Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que Méga-Dracaufeu X, une forme méga-évoluée de Dracaufeu apparue pour la première fois dans les jeux vidéo Pokémon X et Pokémon Y, est maintenant disponible dans Pokémon UNITE.

Méga-Dracaufeu X peut être obtenu via un permis Unité Méga-Évolution, qui diffère d’un permis Unité classique en cela qu’il permet au Dresseur ou à la Dresseuse de faire méga-évoluer son Pokémon après avoir utilisé sa capacité Unité en combat. Une fois un Pokémon méga-évolué, ses stats et ses capacités bénéficient d’une amélioration considérable pendant une courte durée, ce qui lui confère un avantage non négligeable en combat. Contrairement aux permis Unité standards, qui permettent de sélectionner les capacités des Pokémon parmi deux sets possibles, les permis Unité Méga-Évolution proposent un arsenal prédéterminé, pour une expérience véritablement unique.

Évènement autour du permis Unité de Méga-Dracaufeu X

Un évènement spécial aura lieu dans Pokémon UNITE du 24 octobre au 14 novembre 2025 pour marquer l’occasion. Les joueurs et joueuses pourront terminer des missions afin d’obtenir des données de recherche en vue de remplir la jauge de recherche jusqu’à 100 %, ainsi que des . Ces pièces pourront être échangées contre le permis Unité Méga-Évolution de Méga-Dracaufeu X. Une fois l’évènement terminé, le permis Unité Méga-Évolution de Méga-Dracaufeu X pourra également être obtenu en échange de Pièces Æos ou de Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité.