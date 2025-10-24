Le studio australien PlaySide vient d’annoncer Dumb Ways to Party, un nouveau party game délirant issu de l’univers de Dumb Ways to Die. Le titre sortira en 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation, Xbox et PC, avec une mise à niveau gratuite pour les possesseurs de la première version de la console de Nintendo. Une bande-annonce d’annonce accompagne la nouvelle.

Dans Dumb Ways to Party, les joueurs sont propulsés au cœur du show télévisé “Le plus stupide des stupides”, une émission où tout peut arriver — et surtout le pire. Entre défis absurdes, ratés monumentaux, rebondissements inattendus et fous rires garantis, le but est simple : être plus idiot que les autres pour remporter le titre de Dumbest of the Dumb.

Le jeu propose pas moins de 40 mini-jeux complètement fous, tous plus imprévisibles les uns que les autres. Il sera possible d’y jouer en solo ou jusqu’à quatre participants en coopération locale ou en ligne, dans un esprit de compétition et de sabotage bon enfant. Les joueurs pourront utiliser divers objets aux effets farfelus pour bouleverser les règles et provoquer des catastrophes hilarantes.

Les fameuses “Game Show Moments” pimenteront les parties en introduisant des éléments de chaos et de surprise : une victoire quasi acquise peut s’effondrer en un instant à cause d’un objet au pouvoir dévastateur, transformant chaque session en une comédie imprévisible.

Côté casting, les fans retrouveront les personnages emblématiques de la licence, tels que Numpty, Botch ou encore Clod, chacun doté d’une personnalité décalée et d’animations inédites. L’univers visuel, fidèle à la série, profite ici d’une reconstruction complète en 3D, offrant une direction artistique colorée et pleine d’énergie.

Le jeu intégrera deux modes principaux :