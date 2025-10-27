Les premières comparaisons d’Assassin’s Creed Shadows entre ses différentes versions font déjà beaucoup parler, et pour cause : la version Nintendo Switch 2 impressionne par sa proximité visuelle avec les éditions sur consoles de salon. Plusieurs observateurs notent que, sans une comparaison directe côte à côte.

Contrairement à d’autres écarts techniques marqués entre plateformes, la comparaison entre PS5 et Switch 2 se montre étonnamment serrée. La nouvelle console de Nintendo parvient à offrir des graphismes très proches, tout en affichant le tout sur un écran portable et avec une consommation énergétique minime en comparaison.

Cette prouesse technique souligne à quel point Ubisoft semble avoir optimisé Assassin’s Creed Shadows pour la machine hybride. Bien sûr, la version PS5 Pro reste la plus aboutie sur le plan visuel, mais l’écart global paraît bien moindre que ce que l’on aurait pu imaginer entre une console de salon haut de gamme et un appareil portable.

Sur le plan du stockage, la version Switch 2 se montre également surprenamment compacte : le jeu pèsera environ 70 Go, contre près de 100 Go sur PS5.