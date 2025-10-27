Le lancement de Pokémon Legends: Z-A démarre sur les chapeaux de roue. Selon les données de Circana (anciennement NPD Group), le nouvel épisode de la saga Pokémon a signé une performance spectaculaire sur le marché américain, avec des ventes physiques de lancement — en unités et en chiffre d’affaires — les plus élevées pour un nouveau jeu depuis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mai 2023.

Ces chiffres, qui excluent les ventes de consoles en bundle, confirment un engouement massif autour de ce nouvel opus de la franchise. Après plusieurs mois d’attente et de spéculations, Pokémon Legends: Z-A semble avoir immédiatement trouvé son public, qu’il s’agisse des fans de la première heure ou de nouveaux joueurs attirés par cette approche plus ouverte et ambitieuse de l’univers Pokémon.

Le précédent titre de la série principale, Pokémon Scarlet et Violet, avait déjà connu un démarrage phénoménal, mais Z-A fait encore mieux sur le plan du lancement physique aux États-Unis, illustrant la puissance commerciale intacte de la licence de Game Freak et Nintendo.

Avec ce démarrage, Pokémon Legends: Z-A s’impose comme le plus grand succès physique de l’année 2025 sur le territoire américain, confirmant que Pokémon reste, plus de vingt-cinq ans après ses débuts, une force incontournable du jeu vidéo mondial.

