Les studios System Era Softworks et Devolver Digital ont publié une nouvelle bande-annonce de gameplay pour STARSEEKER: Astroneer Expeditions, le prochain volet de l’univers à succès Astroneer (plus de 11 millions de joueurs). Le jeu est prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2.

Décrit comme une aventure spatiale coopérative centrée sur l’exploration, l’improvisation et la camaraderie, STARSEEKER propulse les joueurs à bord de l’ESS Starseeker, une station expérimentale dirigée par la célèbre équipe Fronteer Force. Il sera possible de partir en solo ou en escouade jusqu’à quatre joueurs, chaque mission étant chronométrée et remplie de dangers planétaires.

Les missions se déroulent en trois étapes :

Préparation : les joueurs pourront acheter, fabriquer et échanger leur équipement… ou ignorer toute logique en embarquant des objets farfelus comme des ballons de plage et des feux d’artifice.

Déploiement : une fois la capsule larguée sur la planète, le chronomètre s'enclenche et tout peut basculer, y compris à cause de ses coéquipiers.

Retour : les survivants se retrouvent à bord du Starseeker pour célébrer, partager leurs découvertes et préparer la prochaine expédition.

Première destination : Tephra

Les aventuriers débuteront sur Tephra, une planète luxuriante et dangereuse composée de jungles denses, d’océans profonds et de cavernes mystérieuses. Chaque monde est entièrement conçu à la main, permettant aux joueurs de revisiter leurs lieux favoris, de découvrir de nouveaux secrets et de débloquer des zones d’atterrissage inédites.

Tephra ne sera que le premier arrêt d’un long périple galactique. De nouvelles planètes, créatures et missions liées à la Super Mission ultra-secrète de la Fronteer Force seront dévoilées à mesure que le vaisseau s’enfoncera dans les confins de l’espace.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions sortira en 2026 sur Nintendo Switch 2.