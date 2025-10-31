SEGA a dévoilé la date d’arrivée d’Ichiban, le héros de la série Yakuza / Like a Dragon, dans Sonic Racing: CrossWorlds. Le personnage sera disponible dès le 6 novembre 2025, comme annoncé lors d’un livestream officiel.

Pour célébrer cet ajout, un festival spécial se tiendra du 7 au 10 novembre 2025, offrant aux joueurs divers événements et récompenses exclusives autour du nouveau pilote. Ichiban rejoint ainsi Joker, arrivé dans le jeu la semaine précédente, tandis que Hatsune Miku est également prévue en contenu gratuit — sans date annoncée pour l’instant.

Sonic Racing: CrossWorlds est actuellement disponible sur Nintendo Switch, et une version Nintendo Switch 2 est également en préparation pour la fin d’année.