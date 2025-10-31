Le studio Claymatic Games vient de déployer une mise à jour majeure gratuite pour Platypus Reclayed, la réinterprétation moderne du mythique shoot’em up en pâte à modeler. Ce patch ajoute notamment un mode de difficulté plus accessible, un rééquilibrage général du gameplay et plusieurs améliorations de confort, permettant à un public plus large de profiter du jeu.

Sur Steam, les joueurs bénéficient dès ce 31 octobre (“the Halloweenth”) d’un contenu spécial Halloween : 7 nouvelles pistes musicales (dont la très demandée Ocean Loader 4), des cartes à échanger, la prise en charge du Steam Workshop avec modding via Lua, ainsi que la possibilité de personnaliser la musique et de consulter de nouveaux classements mondiaux. Cette mise à jour sera disponible sur consoles, dont la Nintendo Switch, un peu plus tard dans l’année.

En clin d’œil à sa communauté, le jeu accueille également une galerie dédiée aux fans, rassemblant illustrations et clichés issus de l’exposition Platypus Reclayed au National Videogame Museum au Royaume-Uni. Le créateur original, Anthony Flack, salue la communauté pour son engagement : “Platypus Reclayed affiche 99 % d’avis positifs. Que dire ? Le bon goût existe encore !”

Entièrement reconstruit de zéro, Platypus Reclayed conserve son gameplay à un seul bouton, tout en proposant des graphismes 4K en widescreen, des niveaux inédits, des armes supplémentaires, une coop améliorée, et une bande-son remixée. Un retour plein de nostalgie pour ce classique culte de 2002, modernisé avec soin pour les plateformes actuelles.