The Pokémon Company a confirmé l’arrivée prochaine d’une mise à jour pour Pokémon Legends: Z-A, attendue en novembre, afin de corriger plusieurs problèmes techniques identifiés depuis la sortie du jeu, tout en préparant le lancement de la saison 2 des combats classés. Cette nouvelle phase de compétition s’accompagnera d’un rééquilibrage complet du système de récompenses et d’un ajustement du fonctionnement des Méga-Gemmes.

Deux bugs notables ont été détectés par les équipes de développement. Le premier concerne les Boîtes Pokémon : si celles-ci deviennent pleines avant le premier combat contre un Pokémon Méga-Ferox et que le menu correspondant n’a jamais été ouvert, toute tentative de capture échoue automatiquement. Dans ce cas, certaines missions secondaires peuvent également se terminer sans que le Pokémon promis en récompense ne soit remis au joueur. Le second problème touche les changements de cycle jour/nuit : s’ils se produisent précisément au moment où une capacité touche une cible, il devient impossible de l’atteindre de nouveau, bloquant la progression de la mission en question. Ces deux erreurs devraient être corrigées avec le patch de novembre.

Du côté des combats classés, la saison 2 introduira une série d’ajustements visant à rendre le système plus équilibré et plus accessible. Les conditions d’obtention des Méga-Gemmes seront allégées, et la répartition des récompenses de rang sera revue en profondeur. Alors que la saison 1 proposait l’Amphinolite (ou Greninjite selon la traduction) comme récompense de rang K, la saison 2 offrira désormais la Goupelinite au rang S, soit huit niveaux plus bas, facilitant ainsi son obtention. Quant à l’Amphinolite, elle fera son retour en tant que récompense du rang Y, juste au-dessus du rang Z, confirmant la volonté des développeurs de réintroduire régulièrement les Méga-Gemmes les plus convoitées au fil des saisons.

D’autres ajustements sont également prévus pour les prochaines mises à jour. The Pokémon Company souhaite rééquilibrer le gain de points selon le rang, afin d’éviter les pertes injustifiées en cas de défaite. Les récompenses de combat seront par ailleurs augmentées, et de nouveaux bonus seront ajoutés pour mieux valoriser la participation des joueurs tout au long de la saison.

