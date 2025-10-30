Citizen Sleeper 2: Starward Vector, le RPG basé sur des dés de l’éditeur indépendant Fellow Traveller et du développeur Jump Over the Age, est disponible en français depuis hier soir sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

L’agence RiotLoc (Éric Holweck, Bérangère Holweck, Samantha Germaneau, Jonathan Pierre, Pierre Quelquejeu) s’est chargée de la traduction française, tout comme pour le premier opus. Ils ont œuvré à ce que les thèmes clés de Citizen Sleeper 2: Starward Vector, acclamé par la critique pour son histoire, ses options de dialogue et son univers, soient préservés et fidèles à la vision des développeurs. Il s’agit de la même équipe que celle qui s’était occupée de traduire le premier opus, et des jeux prestigieux comme Baldur’s Gate 3 ou encore Clair Obscur: Expedition 33.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector met en scène un dormeur en fuite, dont le corps est défectueux. Le joueur a pour mission de prendre les commandes d’un vaisseau, de constituer un équipage et d’accepter des contrats ; tout cela afin de survivre dans la Ceinture Astrale. Allégories du capitalisme, de la technologie et de l’obsolescence programmée, ces éléments narratifs sont mis en valeur par la finesse de la traduction.

La collection Citizen Sleeper Helion rassemble le jeu primé Citizen Sleeper et sa suite grandement saluée, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, dans un seul pack. Offrant à la fois l’origine et la suite de la saga Citizen Sleeper, la collection Helion est le point d’entrée idéal pour les nouveaux joueurs et une expérience complète pour les fans de longue date.