Back to the Dawn : le RPG d’évasion carcérale arrive sur Nintendo Switch et Switch 2 le 5 mars 2026.

L’éditeur Clouded Leopard Entertainment, en collaboration avec Spiral Up Games et le studio Metal Head Games, a confirmé la date de sortie de Back to the Dawn. Le RPG d’évasion au ton dur et cinématographique sera disponible le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2, en versions numérique, physique standard (Game-Key Card) et édition limitée. Un nouveau trailer accompagne cette annonce et met en avant l’atmosphère sombre et les mécaniques immersives du titre.

Décrit comme un RPG narratif au cœur d’une prison de haute sécurité, Back to the Dawn plonge le joueur dans la peau d’un journaliste animalier injustement incarcéré, pris dans une toile de corruption, de trahisons et de factions rivales. Entre survie, infiltration et stratégie, il s’agira d’enquêter sur deux vastes conspirations tout en préparant sa fuite, le tout dans un environnement où chaque décision et chaque relation peuvent changer le cours de l’histoire.

Le jeu, d’abord lancé en accès anticipé sur PC en 2023 avant sa sortie complète en 2025 sur Xbox, fera son arrivée sur Switch et Switch 2 avec une localisation enrichie, des sous-titres remaniés et surtout l’ajout de voix japonaises et chinoises inédites. On y retrouvera notamment Shugo Nakamura dans le rôle de Thomas le renard et Yasuhiro Mamiya dans celui de Bob la panthère, avec d’autres membres du casting à venir.

Dans Back to the Dawn, le joueur explore un microcosme carcéral vivant, régi par trois gangs majeurs et peuplé de 47 détenus uniques et plus de 100 quêtes scénarisées. L’aventure propose deux protagonistes jouables, chacun doté d’une campagne principale d’environ 20 heures, avec de multiples issues et chemins d’évasion possibles. On pourra ainsi choisir d’être un prisonnier modèle, un manipulateur rusé ou un rebelle en quête de chaos.

Les mécaniques de jeu s’appuient sur un système d’évolution libre, permettant de façonner son personnage selon son style : bagarreur, voleur, négociateur ou bricoleur. Les environnements, allant de la cellule à l’infirmerie jusqu’aux toits et aux égouts, regorgent de secrets à percer et d’opportunités d’évasion. Chaque recoin de la prison de Boulderton peut dissimuler un indice, un complice ou un piège.

Une édition physique ambitieuse

En Asie et au Japon, Clouded Leopard Entertainment distribuera plusieurs éditions physiques. La version standard inclura le jeu sur Game-Key Card, tandis que la Limited Edition proposera une expérience de collection complète :

un coffret illustré inédit ,

, un diorama acrylique en 3D représentant cinq personnages dans leur décor pixel art,

représentant cinq personnages dans leur décor pixel art, deux pins exclusifs à l’effigie des protagonistes,

à l’effigie des protagonistes, un artbook numérique et une bande-son originale (non vendus séparément),

et une (non vendus séparément), un Supporter Pack DLC avec des objets cosmétiques et des bonus de progression,

avec des objets cosmétiques et des bonus de progression, ainsi qu’un contenu téléchargeable exclusif.

Les premières éditions incluront en bonus un chiffon en microfibre illustré et un contenu téléchargeable exclusif à la Switch 2 / Switch intitulé “Prison Skin”.

Simogo Legacy Collection arrive sur Nintendo Switch et Switch 2 le 2 décembre 2025

Le studio indépendant suédois Simogo annonce Simogo Legacy Collection, une compilation regroupant ses sept premiers jeux. Cette collection marque la première sortie console de ces titres emblématiques, disponible sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch à partir du 2 décembre 2025.

De jeux d’arcade charmants à des thrillers textuels innovants, en passant par des récits salués pour leur rupture du quatrième mur, la collection célèbre la diversité du travail initial de Simogo. Chaque titre, sorti à l’origine sur plateformes mobiles entre 2010 et 2015, a été fidèlement préservé, permettant aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs de découvrir ces classiques sur console pour la première fois.

Simogo Legacy Collection inclut :

Kosmo Spin

Bumpy Road

Beat Sneak Bandit

Year Walk (et Year Walk Companion )

(et ) DEVICE 6

The Sailor’s Dream

SPL-T

Ces jeux cumulés ont vendu plus de 1,5 million d’exemplaires et ont été récompensés lors de l’Independent Games Festival, des Apple Design Awards, et ont reçu des nominations aux BAFTA et Game Developers Choice Awards.

La collection propose également un contenu bonus, retraçant l’histoire de Simogo :

Year Walk Bedtime Stories for Awful Children – e-book

– e-book The Lighthouse Painting – podcast audio

– podcast audio Musique – morceaux de l’histoire du studio, y compris des pistes inédites

– morceaux de l’histoire du studio, y compris des pistes inédites Images – illustrations tirées des archives de Simogo

– illustrations tirées des archives de Simogo Prototypes jouables : Year Walk, Bumpy Road, Rollovski

: Year Walk, Bumpy Road, Rollovski The Sensational December Machine – court récit jouable

Silver Pines : un thriller rétro-psychologique annoncé sur Nintendo Switch pour 2026

Le studio Wych Elm a officiellement levé le voile sur Silver Pines, une nouvelle aventure à l’ambiance mystérieuse et cinématographique prévue sur Nintendo Switch en 2026. Le jeu s’est dévoilé à travers une première bande-annonce, laissant entrevoir un mélange de survival horror, de mystère narratif et d’esthétique rétro grâce à l’usage de la rotoscopie, une technique d’animation réaliste rarement utilisée dans le jeu vidéo moderne.

Dans Silver Pines, le joueur incarne Red Walker, un homme qui se réveille dans un dîner désert sans aucun souvenir des événements passés. En explorant la petite ville de Silver Pines, située dans l’État de Washington, il découvre peu à peu une communauté rongée par les secrets, la trahison et une menace bien plus inquiétante qui plane sur ses habitants. Ce qui commence comme une quête d’identité se transforme rapidement en descente paranoïaque au cœur d’un lieu où la frontière entre réalité et cauchemar s’efface.

Le studio Wych Elm revendique une forte influence de Twin Peaks dans la conception du jeu, tant pour son atmosphère étrange que pour ses personnages excentriques et ambigus. Chaque rencontre à Silver Pines promet d’apporter son lot de doutes, de révélations et de malaises. Les joueurs devront explorer la ville, résoudre des énigmes environnementales et rassembler des indices pour comprendre ce qui est arrivé à Red Walker et aux habitants.

Dans la plus pure tradition du genre, Silver Pines mettra l’accent sur la gestion des ressources, forçant le joueur à choisir soigneusement quand se battre et quand fuir. Les munitions et les objets de soin seront rares, et les ennemis variés — jusqu’aux combats contre de gigantesques boss — demanderont prudence et observation. Cette approche « old-school » sera renforcée par une mise en scène réaliste grâce à l’animation rotoscopique, qui confère au jeu une fluidité et un rendu quasi organique dans les mouvements des personnages.

Les séquences clés de l’histoire prendront la forme de cutscenes de roman graphique intégralement doublées, ajoutant une dimension narrative supplémentaire à cette aventure atypique.

The Dropouts : un mystérieux thriller rétro annoncé sur Nintendo Switch pour 2026

Le studio Naraven Games a annoncé l’arrivée prochaine de son nouveau projet, The Dropouts, sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour 2026. Présenté comme un mystère interactif teinté de frissons, le jeu promet de plonger les joueurs dans une enquête étrange au sein d’un lycée où les disparitions s’enchaînent sans explication.

The Dropouts propose de remonter le temps jusqu’en 2004, dans la petite ville de Noirmont, pour découvrir la vérité derrière la disparition de nombreux élèves du lycée local. Inspiré des grandes séries à mystère des années 80 et 90, le jeu mêle intrigue surnaturelle, narration à choix multiples et esthétique rétro, le tout enveloppé d’une atmosphère inquiétante mais nostalgique.

Avant de plonger dans l’enquête, le joueur définit les traits et peurs de son personnage : serez-vous plus athlétique, observateur ou ingénieux ? Ce choix influencera les interactions, la progression et même certaines branches narratives. Les décisions morales prises au fil du jeu auront un impact direct sur le déroulement de l’histoire, et détermineront qui, parmi les protagonistes, parviendra à découvrir la vérité — ou à y survivre.

The Dropouts se distingue par sa présentation hybride, combinant exploration en 3D et scènes narratives sous forme de cases de bande dessinée dessinées à la main. Ce contraste entre réalisme et stylisation renforce l’immersion dans un univers où chaque couloir et chaque recoin du lycée semble cacher un secret.

L’ambiance sonore, quant à elle, s’appuie sur une bande originale nostalgique aux sonorités des années 80, mêlant synthés rétro et nappes atmosphériques. Malgré son cadre ancré dans les années 2000, The Dropouts cultive un charme volontairement anachronique, rappelant les thrillers adolescents d’autrefois.

Naraven Games décrit le projet comme un jeu à choix multiples mystérieux et étrange, oscillant entre horreur psychologique, drame adolescent et enquête paranormale — non sans une touche d’humour méta, puisque le studio tease malicieusement : “Ce n’est pas un dating sim… ou peut-être que si ?”

Do Not Feed the Monkeys 2099 : le simulateur de voyeurisme futuriste arrive sur Nintendo Switch début 2026

Les éditeurs Joystick Ventures et Fictiorama Studios ont confirmé que Do Not Feed the Monkeys 2099, la suite du célèbre simulateur d’espionnage narratif, sortira sur Nintendo Switch au premier trimestre 2026. Le titre, déjà disponible sur PC depuis 2023, plongera les joueurs dans un futur dystopique où l’observation indiscrète est devenue un passe-temps institutionnalisé.

Bienvenue en 2099, dans un monde à la fois absurde, rétro-futuriste et cynique, où les grandes entreprises sponsorisent désormais des planètes entières. La Terre, dévastée et dépouillée de ses ressources, n’est plus qu’un désert, tandis que humains, robots et extraterrestres cohabitent aux quatre coins de la galaxie.

C’est dans ce contexte que le Primate Observation Club poursuit ses activités secrètes : espionner des inconnus à travers des caméras, collecter des informations… et surtout, ne jamais interférer. La règle d’or demeure inchangée : Do Not Feed the Monkeys.

Dans Do Not Feed the Monkeys 2099, le joueur incarne un nouveau membre du Club, chargé d’observer les “singes” – autrement dit, les sujets surveillés – depuis son appartement. Grâce à l’application MonkeyVision, il faut jongler entre les caméras, l’analyse des comportements et la recherche d’indices sur Internet pour percer les mystères de ces vies observées à distance.

Mais attention : l’équilibre entre curiosité et intervention est fragile. Enfreindre les règles, c’est risquer des conséquences… tout en découvrant des pans cachés de la vérité.

Cette suite intègre de nouvelles fonctionnalités réclamées par la communauté, tout en enrichissant la formule originale :

Les OmniPals , des intelligences artificielles holographiques, agissent comme assistants personnels et relais d’informations dans ce futur où tout est connecté.

, des intelligences artificielles holographiques, agissent comme assistants personnels et relais d’informations dans ce futur où tout est connecté. De nouvelles mécaniques d’interaction permettent d’aller plus loin dans la manipulation ou l’influence des sujets observés – bien que cela reste strictement interdit par le Club.

permettent d’aller plus loin dans la manipulation ou l’influence des sujets observés – bien que cela reste strictement interdit par le Club. Une fois le jeu terminé, un mode avancé débloque des outils supplémentaires, comme la fonction d’avance rapide pour accélérer la surveillance et tester différentes approches.

débloque des outils supplémentaires, comme la pour accélérer la surveillance et tester différentes approches. Enfin, le joueur pourra même installer un judas, un petit détail qui ajoute une tension supplémentaire : qui ose frapper à votre porte ?

Avec son ton satirique et son univers inspiré des grandes dystopies cyberpunk, Do Not Feed the Monkeys 2099 s’impose comme une critique mordante de notre époque ultra-connectée. Le titre interroge les notions de vie privée, de pouvoir et de contrôle, tout en s’amusant à briser le quatrième mur grâce à une écriture méta et un humour acide.

Initialement annoncé sur Switch en 2023 mais repoussé à plusieurs reprises, le jeu tient enfin sa fenêtre de sortie pour début 2026. Espérons que cette fois, la date soit la bonne — et que les joueurs Switch puissent bientôt rejoindre, eux aussi, le Club le plus indiscret de la galaxie.

KIBORG fracasse tout sur Nintendo Switch le 9 décembre 2025 : un rogue-lite d’action cybernétique ultra brutal

Le développeur Sobaka Studio a confirmé que son jeu d’action KIBORG sortira sur Nintendo Switch le 9 décembre 2025, comme révélé lors du Awesome Console Showcase. Déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ce rogue-lite nerveux et sanglant plongera les joueurs dans un univers de science-fiction où la liberté se gagne à coups de poings… et d’implants cybernétiques.

Vous incarnez Morgan Lee, un homme condamné à 1 300 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis, enfermé sur une planète-prison impitoyable. Son unique espoir ? Participer au jeu télévisé violent “The Last Ticket”, où des détenus s’affrontent dans une succession de combats mortels.

Le principe est simple : grimper jusqu’au toit de la prison pour s’échapper. Mais attention : si vous mourez, vous êtes réanimé… et la sentence continue.

KIBORG propose des affrontements rapides, intenses et sauvages, combinant corps à corps viscéral et arsenal destructeur. Utilisez des marteaux, électroscies, fusils à pompe ou revolvers à plasma pour pulvériser vos ennemis, ou laissez vos membres cybernétiques faire le sale travail.

Chaque run est une épreuve où il faut survivre, progresser, mourir… puis revenir plus fort. Grâce aux implants cybernétiques et augmentations permanentes, chaque tentative rapproche un peu plus Morgan de sa libération.

KIBORG se distingue par une variété colossale de builds :

Remplacez vos membres par des ensembles d’implants modulaires modifiant votre style de combat.

modifiant votre style de combat. Combinez des centaines d’augmentations et des dizaines de mutations pour créer les synergies les plus létales.

et pour créer les synergies les plus létales. Alternez entre armes de mêlée et armes à feu pour des combos surpuissants et des attaques spéciales dévastatrices.

Les affrontements sont d’une brutalité assumée : membres arrachés, têtes explosées, cœurs cybernétiques arrachés à mains nues… KIBORG ne fait pas dans la dentelle et assume son héritage arcade old-school tout en l’injectant d’une énergie moderne et sauvage.

« Après la sortie de KIBORG sur PC et consoles plus tôt cette année, nous ne pouvions pas résister à l’envie d’apporter la lutte de Morgan pour sa liberté sur la Switch », a déclaré Dmitry Kachkov, responsable de Sobaka Studio.

StarVaders prépare son atterrissage sur Nintendo Switch : un roguelike tactique et explosif mêlant méchas et deckbuilding

Les éditeurs Joystick Ventures et Playworks, ainsi que le studio Pengonauts, ont annoncé l’arrivée prochaine de StarVaders sur Nintendo Switch. Sorti initialement sur PC via Steam le 30 avril dernier, ce roguelike de stratégie et de deckbuilding s’apprête à envahir la console hybride de Nintendo.

L’invasion extraterrestre a anéanti les défenses humaines. Vous incarnez un pilote d’élite, dernier rempart de l’humanité, aux commandes d’un mécha de combat capable de retourner le cours de la guerre.

Dans StarVaders, chaque affrontement se déroule sur une grille tactique, où les cartes de votre deck deviennent vos armes. Chaque action compte : planifiez vos attaques, adaptez votre stratégie et créez des combos spectaculaires pour repousser l’envahisseur.

Chaque mécha propose une approche radicalement différente du combat :

Gunner : un déluge de balles et d’explosions pour un carnage total à distance.

: un déluge de balles et d’explosions pour un carnage total à distance. Stinger : un mécha agile, rapide et létal, parfait pour frapper au corps-à-corps.

: un mécha agile, rapide et létal, parfait pour frapper au corps-à-corps. Keeper : un arsenal mystique capable d’invoquer des entités et de lancer des sorts destructeurs.

Chaque pilote apporte en plus des cartes exclusives, des capacités spéciales et un style de jeu unique, vous permettant de personnaliser votre stratégie jusque dans les moindres détails.

Avec plus de 400 cartes et artefacts, StarVaders encourage l’expérimentation. Tentez de créer des synergies redoutables, adaptez votre build à chaque menace, et si vous commettez une erreur fatale, utilisez les Jetons Chrono pour remonter le temps et réécrire votre destin.

Ce système ingénieux permet non seulement de corriger un faux pas, mais aussi de perfectionner vos combos et d’enchaîner les attaques les plus spectaculaires.

Chaque run est différent : nouveaux ennemis, nouvelles cartes, nouvelles possibilités. Plus vous jouez, plus le jeu vous mettra au défi, en ajoutant des boss plus puissants, des pilotes supplémentaires et des niveaux de difficulté croissants.

Les joueurs les plus audacieux pourront également s’essayer aux Défis spéciaux ou aux Daily Runs, des modes qui poussent vos talents tactiques à leur paroxysme.

Contrairement à certains titres du genre, StarVaders mise sur l’accessibilité et la lisibilité : pas de tutoriels interminables ni de recherches sur un wiki, mais une prise en main immédiate et une profondeur stratégique qui se révèle progressivement.

Chicken Police : Into the HIVE! arrive sur Nintendo Switch le 6 novembre 2025 — préparez vos plumes pour une nouvelle enquête explosive

Les célèbres inspecteurs Sonny Featherland et Marty MacChicken reprennent du service dans Chicken Police : Into the HIVE!, un jeu d’aventure « point-and-cluck » qui débarquera sur Nintendo Switch le 6 novembre 2025. Préparez-vous à replonger dans l’univers unique de la Contrée sauvage, un monde animalier inspiré des grands classiques du film noir, où humour acide, conspirations politiques et mystères sordides s’entremêlent dans une atmosphère inoubliable.

Alors que la ville de Clawville semble vivre en paix, une sombre menace se cache dans la Ruche, un ghetto où les insectes sont contraints de vivre dans des conditions misérables. C’est là que nos deux détectives plumés vont devoir mener l’enquête, entre mensonges, trahisons et violence, pour lever le voile sur un complot mondial qui pourrait bien faire vaciller tout l’équilibre de la Contrée sauvage.

Toujours aussi cyniques et maladroits, Sonny et Marty s’apprêtent à affronter leurs propres démons tout en tentant de résoudre l’affaire la plus dangereuse de leur carrière. Cette fois, leur enquête les mènera au cœur de la corruption, des magouilles politiques et des révoltes qui secouent Clawville. Dans un monde où chaque créature a quelque chose à cacher, même les héros risquent d’y laisser quelques plumes.

Chicken Police: Into the HIVE! mise sur une écriture soignée et des dialogues percutants, servis par plus de 30 personnages entièrement doublés. Vous pourrez :

Explorer plus de 35 lieux différents dans la ville animée de Clawville.

dans la ville animée de Clawville. Interroger des suspects , analyser des preuves et récolter des indices cruciaux.

, analyser des preuves et récolter des indices cruciaux. Résoudre des énigmes et des problèmes de plusieurs façons, avec des conséquences variées.

et des problèmes de plusieurs façons, avec des conséquences variées. Découvrir des quêtes secondaires et des secrets cachés en rejouant l’histoire plusieurs fois.

Chaque décision, chaque interrogation et chaque indice découvert vous rapprochera (ou vous éloignera) de la vérité.

Le jeu conserve la signature visuelle marquante du premier Chicken Police, mélangeant photographie réaliste d’animaux et esthétique noir et blanc. Nouveauté cette fois : les joueurs pourront alterner librement entre le mode monochrome classique et un mode technicolor vibrant, pour une expérience à la fois nostalgique et moderne.

La Contrée sauvage n’a jamais semblé aussi vivante. Entre émeutes, crises sociales et corruption politique, ce nouvel épisode promet un récit dense, satirique et tragique à la fois. Meurtres, trahisons, amitiés improbables et amour impossible s’y croisent dans une fresque où l’humanité des personnages se révèle… sous leurs plumes et leurs griffes.

Catto’s Post Office miaule sa sortie sur Nintendo Switch le 2 décembre 2025 — un jeu de livraison félin tout doux pour l’hiver

Préparez-vous à une soirée cocooning pleine de ronrons : Catto’s Post Office, le jeu de livraison félin ultra cozy salué par la critique sur PC, arrive sur Nintendo Switch le 2 décembre 2025. Décrit comme « une aventure que les amateurs de jeux réconfortants ne voudront pas manquer » par Six One Indie, ce petit bijou vous invite à enfiler la casquette (et le sac postal !) du plus adorable facteur-chat du jeu vidéo.

Dans la peau de Catto, le fidèle Postcat de la ville, vous parcourez un village entièrement peuplé de chats pour livrer le courrier et rencontrer une galerie de personnages félins aussi attachants qu’excentriques. Mais attention : aujourd’hui est l’anniversaire de Catto, et tout le monde semble l’avoir oublié… Une histoire toute douce, un brin mélancolique, sur la valeur de l’amitié et la joie simple de rendre service.

Le jeu vous invite à explorer librement une petite ville à thème félin, pleine de bâtiments visitables comme une boulangerie, un fleuriste et un café. Chaque recoin regorge de détails charmants, de pattes de chat gravées sur les portes aux canards en plastique en forme de chat, sans oublier les plantes spécialement choisies pour les félins.

Catto’s Post Office rend hommage à tout ce qui fait le charme des chats :

Miaulez à volonté grâce à un bouton dédié (oui, vraiment).

grâce à un bouton dédié (oui, vraiment). Cachez-vous dans des boîtes un peu partout.

un peu partout. Renversez des objets pour votre plus grand plaisir (et celui des amateurs de chaos félin).

pour votre plus grand plaisir (et celui des amateurs de chaos félin). Interagissez avec les habitants pour accomplir de petites missions amusantes et débloquer des dialogues à choix multiples.

Deck of Haunts : devenez la maison hantée ultime sur Switch en Q1 2026

Préparez-vous à faire trembler vos visiteurs : Deck of Haunts, le deckbuilder roguelike où vous incarnez une maison hantée maléfique, arrive sur Nintendo Switch au premier trimestre 2026. Publié par DANGEN Entertainment et développé par Mantis Games, le jeu vous plonge dans un manoir maudit où chaque couloir peut devenir un piège mortel et chaque ombre un instrument de terreur.

Dans Deck of Haunts, vous incarnez une maison des années 1920 abandonnée et remplie de ressentiment envers l’humanité. Son cœur de pierre palpitant concentre toute sa malveillance. Votre rôle est de transformer chaque visiteur en proie : effrayer, manipuler et extraire leur essence pour accroître votre puissance.

Le jour : bâtissez votre manoir

Concevez des labyrinthes, placez des pièges et protégez la Heart room , le cœur vivant de votre demeure. Créez des pièces spéciales aux pouvoirs uniques pour renforcer votre stratégie maléfique.

Concevez des labyrinthes, placez des pièges et protégez la , le cœur vivant de votre demeure. Créez des pièces spéciales aux pouvoirs uniques pour renforcer votre stratégie maléfique. La nuit : semez la terreur

Attirez des explorateurs imprudents dans vos couloirs. Jouez vos cartes de peur — fantômes, cris glaçants, planchers qui grincent, murs qui se déplacent — pour déstabiliser vos victimes. Faites monter la tension progressivement et conduisez-les à la folie, ou pire… à la mort.

Une fois leurs nerfs brisés, absorbez leur essence pour agrandir votre manoir et augmenter votre influence. Attirez des visiteurs toujours plus audacieux, des forces de l’ordre aux prêtres déterminés à contrer votre règne de terreur. Mais méfiez-vous : les Stone Masons arrivent, et votre empire hanté devra résister à leurs assauts.

Caractéristiques principales

Construisez votre deck de hantises : débloquez et collectionnez des cartes pour effrayer ou éliminer vos visiteurs, puis récoltez leur essence.

: débloquez et collectionnez des cartes pour effrayer ou éliminer vos visiteurs, puis récoltez leur essence. Élaborez votre manoir : protégez votre Heart room et concevez des labyrinthes remplis de pièges et de surprises.

: protégez votre Heart room et concevez des labyrinthes remplis de pièges et de surprises. Semez peur et tension : utilisez vos cartes sur les visiteurs et dans les pièces pour les pousser à la folie.

: utilisez vos cartes sur les visiteurs et dans les pièces pour les pousser à la folie. Exploitez l’essence des victimes : développez votre manoir, débloquez de nouvelles pièces et attirez des cibles plus redoutables.

: développez votre manoir, débloquez de nouvelles pièces et attirez des cibles plus redoutables. Mode Infini : une fois certaines conditions remplies, testez vos talents de hantise dans un cauchemar sans fin.

Laysara: Summit Kingdom arrive sur Switch – bâtissez votre royaume en haute montagne ️

Le éditeur Nejcraft et le développeur Quite OK Games annoncent la sortie prochaine de Laysara: Summit Kingdom sur Nintendo Switch, en versions physique et numérique. Préparez-vous à repousser les limites du genre city-builder en construisant des cités sur des sommets escarpés, tout en assurant la survie et le bien-être de votre population.

Dans Laysara: Summit Kingdom, votre peuple a été contraint de quitter les plaines et de s’installer sur des montagnes périlleuses. Chaque campagne ou partie libre vous amène à fonder plusieurs villes, chacune avec ses propres caractéristiques et défis uniques. Les villes interconnectées créent un réseau commercial que vous pouvez ajuster au fil du temps, revisitants vos établissements déjà développés. Votre objectif : reconstruire le royaume de Laysara en pleine montagne.

Chaque montagne propose des conditions uniques : formes, zones de végétation, ressources disponibles et météo. Certaines offrent de vastes plaines pour l’agriculture, d’autres exigent d’extraire des minerais dans des zones glaciales et dangereuses. Besoin d’une ressource spécifique ? Établissez des routes commerciales entre vos villes pour y remédier.

La montagne est un environnement impitoyable : avalanches et intempéries menacent vos cités. Vous ne pouvez pas les arrêter, mais vous pouvez vous préparer :

Planter des forêts pour créer des barrières naturelles.

Construire des murs pour dévier le flux de neige.

Déclencher les avalanches de façon contrôlée.

Une stratégie solide vous permettra de tirer parti de ces dangers… ou sinon, votre ville pourrait être ensevelie sous la neige.

Transporter des marchandises entre sommets et vallées demande une logistique avancée : routes, ponts, puits et systèmes de levage seront indispensables pour relier vos villes et garantir un approvisionnement fiable. Optimisez vos chaînes de production à mesure que votre population croît, en utilisant les infrastructures et même l’aide de vos yaks pour les transporteurs les plus courageux.

Si vous maîtrisez les dangers et parvenez à gérer votre réseau efficacement, vous pourrez atteindre la cime de la montagne pour construire un temple d’exception. Ce sera le symbole ultime de votre triomphe sur les éléments, un exploit logistique et humain sans égal.

Points clés

Construction pure et stratégique : économie, gestion des ressources et survie sont au cœur du gameplay.

: économie, gestion des ressources et survie sont au cœur du gameplay. Montagnes variées : chacune avec des défis uniques, ressources spécifiques et conditions climatiques.

: chacune avec des défis uniques, ressources spécifiques et conditions climatiques. Risques naturels : avalanches et météo extrême à anticiper pour protéger vos villes.

: avalanches et météo extrême à anticiper pour protéger vos villes. Transport et logistique : créez des réseaux complexes de routes, ponts et levages pour relier vos cités.

: créez des réseaux complexes de routes, ponts et levages pour relier vos cités. Temple du sommet : atteignez le sommet et bâtissez le symbole ultime de votre royaume.

Toy Tactics arrive sur Switch au premier trimestre 2026

Le éditeur Joystick Ventures et le développeur Kraken Empire annoncent que Toy Tactics, le jeu de stratégie en temps réel où la physique transforme chaque bataille en chaos tactique, sera disponible sur Nintendo Switch début 2026, après son lancement réussi sur PC.

Toy Tactics mélange des graphismes joyeux et un humour décalé avec une profondeur stratégique impressionnante. Défendez vos terres, utilisez le terrain à votre avantage et conduisez des armées variées, amplifiées par des reliques, sorts et bénédictions. Testez vos connaissances en stratégies historiques et adaptez vos tactiques dans différents modes de jeu, avec l’assistance du légendaire Sun Tzu, votre conseiller en art de la guerre.

Chaque unité est inspirée de figurines miniatures, recréant des batailles historiques ou imaginaires. Affrontez ou contrôlez des dinosaures squelettiques, nécromanciens ou samouraïs furtifs, dans des environnements variés allant des îles pirates ensoleillées de Tortuga aux montagnes périlleuses du Japon féodal.

Avec le système unique de Toy Tactics, vous pouvez figer le temps pour dessiner vos formations : simples charges, encerclages, ou formations complexes comme le tenaille ou le coin. Divisez vos troupes en bataillons et attribuez-leur des stratégies personnalisées : le champ de bataille devient votre toile.

Chaque affrontement exploite un moteur physique complet : casques qui roulent, murs qui s’effondrent, structures détruites, tout est simulé en temps réel pour créer un chaos spectaculaire et immersif.

Les sorts et reliques offrent des options stratégiques supplémentaires : catapultes de renfort, tentes médicales, météores enflammés ou résurrection d’unités ennemies. Personnalisez votre style en débloquant vos sorts favoris via l’arbre de compétences.

Modes et fonctionnalités clés

Jeu de stratégie en temps réel basé sur la physique, avec un système de dessin de formations unique.

Divers types d’unités avec forces et faiblesses : squelettes montés sur raptors, samouraïs furtifs, légions romaines impénétrables, et bien plus.

Sorts magiques pour attaquer, soigner ou transformer les ennemis en alliés.

Simulation physique avancée : chaos, destruction et interactions spectaculaires sur le champ de bataille.

Cinq campagnes avec combats de boss exigeants.

avec combats de boss exigeants. Cinq modes de jeu : Campagne, Puzzle, Mercenaire, Sandbox et Multijoueur : Co-Op : coopérez avec un ami pour affronter l’IA et survivre ensemble. 1v1 : affrontez un autre joueur, planifiez vos tactiques et déployez vos reliques et sorts pour triompher.

: Campagne, Puzzle, Mercenaire, Sandbox et Multijoueur :

Lovish arrive sur Switch et Switch 2 au premier trimestre 2026

Le éditeur DANGEN Entertainment et le développeur LABS Works annoncent que Lovish, le jeu d’action-aventure délirant en 8-bit, fera son arrivée sur Nintendo Switch et Switch 2 début 2026.

Dans Lovish, incarnez le chevalier amoureux Sir Solomon, qui s’aventure seul dans le château du Seigneur Démoniaque pour libérer la princesse Tsuna… et gagner son cœur ! Mais derrière cette mission se cachent des surprises et des rencontres inattendues qui pimenteront votre progression.

Avec plus de 50 niveaux, chaque salle propose un mélange d’action, de plateformes et d’énigmes, avec des objectifs multiples pour garder les joueurs sur le qui-vive. Entre chaque pièce, profitez de scènes événement aléatoires, allant des combats RPG surprenants aux situations les plus absurdes.

Plus de 100 personnages , dont certains conçus par le célèbre artiste de manga Ryusuke Mita (Dragon Half).

, dont certains conçus par le célèbre artiste de manga (Dragon Half). Boutique intégrée pour dépenser la monnaie du jeu et améliorer vos compétences ou débloquer de nouveaux éléments.

pour dépenser la monnaie du jeu et améliorer vos compétences ou débloquer de nouveaux éléments. Objets variés à collecter pour renforcer Solomon ou étendre le jeu de manière significative (ou complètement absurde !).

à collecter pour renforcer Solomon ou étendre le jeu de manière significative (ou complètement absurde !). Bande-son originale de plus de 20 titres composée par Matt Kap (Castle in the Darkness, Astalon: Tears of the Earth).

Le pixel art de Lovish a été entièrement créé par des artistes humains, même les éléments générés par l’IA sont supervisés par des humains. Attendez-vous à découvrir des secrets en pagaille et des personnages invités inattendus, le tout dans un style rétro charmant et bourré d’humour.

Points forts du jeu

Plus de 50 niveaux avec objectifs multiples.

avec objectifs multiples. Scènes événement aléatoires entre les niveaux, offrant des centaines de surprises.

entre les niveaux, offrant des centaines de surprises. Collecte d’objets pour améliorer Solomon ou modifier le jeu de façon amusante.

pour améliorer Solomon ou modifier le jeu de façon amusante. Boutique intégrée , sans microtransactions.

, sans microtransactions. 100+ personnages , dont des créations de Ryusuke Mita.

, dont des créations de Ryusuke Mita. Pixel art somptueux et bande-son dynamique .

. Des secrets, mini-jeux et surprises à découvrir à chaque partie.

Milano’s Odd Job Collection arrive sur Nintendo Switch le 9 décembre 2025

L’éditeur XSEED a annoncé que le charmant classique de la PlayStation, Milano’s Odd Job Collection, fera ses débuts occidentaux sur Nintendo Switch le 9 décembre 2025. Une version pour Switch 2 est également prévue à une date ultérieure, avec un Upgrade Pack gratuit pour les joueurs ayant acquis la version Switch.

Dans Milano’s Odd Job Collection, incarnez Milano, une jeune fille de 11 ans, envoyée passer l’été chez son oncle pendant que sa mère est à l’hôpital. Problème : son oncle est en vacances ! Milano décide alors de profiter de la situation pour prendre divers petits boulots en ville. Sur 40 jours, elle pourra livrer des pizzas, soigner des patients malades, traire des vaches volantes… et peut-être améliorer la maison de son oncle tout en s’amusant.

Cette première sortie occidentale conserve tout le charme pixel-art du jeu original, enrichi de nombreuses améliorations pour le confort des joueurs modernes :

Support des résolutions modernes .

. Texte intégral en anglais et voix doublées, avec la possibilité de conserver le japonais original.

et voix doublées, avec la possibilité de conserver le japonais original. Fonctions de sauvegarde instantanée et de rembobinage .

. Trophées et succès pour les collectionneurs.

Points forts du jeu

Milano Meets the World : profitez du texte et des voix en anglais tout en conservant le japonais si vous le souhaitez.

: profitez du texte et des voix en anglais tout en conservant le japonais si vous le souhaitez. Make Your Home Away from Home : personnalisez la maison avec des meubles et décors, profitez de moments calmes avec le chat de l’oncle, observez les étoiles et utilisez vos gains durement gagnés.

: personnalisez la maison avec des meubles et décors, profitez de moments calmes avec le chat de l’oncle, observez les étoiles et utilisez vos gains durement gagnés. It’s Not Work if You Love to Do It : accomplissez huit mini-jeux uniques , développez les compétences, l’énergie et l’humeur de Milano pour débloquer de nouveaux emplois et des niveaux de difficulté plus élevés.

: accomplissez , développez les compétences, l’énergie et l’humeur de Milano pour débloquer de nouveaux emplois et des niveaux de difficulté plus élevés. Nostalgic Gameplay, Modern Conveniences : revivez l’expérience originale avec des temps de chargement réduits, des sauvegardes flexibles et la possibilité de rembobiner vos actions.

Doki Monsters: Quest arrive bientôt sur Nintendo Switch

L’éditeur RedDeer.Games annonce avec enthousiasme l’arrivée prochaine de Doki Monsters: Quest, un RPG rétro inspiré des classiques, sur Nintendo Switch. Les joueurs partiront à l’aventure dans un univers pixelisé rempli d’exploration, de combats et d’une histoire touchante.

Dans Doki Monsters: Quest, vous partirez à la recherche de votre ami d’enfance disparu, mais vous ne serez pas seul ! Capturez et entraînez des créatures uniques appelées Doki Monsters, formez des équipes puissantes et affrontez des Rangers et des corporations douteuses menaçant la paix de votre monde.

Pensé comme un hommage aux RPG portables classiques, le jeu combine la chaleur des aventures à l’époque des cartouches avec des fonctionnalités modernes :

Accélération des combats pour ne jamais perdre de temps.

pour ne jamais perdre de temps. Astuce et conseils activables ou désactivables selon vos préférences.

activables ou désactivables selon vos préférences. Journal de quêtes clair pour suivre vos objectifs facilement.

pour suivre vos objectifs facilement. Choix musical : basculez entre bande-son 8-bit ou piano selon l’ambiance souhaitée.

Points forts du jeu

Collectionnez plus de 140 monstres !

! Explorez plus de 15 villes aux environnements variés et détaillés.

aux environnements variés et détaillés. Post-game : chasse aux monstres rares et défis supplémentaires pour prolonger l’aventure.

: chasse aux monstres rares et défis supplémentaires pour prolonger l’aventure. Liberté et charme : pêchez, combattez ou perdez-vous dans la beauté pixelisée de ce monde rétro.

Doki Monsters: Quest promet de faire revivre la joie des RPG de collection de créatures classiques, tout en offrant des conforts modernes pour une expérience fluide et agréable sur Switch.