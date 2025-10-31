Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie de Tales of Xillia Remastered, version améliorée d’un grand classique du genre JDR-action, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sur Steam et Nintendo Switch. Les joueurs peuvent désormais revivre cet épisode mémorable de la série Tales of dans un titre visuellement époustouflant et enrichi de nouvelles fonctionnalités. Tales of Xillia Remastered offre des améliorations majeures et inclut les DLC publiés pour le jeu original.

Tales of Xillia Remastered est une version remasterisée de TALES OF XILLIA, publié en 2011. Le jeu invite les joueurs à découvrir le monde magnifique de Rieze Maxia, où humains et esprits cohabitent en harmonie. Ils peuvent vivre l’histoire du point de vue de Milla Maxwell, une jeune femme mystérieuse accompagnée de quatre esprits très puissants, ou de Jude Mathis, un étudiant en médecine de la capitale. Tous deux vont découvrir un dangereux secret qui va les amener à se rencontrer : le royaume de Rashugal utilise une arme qui draine le mana et perturbe l’équilibre naturel. Bien déterminés à sauver leur monde de l’anéantissement, Milla et Jude se lancent dans une quête audacieuse pour détruire cette arme terrifiante.

Le titre remasterisé offre de nombreuses améliorations de qualité de vie telles que la sauvegarde automatique, des icônes de destination pour une exploration simplifiée, un accès anticipé au Grade Shop ou encore une option pour désactiver les rencontres aléatoires à tout moment afin de mieux se concentrer sur l’histoire.