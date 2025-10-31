Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en novembre 2025, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Plongez au cœur des batailles épiques de la Guerre du Sceau dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2.

Ô nuages brumeux, que l’éclair d’INAZUMA tranche le ciel ! Le dernier épisode de la série du jeu de football hyperdimensionnel « Inazuma Eleven » est enfin là ! Une nouvelle histoire avec un nouveau protagoniste, plus de 5 400 joueurs à récupérer et entraîner, ainsi qu’un mode compétitif intense ; vous trouverez toujours des moyens de vous amuser ! ■ Mode Histoire Cette nouvelle histoire se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven. Alors qu’il cherche un monde sans football, le protagoniste Destin Billows s’inscrit au collège Nagumohara. Pendant ce temps, dans le prestigieux collège Raimon – connu pour avoir l’équipe la plus forte du championnat national – apparaît un « monstre de foot » nommé Harper Evans. Quand le chemin de ces deux garçons se croise, c’est le début d’une grande histoire… ■ Mode Chronique Une liste de plus de 5 400 joueurs des opus précédents de la série ! Revivez des matchs passés d’Inazuma Eleven avec Victorio, le garçon venu du futur. Affrontez des différentes équipes, récoltez et entraînez des joueurs pour constituer votre équipe de rêve ultime ! ■ Station Kizuna Arrangez librement des objets emblématiques de la série Inazuma Eleven pour créer votre propre « Ville de lien ! » Personnalisez votre avatar, invitez des amis et amusez-vous en partageant et en jouant aux matchs ensemble ! Votre avatar personnalisé peut aussi être utilisé lors des matchs ! ■ L’expérience animée ultime, offerte par MAPPA Les scènes animée du jeu ont été réalisées en coopération avec le studio d’animation MAPPA ! Maintenant que l’anime a atteint une longévité jamais vue dans l’histoire de la série, l’intensité de l’histoire va atteindre de nouveaux sommets.

Après avoir passé 10 ans à l’ombre pour un meurtre que vous n’avez pas commis, vous ressortez dans un Tokyo à deux doigts de sombrer dans une guerre entre clans yakuzas. Lancez-vous dans un périple où l’amour, l’humanité et la trahison ont chacun leur place, armé de vos poings et d’une volonté de fer, dans l’un des quartiers les plus sulfureux du Japon d’aujourd’hui. Alternez à la volée entre 4 styles de combat : le style « Bagarreur », tout en brutalité, le fulgurant « Ruée », le surpuissant « Bête » et le légendaire « Dragon ». Maniez des armes improvisées pour venir à bout de hordes d’ennemis au fil de combats réalistes aussi palpitants que divertissants. Et si vous avez besoin de souffler entre deux bastons, profitez des activités nocturnes disséminées aux quatre coins de la ville, comme le karaoké, le casino, le cabaret, la salle d’arcade ou les cages de frappeur, et croisez des personnages variés mais toujours hauts en couleur.

Un écureuil… avec un flingue. Incarnez le rongeur détesté du quartier et développez une affinité pour le crime et le chaos en cherchant des glands dorés dans ce jeu de type sandbox mêlant tir et casse-têtes. Usez de vos dents, griffes et armes pour fuir un complexe souterrain secret et ses Agents. Usez de vos dents, de vos griffes et de votre flingue Découvrez ce dont est capable un écureuil imprévisible doté d’un flingue entre ses pattes (ou pas) et jusqu’où ce diablotin à poils peut aller pour récupérer ses glands. Échappez-vous d’un complexe souterrain secret et venez à bout des Agents. Améliorez vos armes et trouvez les autres bunkers secrets pour anéantir des boss d’élite ou même faire exploser un tank. Changez d’arme pour vous familiariser avec les 12 manières d’abattre l’ennemi. Démêlez des casse-têtes pour récupérer des glands dorés Relevez des défis comprenant des casse-têtes uniques en leur genre afin de récupérer tous les glands dorés. Faites preuve de créativité en utilisant votre arsenal et profitez du recul de votre arme pour vous propulser. Récupérez suffisamment de glands dorés pour débloquer des portions cachées du jeu. Profitez d’un mode de jeu sandbox déjanté Explorez le monde à travers les yeux d’un écureuil ou à bord de votre petite voiture. Tourmentez le voisinage ou sollicitez les passants pour des caresses. Aidez-les (ou agressez-les tout simplement) pour obtenir des récompenses et débloquez des articles cosmétiques pour personnaliser votre look d’écureuil.

Préparez-vous à frémir ! Un affrontement entre le Hollandais volant et le Roi Neptune a libéré un chaos spectral sur tout Bikini Bottom. Incarnez Bob l’éponge et Patrick, combinez leurs compétences uniques et sauvez Bikini Bottom de la fantomisation totale !

Kirby Air Riders, un tout nouveau titre inspiré du jeu de course et d’action Kirby Air Ride sur Nintendo GameCube, et réalisé par Masahiro Sakurai, fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2.

Incarnez le légendaire Kazuma Kiryu, autrefois connu comme le « Dragon de Dojima », et affrontez le yakuza le plus puissant de la région du Kansai, Ryuji Goda, connu comme le « Dragon du Kansai ». Un combat féroce commence pour déterminer le seul véritable dragon. Assénez des combos dévastateurs, des coups brutaux avec les actions de ferveur et des éliminations dynamiques au cours des combats de rue dans Yakuza Kiwami 2. Chaque coup cogne comme un 15 tonnes à pleine vitesse avec des commandes intuitives qui restituent à merveille le frisson de combats de rue réalistes et stratégiques où tout est permis. En bonus, le scénario « Majima Saga », indépendant de l’histoire principale, est également inclus. Découvrez la saga inédite des événements se déroulant entre Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 dans la peau de Goro Majima.

Les jeux inclus sont Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout DX, Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy DX et Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key DX.

Déchaînez la puissance de plus de 180 guerriers venus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et de certains films DRAGON BALL, tous disponibles dans le jeu de base ! Chaque personnage possède ses propres capacités, transformations et techniques emblématiques. Lancez-vous dans de féroces batailles 3D au rythme effréné fidèles à l’anime et à la célèbre série de jeux vidéo. Avec des graphismes à couper le souffle, des techniques de combat légendaires, des déplacements à la vitesse de la lumière et même des attaques ultimes capables de raser des planètes entières. Surmontez les batailles haletantes de l’histoire originale ou découvrez et débloquez de nouvelles rencontres pour vos Guerriers Z fétiches et plus encore. Revivez vos moments préférés de la série via des scènes cinématiques à découvrir depuis les perspectives de huit personnages ! Recréez vos combats favoris de l’histoire de DRAGON BALL, ou créez de toutes pièces votre combat de rêve ! Partagez vos créations avec d’autres fans et relevez le défi des combats conçus par l’imagination des joueurs du monde entier. Défiez d’autres joueurs en ligne ou jouez hors ligne. Jouez en multijoueur local jusqu’à six joueurs sur une même console, ou connectez plusieurs consoles pour jouer sans fil. Prenez part à des combats intenses et devenez un Super guerrier grâce aux commandes par mouvements immersives des manettes Joy-Con.

« Lève-toi de ton lit… » Ce sont les mots que V — une épouse et mère surmenée — entend en se réveillant dans son pire cauchemar : elle a été maudite et piégée à l’intérieur d’un jeu vidéo par une entité mystérieuse. Pour s’échapper de ce monde low-poly chaotique peuplé de créatures étranges, elle doit écraser tout ennemi assez téméraire pour se mettre en travers de sa route. Elle a une poêle. Elle a la rage. Et elle les battra tous. V’s Rage est un action-aventure dessiné à la main qui rend hommage aux classiques arcade des années 80 et 90 ainsi qu’aux anime de la même époque. Alterne entre quatre styles de jeu distincts — beat ’em up, shoot ’em up, défilement latéral et run-and-gun — tandis que V fracasse, tire et fonce à travers un kaléidoscope de niveaux bizarres.

Le championnat du monde des soirées karaoke revient avec Let’s Sing 2026, ton billet pour des soirées hilarantes et des performances inoubliables. Que tu échauffes juste tes cordes vocales en solo, que tu fasses équipe en duo ou que tu rivalises de talent avec des amis, Let’s Sing 2026 offre une playlist imbattable et un divertissement sans fin ! Avec 40 chansons à succès allant des hits modernes aux classiques intemporels, il y en a pour tous. – Aya Nakamura – Copines – Pierre Garnier – Ceux qu’on était – Louane – La pluie – THEODORT – Wayeh – Selena Gomez – Single Soon – Soprano – Mon précieux – Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER … et bien d’autres encore ! Caractéristiques principales : * Chante avec les vidéos officielles pour une expérience authentique * 4 modes de jeu palpitants en solo ou en groupe * Jusqu’à 4 joueurs – parfait pour animer des soirées ou des moments en famille * Utilise ton smartphone comme micro avec l’application compagnon gratuite * 1 mois de Passe VIP gratuit inclus – débloque plus de 180 chansons supplémentaires * Que tu sois un débutant ou un pro du karaoke, Let’s Sing 2026 t’invite à briller sur scène. Prépare-toi à faire le show !

Biped 2 est la suite du jeu génial permettant d’incarner deux adorables robots bipèdes, Aku et Sila, alors qu’ils s’entraident au cours d’aventures palpitantes. Plongez dans ce super jeu d’action-aventure en coop rempli de casse-têtes, de complicité, d’entraide et d’amusement ! Après avoir réactivé tous les relais sur Terre, nos courageux héros bipèdes ont reçu un signal étrange d’une planète lointaine. Il devait forcément s’agir d’un appel à l’aide ! Voulant faire leurs preuves, nos amis mécaniques sont déterminés à aider ceux qui en ont besoin dans la Galaxie et à sauver héroïquement une planète en détresse. Après tout, même les plus petits robots peuvent accomplir des exploits ! COMMANDES AMUSANTES De nouvelles méthodes de déplacement s’ajoutent aux mécaniques classiques à deux jambes ! Essayez de nouveaux types de mouvement s’intégrant parfaitement dans le gameplay ! Planez gracieusement sur un deltaplane en laissant de jolis motifs dans votre sillage, ou partez à la conquête de corniches et de brèches avec un grappin ! Et devinez quoi ? La glissade est de retour ! Préparez-vous à glisser un peu partout ! MÉCANIQUES DE JUMELAGE UNIQUES En plus de s’aider à progresser, Aku et Sila synchronisent leurs actions pour triompher ! Ne formez qu’un avec votre partenaire robot pour résoudre certains casse-têtes spéciaux. Contrôlez les jambes ou les bras et coordonnez chaque foulée (ou prise). Des tonnes de casse-têtes liés à cette technique vous permettront de la maîtriser ! EXPLOREZ DE NOUVEAUX BIOMES Percez les mystères d’une planète extraterrestre et rencontrez de nouveaux personnages, dont une espèce encore inédite d’élémentaires ! Explorez des environnements étranges et préparez-vous à en relever les défis. Immergez-vous dans les paysages splendides, la musique merveilleuse et l’atmosphère mémorable du jeu ! JOUEZ EN SOLO OU EN COOP À 2 OU 4 Pour varier les plaisirs, vous pouvez choisir entre de nombreuses possibilités de jeu : Solo Mettez vos talents héroïques à l’épreuve dans le mode solo ! Coop à 2 Vivez ce voyage avec une autre personne. Incarnez deux bipèdes et optimisez votre synergie. Usez de vos talents et collaborez pour surmonter les difficultés, car la coopération sera essentielle. Coop à 4 Nous avons ajouté une modification supplémentaire : la coop à 4 joueurs ! Venez à bout de niveaux ardus en tant qu’équipe de 4 joueurs ! LE STYLE AVANT TOUT Affichez votre créativité au nouveau monde ! Mettez vos bipèdes sur leur 31 pour impressionner vos nouveaux amis. Récoltez des trésors et achetez des chapeaux extravagants. Sortez du lot ou choisissez un style assorti à votre partenaire.

Développé par les créateurs de Before Your Eyes, récompensé aux BAFTA Awards, Goodnight Universe, lauréat du Tribeca Film Festival, raconte l’histoire d’Isaac, un bébé de 6 mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques. Ce que vous désirez le plus, c’est être aimé et accepté par votre famille, mais une société technologique secrète veut vous garder pour elle. Sur les plateformes compatibles avec les caméras, le jeu propose un mode immersif « caméra comme manette » qui permet aux joueurs d’interagir à l’aide de leurs yeux et de leurs expressions, développant ainsi l’utilisation innovante de la technologie basée sur les caméras qui fait la renommée de l’équipe de développement.

Un dungeon crawler au tour par tour où vous créez un groupe de héros qui partent pour des quêtes épiques.

House Fighters: Total Mess est un jeu de combat aérien ludique où des avions-jouets s’affrontent dans des espaces du quotidien. Faufillez-vous entre les meubles, évitez les lampes géantes et engagez des duels aériens rapides dans un monde coloré rempli de nostalgie. Aucun contrôle compliqué, juste du chaos aérien léger et amusant. Faufilez-vous entre les étagères, évitez les lampes géantes et déjouez de petits ennemis dans des combats rapides et agréables. Utilisez des roquettes, des bombes et même des objets ménagers pour surpasser vos adversaires miniatures. Personnalisez votre avion avec des autocollants amusants, des armes délirantes et des améliorations inattendues. Expérimentez et trouvez la meilleure configuration pour chaque mission. Pourchassez, esquivez et tournez à travers des missions amusantes où chaque pièce cache un nouveau défi. Glissez entre les obstacles, traversez des passages étroits et affrontez de petits ennemis rusés dans des duels aériens rapides et décontractés.

Tiny Lands 2 repousse les limites du jeu des différences ! Les dioramas mélangent des objets du quotidien en 3D photoréaliste. Explorez sous tous les angles des scènes visuelles époustouflantes au rendu véritablement artisanal et profitez de belles expériences grâce à une esthétique visuelle rafraîchissante qui vous permettra de vous détendre et de vous relaxer.

Morsels est un roguelite rapide de collecte de créatures dans lequel vous pouvez alterner les personnages à volonté. Battez une bande de chats tueurs et sortez des égouts dans cette aventure unique bourrée d’action. Vous êtes une souris affamée, qui grapille ce qu’elle peut dans les égouts, quand vous tombez sur un fatberg magique doté d’une conscience qui vous apprend à vous transformer en un puissant petit Morsel. Grâce à vos nouveaux pouvoirs, vous vous engagez dans un périlleux univers en surface où vous affrontez les chats tyranniques et collectez de nouveaux Morsels, en en changeant de façon stratégique en chemin. Créé par le développeur Furcula, Morsels est un roguelite original vu d’en haut, dans lequel vous collectez des créatures et changez de personnage jouable à volonté. C’est un jeu frénétique bourré d’action et de personnalité. Utilisez des cartes magiques pour vous transformer en petits monstres, collectez et élevez une troupe de vos propres petits amis monstres pour affronter la domination féline et survivre à tout prix.

Affrontez de gros monstres entre le monde des humains et celui des démons dans la peau de Faye et de ses compagnons d’infortune, tout en naviguant dans la vie universitaire sur une île mystérieuse. • Histoire – Une histoire d’horreur légère racontée par d’immenses avatars, avec de nombreuses quêtes secondaires. • Tactique – Revenez sur n’importe quelle action pendant la phase de planification et créez des combos pour éliminer vos ennemis. • Emploi du temps – Planifiez votre emploi du temps scolaire pour faire progresser vos personnages et développer leurs compétences. • Amitié – 15 personnages avec lesquels vous pouvez nouer des relations.

Une folle histoire de mort, d’amitié, de complot et… de poulets ?! Dans cette satire animalière très « film noir », deux coqs inspecteurs de police entament leur plongée dans la pègre des insectes pour lever le voile sur un complot mondial tout en affrontant leurs démons intérieurs. Chicken Police – Dans la Ruche ! est une aventure au scénario travaillé, centré sur les personnages. Dans une ambiance de film noir, vous devrez dévoiler un complot mondial sophistiqué en réunissant des indices, en interrogeant des suspects et en résolvant des énigmes. Sonny et Marty, les inspecteurs les plus coriaces de la Contrée sauvage, sont sur le point de se lancer dans la plus grande affaire de leur vie. Elle les fera plonger dans la pègre des insectes et les forcera à affronter les moments les plus sombres de leur passé. L’âme du jeu repose dans la trentaine de personnages complexes auxquels vous pourrez parler. Tous ont été minutieusement développés et 100 % doublés. La Contrée sauvage est dotée d’une Histoire millénaire qui regorge de mystères et d’événements fascinants. Explorez la ville de Clawville et découvrez les cultures hautes en couleur, les traditions, les désirs et les peurs de ses habitants anthropomorphes. Vous vous embarquez dans une histoire qui affectera le sort de la ville et du monde, tout en restant intimiste et « humaine ». Meurtres, trahisons, conspirations, morts, amour et amitié vous attendent dans cette aventure absurde et dramatique. La Contrée sauvage est sens dessus dessous ! Des émeutes, des magouilles suspectes, des politiciens corrompus et une psychose collective ! Sonny et Marty, les deux célèbres Inspecteurs poulets, doivent s’occuper d’une affaire qui les conduit dans la Ruche, le ghetto muré des insectes. Dans ce lieu où la misère et l’oppression prospèrent, ils lèvent le voile sur un complot mondial tout en affrontant leurs propres démons. Réussiront-ils à rester « humains » jusqu’au bout ? Ou vont-ils devoir faire parler leur sauvagerie pour remettre le monde sur les rails ? Découvrez plus de 30 personnages entièrement doublés

Explorez librement la ville et ses plus de 35 lieux

Récupérez des indices, analysez les preuves et interrogez des suspects

Résolvez des problèmes de différentes façons, souvent avec des conséquences différentes

Concentrez-vous sur la mission principale ou plongez-vous dans une foule de quêtes secondaires

Jouez l’histoire encore et encore pour découvrir tous ses secrets cachés

Prouvez que vous êtes le coq le plus coriace de la Contrée sauvage ! Le « World of Wilderness » est un monde et une marque en constante évolution, qui ont déjà donné lieu à de nombreuses histoires différentes qui s’étendent sur différentes époques.

Détendez-vous et faites travailler votre esprit avec ces énigmes de logique apaisantes. Résolvez les indices numériques pour révéler des images cachées en pixel art. Chaque ligne et chaque colonne résolues vous rapprochent de l’image finale. Profitez du parfait équilibre entre calme et défi. De nombreuses énigmes uniques vous attendent. Parfaites pour une courte pause comme pour une longue session. Entraînez votre cerveau et trouvez votre paix intérieure.

Bienvenue dans les Outlands ! Un territoire lointain où le labeur est dur mais gratifiant, où les gens visent le soleil tout en restant terre à terre, où les amis deviennent famille et les colonies deviennent villes. Vous suivrez l’histoire de différents meneurs de ville sympathiques, excentriques et (en général) bien intentionnés, alors qu’ils poursuivent leurs rêves et leurs envies, et que leurs chemins commencent lentement à s’entremêler de manière surprenante, souvent drôle, parfois touchante. À vous d’utiliser le vaste choix d’outils et de bâtiments à votre disposition pour les guider vers leurs objectifs. Lorsque les défis deviennent trop difficiles et les Outlanders trop exigeants, vous pouvez faire un détour par le mode Bac à sable, où c’est la créativité qui règne sur la ville. Là, vous pouvez jouer avec l’intégralité des bâtiments et des mécaniques dès le départ et personnaliser les cartes et les règles à votre guise. Le voyage des Outlanders ne fait que commencer. Alors que de nouveaux meneurs continuent d’arriver de loin pour partager leurs histoires, et que de nouvelles façons de jouer et de partager vos expériences apparaissent à l’horizon, les possibilités en constante évolution deviennent de plus en plus excitantes. Tout le monde se presse vers les Outlands ! Serez-vous de la partie ?

Ne vous laissez pas tromper par son charme adorable ! Le retour ne sera pas de tout repos ! Windswept est une lettre d’amour à une période du jeu où les jeux de plateforme collectathon régnaient en maître, où réessayer était la norme et où les joueurs n’avaient qu’un manuel de jeu pour les guider. Il y a plus de 40 niveaux à explorer, chacun avec son propre ensemble d’objets à collectionner cachés, de défis bonus et d’obstacles insolites à surmonter… ou dont vous serez la victime ! Vous apprendrez toutes les capacités dans la première étape du jeu, après quoi vous serez livré à vous même ! Changer de leader vous donne un tout nouvel ensemble d’actions à utiliser et à maîtriser ; n’oubliez pas de prendre votre temps et vous finirez par trouver la solution… Le retour sera difficile et vous devrez réessayer jusqu’à ce que vous maîtrisiez le jeu ; mais pour ceux qui trouvent cela facile, il existe de nombreux défis cachés en cours de route pour mettre à vos talents l’épreuve ! Il n’y a pas de mauvaise façon de jouer à Windswept. Marbles et Checkers ont chacun des capacités uniques, mais cela ne suffira pas toujours à surmonter des défis spécialisés… Associez différentes techniques pour jouer à votre façon.

R-Type Delta est l’un des meilleurs shoot’em ups de tous les temps et a pris d’assaut le monde du jeu dès sa sortie en 1998. Aujourd’hui, 27 ans plus tard, l’histoire se répète avec R-Type Delta HD Boosted. Avec ses niveaux bien conçus, ses trois vaisseaux sélectionnables, ses puissantes attaques Delta et son génial mécanisme de Force, cette nouvelle édition prouve que les classiques du jeu de ce calibre sont vraiment intemporels. Si vous avez joué à R-Type Delta à l’époque, c’est l’occasion idéale de vous replonger dans son action de science-fiction sombre. Si vous n’avez jamais découvert cette pièce essentielle de l’histoire du jeu, c’est le moment ou jamais.

Salut ! Prends tes outils, recueille des ressources et construis ta ville en compagnie d’amis tout en profitant du charme de Dinkum. ■ Jeu de simulation de survie aux possibilités infinies Plante des cultures, élève des animaux et construis la ferme de tes rêves, ou parcours l’île à ton rythme pour attraper des poissons et des insectes. Avec les changements de saison et de temps qui affectent la croissance de tes récoltes, chaque jour présente un nouveau défi. Enfile tes tongs et pars à la recherche de poissons, d’insectes ou de minerais rares. Chaque instant devient une aventure spéciale. ■ Exploration de la vie sauvage et survie Des déserts rouges aux forêts luxuriantes en passant par les mines cachées, Dinkum regorge d’endroits sauvages à explorer. Chasse des animaux sauvages, recueille des ressources et apprends à survivre en pleine nature. Les créatures ont l’air mignonnes, mais ne baisse pas la garde ! Tu auras besoin d’outils, d’armes et d’une stratégie solide pour t’en sortir en un seul morceau. Vas-tu affronter les créatures ou tendre des pièges et jouer au plus malin ? À toi de choisir. ■ Ta ville à ton image Ce qui commence par un simple feu de camp et un sac de couchage peut devenir une ville prospère avec des boutiques, des fontaines, des parterres de fleurs et des moulins à vent. Fabrique des meubles et des décorations pour personnaliser ton logement, remodèle l’île pour concevoir ta ville idéale et personnalise l’apparence de ton personnage de la tête aux pieds. Invite tes amis pour leur montrer ta création unique ! ■ La joie d’évoluer ensemble Vends tes cultures et les produits issus de ta cueillette pour gagner des Dinks, puis réinvestis-les pour contribuer au développement de ta ville.

Winter Burrow est un jeu de survie chaleureux dans les bois où une souris rentre chez elle pour restaurer sa tanière d’enfance. Explorez, collectez des ressources, fabriquez des outils, tricotez des pulls chauds, faites des tartes et rencontrez les habitants.

Situé dans une Russie alternative au tournant du XIXe siècle, où les visions religieuses se heurtent à la dure réalité, INDIKA suit une jeune religieuse qui se lance dans un voyage à la découverte d’elle-même, accompagnée du compagnon le plus inattendu qui soit : le diable en personne. Ce qui commence comme une simple course hors des murs sécurisés du monastère se transforme rapidement en une odyssée surréaliste et souvent sombrement comique, mélangeant les thèmes de la foi, de l’autorité, de la comédie et de la tragédie à parts égales.

Grâce à l’esquive et au contrôle, le style insaisissable de la Feuille permet de retourner la force brute de l’ennemi contre lui. L’objectif est de manipuler le positionnement et les offensives des adversaires pour contrôler l’espace et donc les armes. Il faut profiter de la moindre erreur de l’ennemi. Le vieux Maître Talgun, un sage particulièrement érudit, est l’aîné de l’Ordre. Il rejette toute forme de violence et croit fermement que la volonté de nuire est une force négative qui menace l’équilibre du monde. Pour lui, la paix doit être assurée en défendant l’Empereur, qui est le seul à pouvoir restaurer l’harmonie dans le royaume. Forestrike est un jeu de kung fu tactique où la répétition est la clé de la réussite. La dernière création du développeur japonais Skeleton Crew, derrière l’excellent Olija sorti en 2021 en collaboration avec Devolver. Forestrike poursuit les explorations de l’équipe en matière de direction artistique, de combat et de scénario fantasy.