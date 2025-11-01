Square Enix a publié aujourd’hui deux nouvelles bandes-annonces pour FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, attendu sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2025. Ces vidéos mettent en avant deux personnages emblématiques : Cloud Strife, le mercenaire taciturne à l’épée géante, et Yuffie Kisaragi, la jeune ninja originaire de Wutai, héroïne du contenu additionnel EPISODE INTERmission. De nouvelles captures d’écran ont également été diffusées.

Le jeu, récompensé à plusieurs reprises, revisite la première partie de l’histoire culte de FINAL FANTASY VII, retraçant les événements jusqu’à la fuite de Midgar. On y retrouve des graphismes spectaculaires, un système de combat hybride mêlant action en temps réel et stratégie au tour par tour, ainsi qu’une narration enrichie par des scènes inédites et de nouveaux personnages.

Cette version comprend également FF7R EPISODE INTERmission, une aventure parallèle centrée sur Yuffie, offrant un point de vue unique sur les événements du jeu principal.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est le premier volet d’un projet en plusieurs parties réimaginant l’œuvre originale de 1997, avec un soin particulier porté à la mise en scène, à la profondeur émotionnelle et à l’univers de Midgar. Sortie prévue le 22 janvier 2025 sur Nintendo Switch 2.