La Pokémon Company vient de confirmer un lancement spectaculaire pour Pokémon Legends: Z-A, disponible mondialement depuis le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Selon les données communiquées par Nintendo, le jeu a déjà franchi le cap impressionnant des 5,8 millions d’exemplaires vendus en une seule semaine, un démarrage qui en fait l’un des titres les plus performants de l’année. Fait notable, près de la moitié de ces ventes proviennent de la version Nintendo Switch 2, preuve de l’adoption rapide de la nouvelle console par le public.

Ce nouvel opus marque une évolution majeure dans la série grâce à son approche inédite du système de combat en temps réel, mêlant action et stratégie dans un format jamais vu auparavant pour un jeu Pokémon. Le joueur y découvre la ville de Lumiose (Miare City), métropole en pleine transformation urbaine où cohabitent modernité et nature sauvage.

Le monde de Pokémon Legends: Z-A s’articule autour d’un cycle jour/nuit qui structure l’expérience : le jour, les dresseurs explorent les rues et les zones naturelles intégrées à la ville — les Wild Zones — pour affronter, capturer et entraîner des Pokémon en liberté. La nuit, l’action se déplace vers les arènes holographiques du ZA Royal, un mode de combat compétitif où les meilleurs dresseurs s’affrontent dans des arènes illuminées pour décrocher le titre de champion.

L’histoire plonge le joueur dans une aventure dynamique au cœur de cette cité à double visage, entre exploration urbaine, enquêtes et affrontements intenses. De nouveaux compagnons, des événements scénarisés et un système de progression repensé viennent enrichir cette expérience pensée comme la fusion entre le monde ouvert de Pokémon Legends: Arceus et l’énergie compétitive des épisodes principaux.