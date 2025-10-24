Aujourd’hui, SEGA a officiellement publié le contenu gratuit pour Joker dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Désormais, les joueuses et joueurs peuvent faire la course avec Sonic et ses amis en incarnant le chef des Voleurs Fantômes, Joker !

Le contenu gratuit pour Joker inclut :

Le personnage jouable Joker

Le véhicule de Joker, l’Arsène Wing

Trois nouveaux titres sur le thème du Joker dans le jukebox « Take Over » « Wake Up, Get Up, Get out There » « Victory »

Des emotes et sons spéciaux

Les joueuses et joueurs possédant une version standard (physique ou numérique) ou l’édition Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit pour Joker. Le jeu doit être mis à jour à sa dernière version pour pouvoir télécharger le contenu. Une connexion Internet est nécessaire pour obtenir le contenu additionnel.

Les fans de Joker pourront aussi fêter son arrivée lors du Festival Joker qui arrive à grands pas, du 24 au 27 octobre ! Les pilotes pourront cumuler des points de festival pendant cet événement à durée limitée pour obtenir des récompenses exclusives. Plus d’infos à venir.

SEGA a également le plaisir d’annoncer que Sonic Racing: CrossWorlds s’est déjà écoulé à plus d’un million d’exemplaires ! Depuis sa sortie, les pilotes de Sonic Racing: CrossWorlds ont participé à :

Plus de 74,5 millions de courses

Plus de 31,5 millions de Grands Prix

Plus de 13 millions de matchs avec classement

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible à la fois en version physique et numérique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, et PC à partir de 69,99 € et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™- modèle OLED, et Nintendo Switch Lite™ à partir de 59,99 €.