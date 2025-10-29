Bonne nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch 2 : une démo jouable de SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide vient d’arriver sur l’eShop. Cette version d’essai précède la sortie complète du jeu prévue pour le 18 novembre 2025, et permet déjà de découvrir les premiers niveaux de l’aventure.

Les joueurs peuvent y incarner Bob l’Éponge et Patrick, avec la possibilité d’essayer les nouvelles capacités inédites de ce dernier. Cette démo donne ainsi un avant-goût concret du gameplay à deux personnages et de la nouvelle direction prise par cette production sous-marine pleine d’humour et d’action.

Dans Titans of the Tide, un conflit titanesque entre le Hollandais Volant et le Roi Neptune provoque un chaos spectral à travers Bikini Bottom. Pour rétablir la paix, Bob et Patrick devront faire preuve de courage, d’ingéniosité… et d’une bonne dose de folie. Ce nouvel épisode s’annonce comme l’aventure la plus surnaturelle de la série, tout en conservant l’esprit et le ton décalé du dessin animé culte.

Le jeu propose de passer instantanément entre les deux héros, chacun possédant des compétences spécifiques : Bob excelle dans la précision et les sauts millimétrés, tandis que Patrick dispose désormais de nouvelles aptitudes, comme le grappin et l’enfouissement sous terre, qui ouvrent la voie à des puzzles et des séquences de plateforme plus variés.

Parmi les autres points forts annoncés :