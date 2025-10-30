Les nouvelles fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 incluront une résolution optimisée, un mode souris, la compatibilité CameraPlay et bien plus encore

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition débarquera sur Nintendo Switch 2 le 15 janvier avec des améliorations comme une résolution supérieure, des commandes en mode souris, un mégaphone en jeu utilisant le micro intégré de la console, un mode en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs*1 et la compatibilité CameraPlay*2.

Une mise à niveau gratuite sera également disponible pour Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch le 15 janvier. Elle ajoutera un nouvel hôtel tenu par la famille Amiral, de nouveaux objets et personnages thématiques, des exclusivités supplémentaires comme les rêver’îles pour les abonnés Nintendo Switch Online, et bien plus. Le contenu de cette mise à jour sera jouable dans les deux versions du jeu dès le 15 janvier.

Animal Crossing: New Horizons vous invite à créer votre île paradisiaque à votre rythme tout en vous livrant à de nombreuses activités : jardinage, pêche, décoration, chasse aux insectes, collecte de fossiles, rencontres avec les habitants et bien plus encore. L’heure de la journée et les saisons reflètent le rythme de la vie réelle, de sorte que chaque jour passé sur votre île est l’occasion de découvrir de nouvelles surprises tout au long de l’année.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition arrive sur Nintendo Switch 2 avec diverses améliorations, et notamment :

Une résolution optimisée (4K en mode TV)*3.

Des commandes en mode souris, le Joy-Con 2 droit permettant de décorer les intérieurs, de créer des motifs persos et même de rédiger des messages à la main pour le panneau d’annonces.

La localisation des résidents en les appelant par leur nom. Cette fonctionnalité utilise le mégaphone disponible dans le jeu et le microphone intégré à la Nintendo Switch 2.

Des sessions multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs si chaque joueur joue à la Nintendo Switch 2 Edition.

Le jeu entre amis via CameraPlay*4. En connectant une caméra USB compatible (vendue séparément), vous pourrez voir les réactions des autres joueurs en jeu tout en explorant votre île ensemble.

Les joueurs Nintendo Switch 2 pourront acheter la version physique ou la version numérique d’Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition au moment de la sortie du titre le 15 janvier. S’ils possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch, une mise à niveau payante*5 sera également disponible. Les précommandes de la mise à niveau payante sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Les deux versions du jeu proposeront des nouveautés à découvrir*6, comme :

L’ouverture de l’hôtel : un hôtel ouvre ses portes sur le ponton, et il est géré par la famille Amiral. Pour attirer les touristes venus de l’extérieur de l’île, vous participerez à la décoration des chambres et bien plus encore. De plus, vous trouverez de nouveaux meubles et vêtements dans la boutique de souvenirs et vous pourrez habiller les mannequins avec des tenues que les touristes pourront porter.

Une vie insulaire plus pratique : envie d’un nouveau départ ? Resetti est là pour vous aider à mettre de l’ordre sur votre île grâce à son service très pratique de Déblayage Express. De plus, vous pourrez désormais agrandir votre espace de stockage pour y ranger jusqu’à 9000 objets. Et vous pourrez aussi y stocker des arbres, des arbustes et des fleurs.

Rever’îles : les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent créer et sauvegarder jusqu’à trois îles et jouer avec des amis en ligne. Sélectionnez la taille et la configuration de l’île, concevez-la et construisez-la de manière collaborative, accédez à votre inventaire et décorez-la, puis invitez des résidents de votre île d’origine.

Collaborations : collectionnez des objets Nintendo comme l’Ultra Hand ainsi que les consoles Nintendo dans le jeu pour ajouter une touche classique à votre île. Les abonnés du Nintendo Switch Online peuvent également jouer à certains titres classiques de Nintendo dans le jeu lorsqu’ils interagissent avec des objets spécifiques liés aux consoles Nintendo. Des objets LEGO® feront également leur apparition avec cette mise à jour. De plus, vous pourrez utiliser certains amiibo*7 des séries The Legend of Zelda et Splatoon pour inviter certains personnages et débloquer divers objets inspirés de ces franchises.

De nouvelles expériences insulaires vous attendent avec les sorties d’Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition et de la mise à jour gratuite le 15 janvier.

*1 Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont requis pour les fonctions en ligne. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une connexion Internet est requise pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions et modalités s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.nintendo.com/fr-fr/Nintendo-Switch-Online/Nintendo-Switch-Online-Vue-d-ensemble-1183143.html.

*2 Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Une connexion Internet et un abonnement payant au service Nintendo Switch Online sont nécessaires. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays.

*3 La résolution 4K nécessite un écran compatible. La fréquence d’images est limitée à 30 images par seconde.

*4 Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser le chat vidéo. CameraPlay peut afficher jusqu’à quatre joueurs dans ce jeu.

*5 La version complète d’Animal Crossing: New Horizons (vendue séparément) est nécessaire pour pouvoir utiliser ce contenu.*6 Progression dans le jeu requise pour accéder au contenu supplémentaire.

*7 Figurines amiibo vendues séparément. Il est nécessaire de progresser dans le jeu pour pouvoir utiliser les amiibo.