Nightdive Studios poursuit son impressionnant travail de préservation du patrimoine vidéoludique avec une annonce qui ravira les amateurs de science-fiction et de rétro-futurisme : le remake de System Shock sortira sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en 2025. Le studio, déjà reconnu pour ses remasterisations exemplaires, porte ainsi son remake acclamé de 2023 sur les consoles de Nintendo, avec une version complète sur cartouche et plusieurs optimisations notables pour la nouvelle génération.

Révélée lors de l’Indie Horror Showcase, cette adaptation marque un nouveau jalon pour le développeur, qui s’est appliqué à rester fidèle à l’œuvre originale de 1994 tout en la modernisant sur le plan technique et ergonomique. Le titre combine ainsi graphismes en haute définition, contrôles retravaillés, interface repensée, ainsi que nouvelle bande-son et effets sonores, tout en préservant l’essence immersive et oppressante qui a fait la réputation du jeu culte.

Dans System Shock, le joueur incarne un hacker piégé à bord de la Citadel Station, une station spatiale passée sous le contrôle de SHODAN, intelligence artificielle devenue folle et considérée comme l’une des antagonistes les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo. Les couloirs métalliques regorgent de cyborgs, mutants et pièges mortels, et il faudra faire preuve de réflexion, d’adresse et d’ingéniosité pour déjouer les plans de la machine avant qu’elle ne s’en prenne à la Terre.

La version Nintendo Switch 2 profitera de résolution 1080p et d’un affichage à 60 images par seconde, en plus du gyroscope et du Joy-Con 2 avec prise en charge du mode souris, pour une précision accrue dans les séquences de tir et d’exploration. Nightdive promet également plusieurs améliorations issues des retours de la communauté, renforçant encore le confort et la fluidité de jeu.

L’équipe de développement a collaboré avec des membres du projet original, dont Terri Brosius, la voix légendaire de SHODAN, pour restituer toute l’atmosphère glaçante du titre d’origine. Les deux versions — Switch et Switch 2 — proposeront par ailleurs une compatibilité gyroscopique complète et une expérience intégrale, tant en physique qu’en numérique.