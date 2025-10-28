Double Dragon, voilà un nom qui doit trouver écho chez bon nombre de joueurs… Après un épisode sorti en 2023, voilà qu’un nouvel épisode débarque sur tous les supports et compte bien faire revivre la saga pour les anciens et surtout les nouveaux joueurs… Pari réussi ? Enfilez votre plus beau kimono et montez sur le tatami on va casser du méchant !

La saga des frères Lee

Double Dragon est une série dont le premier épisode remonte à 1987, mais la saga n’est arrivée qu’en 1990 en France… avec le second volet, suivi par le premier en 1991. La saga propose d’incarner les frères Lee (un hommage à Bruce Lee, également surnommé le « Petit Dragon »), dans un beat them all se déroulant dans un futur dystopique façon Mad Max, où ce sont des gangs qui contrôlent différents territoires. Mais la grosse force du titre est de proposer un beat them all avec deux joueurs en simultané ! Une première pour l’époque qui contribue au succès du jeu, se fritter contre des méchants avec un copain sans avoir à attendre que ce soit le tour de l’autre était une véritable révolution. Le titre donnera ses lettres de noblesse au genre et connaitra pas loin de 12 itérations (sans compter celle qui nous intéresse aujourd’hui), incluant également un team-up avec les Battletoads, sans oublier un portage sur Tiger et une adaptation cinématographique (oubliable) avec Mark Dacascos et Alyssa Milano en tête d’affiche, sans oublier Robert « T1000 » Patrick dans le rôle du grand méchant ! On parle donc d’une véritable saga, dont la licence appartient à Arc System Works qui officie en tant que développeur pour ce nouvel opus « Revive » qui entend bien faire revivre la série… à cette occasion, ils se sont octroyé les services du studio de développement Yuke’s qui a pour sa part déjà œuvré sur la série WWF/WWE entre 2000 et 2018. Les clés de la licence semblent être entre les mains d’habitués de la baston… Parlons rapidement de l’histoire qui reprend plus ou moins le pitch de l’épisode original.

Ce nouvel opus se déroule 15 ans après la fin d’une guerre nucléaire ; les survivants ont construit des colonies dans diverses parties du monde dévasté et y vivent dans une ambiance chaotique. Le concept de pays n’existe plus, et les puissants qui gouvernent les colonies contrôlent désormais la politique et les lois, et imposent leurs idées par la force.

Les frères Lee, Billy, le grand frère au tempérament fougueux, et Jimmy, le petit frère sympathique, sont tous deux des maîtres du Sosetsuken, un puissant art martial tirant sa force des veines du dragon. Ils vivent une vie plus ou moins tranquille dans une colonie avec Marian, leur amie d’enfance et fille de leur grand maitre qui leur à enseigné le Sosetsuken. Mais tout n’est pas rose et la ville est dirigée par un puissant gang appelé les Shadow Warriors. Depuis qu’ils ont pris le contrôle, l’écart entre riches et pauvres s’est intensifié. Les gens sont contraints de vivre dans une misère grandissante, et des disparitions mystérieuses hantent les habitants… Soucieux du bien-être des habitants, les deux frères décident de mener l’enquête afin de retrouver les disparus.

La technique de l’hélicoptère !

Double Dragon Revive est un beat them all tout ce qu’il y a de plus classique. Au début nous avons le choix entre les deux frères Lee pour arpenter les différents niveaux et exploser les vilains… Au fil de notre progression, on débloquera deux autres personnages, Marian qui ne fait pas office de fille en détresse pour ce nouvel épisode mais s’avère une combattante redoutable (c’est quand même la fille du maitre des frères Lee) et Ranzo, un ninja membre d’un clan visant à préserver la veine du dragon et qui devrait rappeler des souvenirs aux joueurs de la première heure (enfin de la troisième chronologiquement parlant). Les environnements et les personnages sont en 3 dimensions (contrairement aux derniers beat them all qui abordait un style plutôt en pixel art), chacun des personnages peut effectuer des coups et des combos en martelant le bouton Y. Il est possible de donner des coups plus forts en gardant le bouton pressé un peu plus longtemps. Outre les attaques normales avec Y, il est possible de donner des attaques « spéciales » avec X les coups étant alors accompagnés d’une trainée de flamme. Il est également possible de faire des chopes aux adversaires avec Zr et de se défendre avec L ou d’esquiver avec R et que les puristes se rassurent, il est toujours possible de faire « la technique de l’hélicoptère ! ». Par contre l’utilisation du « bug » qui permet de la relancer à outrance n’est plus possible. Il est également possible d’utiliser les murs pour finir les combos ou de rebondir dessus pour sauter encore plus haut et balancer une puissante attaque au sol. Au fil de vos combos, vous pourrez remplir vos orbes du dragon « Dragon Orb », ceux-ci, au nombre de deux, vous permettront de lancer une attaque dévastatrice qui mettra à mal plusieurs ennemis en même temps.

Le jeu intègre également un système de contre (grâce à la technique de l’hélicoptère / une pression sur le bouton A), qu’il faudra déclencher au bon moment pour bloquer l’attaque spéciale d’un ennemi. Un contre réussi permettra de remplir plus rapidement vos deux boules du dragon, mais il faudra trouver le bon timing et attendre qu’un adversaire se décide à vous lancer une attaque spéciale pour la réussir. Il est également possible d’utiliser des éléments du décor pour y envoyer valdinguer vos ennemis et remplir vos orbes avec un gros bonus d’énergie. Ces zones spéciales, nommées « gimmick », sont généralement reconnaissables à leurs auras violettes et permettent d’éliminer certains adversaires en un ou deux coups bien placés en les envoyant valdinguer dans un frigo…ou dans le vide ce qui permettra de faire le ménage à l’écran plus rapidement. Même si ces actions sont intéressantes en mode histoire, elles trouveront un intérêt supplémentaire dans le mode extra, dont nous reparlerons plus bas !

Outre ces phases de baston et cette interactivité avec certains éléments du décor, le jeu propose également des phases de plateforme, à l’image du jeu de l’époque. Mais il faut avouer que celles-ci sont plutôt ratées, la faute à des sauts pas du tout pensés pour ce genre de passages et demandant une bonne synchronisation pour ne pas louper l’autre côté. Par chance ces phases ne sont pas trop nombreuses et évitent de créer une frustration inutile… Après tout, on est dans un beat them all, non ?

As-tu déjà ressenti la puissance du Sosetsuken ?

Il est temps d’aborder maintenant la partie un peu plus « technique » du jeu… Celui-ci abordant un aspect en 3 dimensions, ce qui tranche pas mal avec les derniers bons beat them all du genre qui ont plutôt tendance à revenir vers la deuxième dimension.

Il faut avouer que graphiquement le jeu s’en sort assez bien, même si la version Nintendo Switch propose parfois des textures un peu plus fades. Néanmoins, l’ensemble reste assez « regardable » que ce soit en portable comme en docké. D’autant plus que l’ensemble reste fluide, quel que soit le nombre de personnages à l’écran et que l’on joue en solo ou en multi (à deux joueurs). A côté de ça, l’histoire est contée par des cinématiques façon diaporama, avec un style de dessin faisant très animé… On regrette presque que ces séquences plutôt statiques ne soient finalement pas plus dynamiques en utilisant le moteur 3D du jeu (comme c’est étonnamment le cas pour quelques séquences). La bande-son quand à elle fait le job et accompagne plutôt bien l’action, aussi bien d’un point de vue musique que des effets sonores qui font plutôt bien ressortir l’intensité des coups.

Forcément qui dit Double Dragon dit mode multijoueur et il faut avouer que pour le coup, nous avons été plutôt surpris… Là où la « concurrence » propose des parties jusqu’à 4 voire même 6 joueurs en simultané, Double Dragon reste « limité » à deux joueurs. Nonobstant cette « limitation », sachez qu’il est possible de jouer au mode multijoueur en ligne avec des amis ou avec des inconnus et ce pour les deux modes que propose cet épisode (histoire et extra). Néanmoins, pour notre test, nous n’avons pas eu l’occasion de trouver de partenaire sur Internet… qu’à cela ne tienne, nous nous sommes rabattus sur le mode hors ligne, dans notre salon ! Et il faut avouer qu’à deux, le fun reste au rendez-vous… Entendons-nous bien, malgré le « revive » évoqué par le titre, celui-ci ne révolutionne pas le genre. On avance, on éclate les méchants, on ramasse des battes de base ball ou des tonfas (pour faire encore plus de dégâts) et on envoie une attaque spéciale pour faire le ménage à l’écran. Le tout reste très accessible et même un novice peut facilement marteler la touche Y pour éclater les ennemis, mais au fil des 8 chapitres qui composent le jeu, la difficulté va crescendo et l’affrontement contre 4 boss d’un coup s’avèrera plus appréciable avec un copain (ou une copine) que tout seul face à une armée de vilains.

Comptez entre 4 et 5h pour voir le bout de l’aventure, en fonction du niveau de difficulté choisi. C’est peu, mais ça reste dans les normes du genre. Une fois l’aventure terminée, vous pourrez vous tourner vers le mode « extra » qui vous demandera de relever des défis (parfois assez corsés) dans un temps très très limité (c’est ce qui rend ces défis corsés). Il faudra par exemple gagner un certain nombre de points en brisant des objets, tout en réussissant à vaincre un boss en moins de 40 secondes… Ou alors vaincre 40 ennemis en moins de 2 minutes… Et croyez-nous, pour y arriver il faudra déployer un trésor d’ingéniosité et de maitrise du jeu (notamment l’utilisation du décor) pour achever des ennemis plus rapidement et venir à bout de ces différents défis. Ces derniers sont faisables à deux également et s’avèrent plutôt relevés, ce qui augmente (un peu artificiellement) la durée de vie du jeu.

Double Dragon Revive est disponible pour 34,99 euros sur l’eShop de Nintendo.