une bande-son améliorée comprenant un nouveau doublage anglais. Récipiendaire de la Récompense d’excellence aux Japan Game Awards 2024, Persona 3 Reload a reçu les éloges des critiques et des fans, avec plus d’un million de copies vendues en une semaine lors de sa sortie originale.
De plus, à partir du 23 octobre, tous les joueurs de Persona 3 Reload sur les plateformes prises en charge auront la possibilité de télécharger les nouvelles musiques ajoutées à la bande-originale du jeu sous la forme d’un patch gratuit. Avec des performances vocales de Yumi Kawamura, le patch contient huit pistes supplémentaires venues du Persona 3 original, étoffant l’offre de musiques disponibles dans le Tartare.
|Titre
|Persona 3 Reload (Nintendo Switch 2)
|Date de sortie
|23 octobre 2025
|Plateformes
|Nintendo Switch 2
Également disponible sur : Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4.
|Versions et prix
|Édition Standard : 59,99 €
Édition Deluxe numérique : 69,99 € (artbook et bande-son dématérialisés)
Édition Premium numérique : 89,99 € (artbook et bande-son dématérialisés, pack de DLC P3R)
|DLC
|Pack DLC Premium Persona 3 Reload : 36,99 € (Le DLC inclut tous les contenus du Pack DLC Persona 3 Reload, plus l’artbook et la bande-son dématérialisés)
Pack Persona 3 Reload : Épisode Aigis -The Answer : 34,99 € (Épisode Aigis -The Answer, ensemble musique Persona 5 Royal (Extra), ensemble musique P4G (Extra), ensemble musique & costumes de velours)
Pack DLC Persona 3 Reload : 26,99 € (Le DLC inclut : lot tenues Voleurs fantômes P5R, lot uniformes lycée Shujin Academy P5R, ensemble Persona P5R 1, ensemble Persona P5R 2, ensemble musique P5R, lot uniformes lycée Yagami P4G, ensemble Persona P4G). Chaque lot est également disponible à l’achat séparément.
|Langues
|Audio complet : japonais, anglais
Texte en jeu : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, japonais, portugais (Brésil)
|Site Web
|https://www.sega.com/persona/persona-3-reload
|Copyright
|ⒸATLUS. ⒸSEGA. Tous droits réservés. SEGA est inscrit au Bureau des Marques commerciales et Brevets des États-Unis (USPTO). ATLUS, le logo ATLUS et PERSONA 3 RELOAD sont des marques commerciales ou déposées d’ATLUS Co., Ltd. ou de ses sociétés affiliées. SEGA et le logo SEGA sont des marques commerciales ou déposées de SEGA CORPORATION. Tous les autres logos, marques commerciales et droits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Laisser un commentaire