Aujourd’hui, ATLUS a publié la bande-annonce de lancement pour la sortie imminente de la version Nintendo Switch 2 du RPG culte, Persona 3 Reload™.

Persona 3 Reload sort le 23 octobre, sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite est déjà disponible sur le Nintendo eShop.

Persona 3 Reload est une réinterprétation captivante du RPG emblématique, remise au goût du jour avec un système de combat repensé, des graphismes dernier cri et une bande-son améliorée comprenant un nouveau doublage anglais. Récipiendaire de la Récompense d’excellence aux Japan Game Awards 2024, Persona 3 Reload a reçu les éloges des critiques et des fans, avec plus d’un million de copies vendues en une semaine lors de sa sortie originale.

De plus, à partir du 23 octobre, tous les joueurs de Persona 3 Reload sur les plateformes prises en charge auront la possibilité de télécharger les nouvelles musiques ajoutées à la bande-originale du jeu sous la forme d’un patch gratuit. Avec des performances vocales de Yumi Kawamura, le patch contient huit pistes supplémentaires venues du Persona 3 original, étoffant l’offre de musiques disponibles dans le Tartare.