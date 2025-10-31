L’éditeur Broken Mirror Games et Skybound Entertainment ont dévoilé un nouveau trailer narratif pour I Hate This Place, accompagné d’une nouvelle date de sortie mondiale fixée au 29 janvier 2026 sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S et PC.

Initialement prévu pour novembre 2025, le titre a été repoussé de quelques semaines afin de permettre à l’équipe de Rock Square Thunder d’intégrer plusieurs améliorations issues des retours des joueurs après les salons et la démo publique sur Steam. Selon le directeur du jeu, Janusz Tarczykowski, ces ajustements visent à offrir une expérience plus aboutie dès le lancement, tout en garantissant la stabilité sur toutes les plateformes.

Un survival horror à la sauce années 80

Inspiré du comic book de Skybound nommé aux Eisner Awards, I Hate This Place est un survival horror isométrique à la direction artistique comics et à l’ambiance horrifique rétro des années 80. L’action se déroule dans les terres hostiles de Rutherford Ranch, où Elena et son amie déclenchent malgré elles une force démoniaque connue sous le nom de Horned Man.

Les joueuses et joueurs devront explorer, fabriquer des armes et outils, ériger des abris et survivre à la tombée de la nuit, moment où les créatures les plus redoutables apparaissent. L’univers propose un système de cycle jour/nuit dynamique et un gameplay misant autant sur la discrétion que sur la gestion des ressources, puisque de nombreux ennemis chassent au bruit.

Caractéristiques principales