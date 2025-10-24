Bonne nouvelle pour les joueurs Switch 2 : Ubisoft vient de mettre en ligne une démo gratuite de Star Wars Outlaws – Gold Edition, déjà disponible sur la console depuis le mois dernier. Cette version d’essai offre jusqu’à trois heures de jeu pour plonger dans la peau de Kay Vess, la contrebandière au grand cœur doublée par Humberly González, accompagnée de son fidèle compagnon Nix (interprété par Dee Bradley Baker).

Cette démo se déroule sur la mythique planète Tatooine, véritable berceau du monde criminel galactique. Vous pourrez y explorer librement les dunes désertiques, affronter le Cartel des Hutts, croiser les redoutables Hommes des Sables, et participer à des missions variées. L’occasion parfaite de goûter à l’esprit de liberté et de danger qui définit ce premier jeu d’action-aventure en monde ouvert de la saga Star Wars.

Durant ces trois heures d’essai, Ubisoft propose un large éventail d’activités :

Chercher un mercenaire à recruter dans votre équipage, en parcourant les étendues arides de Tatooine à bord de votre speeder.

à recruter dans votre équipage, en parcourant les étendues arides de Tatooine à bord de votre speeder. Accepter des contrats dans la ville emblématique de Mos Eisley , entre tavernes bondées et deals douteux.

dans la ville emblématique de , entre tavernes bondées et deals douteux. Tenter votre chance au Kessel Sabacc , le célèbre jeu de cartes de l’univers Star Wars.

, le célèbre jeu de cartes de l’univers Star Wars. Explorer les zones sauvages à la recherche de caches, de secrets et de panoramas inédits.

à la recherche de caches, de secrets et de panoramas inédits. Et enfin, prendre les commandes de votre vaisseau pour livrer d’intenses combats spatiaux dans les cieux poussiéreux de Tatooine.

Cette version d’essai, bien que limitée à trois heures et sans transfert de sauvegarde, permet d’avoir un avant-goût très complet du jeu final. Les joueurs pourront ainsi découvrir le gameplay mêlant exploration, infiltration, tir à la troisième personne et pilotage spatial, tout en appréciant le soin apporté à l’ambiance et à la mise en scène.