SEGA peut une nouvelle fois se féliciter du succès de son hérisson bleu. Dans un communiqué officiel, l’éditeur japonais annonce que Sonic Racing: CrossWorlds vient de franchir le cap symbolique du million d’exemplaires vendus à travers le monde, toutes plateformes confondues. Un chiffre impressionnant atteint en un peu moins d’un mois, confirmant que la licence Sonic conserve une solide popularité, y compris sur le terrain du jeu de course arcade.

Pour marquer le coup, SEGA a partagé quelques statistiques révélatrices de l’engouement des joueurs : plus de 74,5 millions de courses ont déjà été disputées, 31,5 millions de Grands Prix joués et 13 millions de matchs classés enregistrés depuis la sortie du titre. De quoi prouver que le jeu a su fédérer une large communauté, bien au-delà de ses fans historiques.

L’éditeur ne s’arrête pas là puisqu’une nouvelle mise à jour gratuite vient d’être déployée, ajoutant un invité de prestige : Joker, le charismatique leader des Voleurs Fantômes issu de Persona 5. Ce contenu additionnel, disponible pour toutes les éditions du jeu (physique, numérique et Deluxe), comprend Joker en pilote jouable, son bolide inspiré d’Arsène — l’“Arsène Wing” — ainsi que trois musiques emblématiques de la série : “Take Over”, “Wake Up, Get Up, Get Out There” et “Victory”. De nouvelles émotes et sons spéciaux viennent compléter ce pack, qui ne nécessite qu’une simple mise à jour du jeu pour être activé.

Pour accompagner cette arrivée, un Joker Festival se tiendra du 24 au 27 octobre, permettant aux joueurs de remporter des récompenses exclusives en accumulant des Festival Points lors de cet événement temporaire. Une belle manière de prolonger la fête et de dynamiser la communauté autour de ce second DLC gratuit, après celui dédié à Hatsune Miku le mois dernier.

SEGA a par ailleurs rappelé que d’autres personnages gratuits viendront enrichir le roster dans les semaines à venir, dont Ichiban Kasuga de Like a Dragon et Nights, figure culte des années Saturn.

Disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch, Sonic Racing: CrossWorlds continue donc son ascension fulgurante. L’édition dédiée à la Switch 2, toujours attendue, devrait sans doute renforcer encore ce succès commercial pour un titre qui s’impose déjà comme l’un des jeux de course multijoueurs les plus marquants de cette fin d’année.