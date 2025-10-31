Pilotez sur 12 circuits spectaculaires et découvrez le nouveau mode Arène dans la nouvelle aventure à haute vitesse de la PAT’ Patrouille.

Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, en collaboration avec Nickelodeon, vient d’annoncer la sortie officielle de PAW Patrol™, la Pat’ Patrouille : Rescue Wheels™ – Championnat sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Ce nouveau jeu entraîne les adorables chiots dans leur toute première course de monster trucks.

Dans PAW Patrol™, la Pat’ Patrouille : Rescue Wheels™ – Championnat, Roxi, Boomer et le maire Hellinger font leur toute première apparition en tant que personnages jouables dans un jeu PAT’ Patrouille®. Grâce à des graphismes fidèles à la série TV, les fans peuvent s’immerger pleinement dans l’univers de la PAT’ Patrouille et piloter de superbes monster trucks dans trois arènes et sur 12 circuits spectaculaires (la Grande Vallée, l’île du Fourbe, la Montagne, Foggy Bottom et bien d’autres).

Les joueurs peuvent réaliser des acrobaties et des cascades en plein saut pour gagner des bonus, débloquer des techniques signature et récupérer des friandises pour chiot ou des objets spéciaux afin de prendre l’avantage dans des courses à haute vitesse. Le nouveau mode Arène relègue la course au second plan pour mettre l’accent sur la collecte d’objets et l’exploration. Défis du mode Arène, tournois Coupe des chiots ou encore circuits améliorés : PAW Patrol™, la Pat’ Patrouille : Rescue Wheels™ – Championnat améliore une formule qui a fait ses preuves pour leur proposer de nouvelles façons de jouer.

Accessible aux enfants dès 3 ans grâce à des commandes spécialement pensées, le jeu offre également des capacités uniques pour chaque personnage, de nouveaux modes et des fonctionnalités améliorées qui lui confèrent une véritable profondeur stratégique. Le mode Coop en local permet de réunir toute la famille pour créer des moments inoubliables.

« Nous sommes heureux de proposer aux fans de la PAT Patrouille une nouvelle expérience de pilotage de monster trucks », explique Stephanie Malham, directrice d’Outright Games. « Grâce aux nouveaux personnages comme Roxi, Boomer et le maire Hellinger et à des mécaniques de jeu à la fois riches et accessibles, les fans de la PAT’ Patrouille de tout âge pourront s’amuser sans compter. »

Lancée en 2013, la série PAT’ Patrouille (produite par Spin Master Entertainment et diffusée sur Nickelodeon et Paramount+) est aujourd’hui l’une des franchises pour jeunes enfants les plus populaires au monde. Les enfants du monde entier pourront bientôt découvrir de nouvelles saisons, des séries dérivées et des expériences interactives.

PAW Patrol™, la Pat’ Patrouille : Rescue Wheels™ – Championnat est disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store).