La licence Two Point est un peu comme notre série favorite : parfois il y a quelques accrocs, nous ne sommes pas forcément en accord avec le choix des acteurs ou des décors, mais nous sommes absolument TOUJOURS très enthousiastes à chaque nouvelle saison. Voilà bien longtemps que nous attendions sur Nintendo Switch cette immersion au cœur des musées, un peu délaissés il faut l’avouer. Mais ces jours sont désormais révolus et nous pouvons désormais clamer haut et fort appartenir à cette grande famille de conservateurs de musées. Hep vous là ! Vous avez votre ticket ?

Développé par Two Point Studios et édité par SEGA EUR, Two Point Museum a fait son entrée sur Switch le 28 octobre 2025. Particulièrement attendu auprès de la communauté des joueurs amateurs de jeux de gestions originaux et humoristiques (et tous ceux qui ont grandi avec Theme Park et Theme Hospital), nos attentes sont pour le moins immenses.

Retour chez Two Point

Le titre s’ouvre sur un menu général assez coloré, qui répond à l’écriture de notre test à l’actualité : Halloween. Nous apercevons les deux modes de jeu classique (campagne et bac à sable), ainsi que la mise en exergue de DLC. Nous radotons, mais qu’importe : ce choix des développeurs nous agace toujours. Le joueur vient d’acquérir le jeu, et déjà, nous lui proposons de remettre la main au porte-monnaie pour jouir du titre complet. Une maladresse qu’il serait bon de balayer, à force…

Comme à l’accoutumée, nous débutons notre immersion par le mode Campagne, certains qu’il est toujours préférable de commencer avec les bases avant de se lancer seuls dans le grand bain (de sable). Le temps de chargement est assez long et nous laisse songeurs sur les capacités de la console à atteindre les objectifs d’un jeu ambitieux comme celui-ci. Nous pénétrons enfin dans notre premier musée, celui de Memento Ville. Le synopsis de cette ville est assez classique : le conservateur a disparu, la rumeur court qu’il aurait fui la région suite à une recrudescence importante des vols. Pas très courageux le monsieur… A nous de redorer un peu le blason des conservateurs !

Pour toutes celles et ceux qui connaissent « les Two Point », vous serez ravis de retrouver cette petite voix rigolote et un peu agaçante, non traduite en français. En effet, celle-ci bavarde en anglais, en allemand, en japonais ou en mandarin. Faites votre choix ! Nous espérons (mais avec bien peu d’espoir tout de même) l’arrivée d’une traduction dans la langue de Molière…

La prise en main de Two Point Museum est assez simple. Nous recherchons le mode souris, absent à ce jour. Rien de bien grave puisqu’il est plutôt aisé de passer d’un menu à un autre grâce à un jeu de boutons plutôt bien pensé. L’écran regorge d’informations : la partie supérieure met en avant la valeur de votre musée, avec la joie des visiteurs et des employés, mais aussi votre argent (les Kudosh sont de la partie, cette monnaie rare et précieuse pour débloquer des objets insolites). La partie droite sert à exposer les objectifs : vous garderez continuellement les yeux rivés dessus ! Enfin, la zone basse est le siège des multiples onglets : les diverses constructions et décorations, mais aussi les très nombreux paramètres classiques (bonheur, salaire…). Nous sommes comme à la maison, mais au musée !

Memento Ville sert de base pour un parfait tutoriel tout en douceur : le joueur apprend progressivement tous les rouages de son job. Chaque attrait est traité avec soin, et ce n’est qu’après plusieurs heures sur le titre que nous commençons à bien comprendre les nombreuses mécaniques. Ô joie.

Une nuit au musée

Être conservateur, c’est assurer l’exploration de nouvelles contrées, la mise en avant de spécimens épiques et leur maintien dans de bonnes conditions (y compris les êtres vivants, vous ne travaillerez pas qu’avec des os et des cailloux !), mais aussi entretenir un musée cohérent et agréable à la fois pour les visiteurs et le personnel. Les tâches sont nombreuses et diversifiées. Nous avons pris plaisir à nous imprégner du titre au fil des heures : ce dernier devient de plus en plus riche et attractif (addictif ?). Ne vous attendez pas à contrer les voleurs au bout de dix minutes !

Avant de malmener le voyou, l’important est de concevoir un musée riche et harmonieux. Les expéditions aujourd’hui en terres inconnues sont les prémices d’une récolte qui fera le buzz demain. Ce buzz, nous y reviendrons, il est capital ! Les expéditions se font automatiquement, le joueur reste au musée pendant que ses équipes partent découvrir le monde. Bien entendu, un équipage spécifique est nécessaire, avec des compétences particulières. Si certains voyagent ne requièrent qu’un expert, d’autres en nécessitent plusieurs ainsi que des assistants, avec des atouts sujets à quelques formations en amont. Enfin, les voyages les plus retors vont vous donner quelques sueurs froides avec des dilemmes importants. Ferez-vous le choix d’envoyer votre équipe au casse-pipe dans l’espoir de trouver un spécimen incroyable, ou bien préférez-vous les garder tranquillement en sécurité en passant par un chemin plus long mais bien plus sûr ? En tant que conservateur, le choix vous revient. Sachez tout de même qu’il n’est pas rare de perdre un membre de l’équipage. Mais vous pourrez toujours ériger un monument en sa mémoire !

Les expéditions prennent place sur une carte du monde assez vaste et vouée à s’agrandir au fil de votre progression. En effet, certaines expéditions n’auront comme objectif que le déploiement de moyens pour dégager un chemin, un passage, une anfractuosité, afin d’accéder à l’étape suivante.

De retour au musée, vos courageux explorateurs reviennent avec une caisse aussi immense que mystérieuse. Cette dernière contient un spécimen désormais disponible pour être exposé au sein de votre musée. Si certains cailloux ne sont pas trop exigeants en termes d’environnements (quoique), d’autres spécimens requièrent un espace bien spécifique avec notamment quelques paramètres de température et d’hygrométrie. Irons-nous jusqu’à préciser que les poissons doivent être logés dans un aquarium ?

L’emplacement, l’accessibilité, la décoration, mais aussi la mise en avant par quelques panneaux explicatifs plus ou moins ludiques, sont autant de points capitaux à prendre en considération. Chaque spécimen est en effet à la source d’un buzz plus ou moins important auprès de vos visiteurs. Une parfaite valorisation, harmonieuse et cohérente, est la clef du succès. N’imaginez pas présenter une plante carnivore dans un manteau de glace, tout cela ne serait pas bien vu par le public. En revanche, en tant que conservateur, vous êtes parfaitement libre d’agencer le musée comme bon vous semble. Dès lors, il est envisageable de sectoriser les environnements, avec un espace préhistorique, un autre botanique, etc. Vos visiteurs apprécieront. Dans tous les cas, gardez à l’esprit qu’il est indispensable de remplir le tiroir-caisse. Pour cela, les visiteurs doivent effectuer de nombreux dons : n’ayez pas honte de proposer des dizaines et des dizaines de boîtes à don ! Les visiteurs n’ont pas de scrupules à en réclamer… Vous comprenez dès lors l’importance du buzz : plus il est élevé, plus vos visiteurs seront généreux et plus le pactole sera gros !

C’est bien connu, les enfants ne sont généralement pas bien friands des musées. Ils s’y ennuient, courent souvent un peu partout et finalement, tirent leurs parents vers la sortie. Two Point Museum tient compte de cet aspect et s’il est nécessaire de convaincre les adultes avec le buzz, les enfants, quant à eux, sont en quête d’activités ludiques. Les expositions interactives sont la clef pour les amadouer. Votre musée doit en proposer suffisamment afin qu’ils puissent se distraire, et si possible, sans faire la queue pour s’amuser !

Afin d’offrir un espace agréable, propre, sujet aux nouveautés, mais aussi disposé à servir les visiteurs, le joueur est invité à recruter du personnel tout en portant un regard esthétique sur son musée. Un dur (mais agréable !) labeur vous attend !

Experts et Cie

Plusieurs corps de métier sont disponibles au sein de Two Point Museum : chacun dispose de ses atouts, de ses faiblesses et surtout de ses tâches bien spécifiques. Ainsi, les experts sont indispensables pour entretenir les spécimens du musée, réaliser des visites guidées, partir en exploration tandis que les assistants peuvent être à la billetterie, au stand cadeaux, dans les salles d’analyses ou encore un soutien indispensable lors des explorations plus périlleuses. Nous retrouvons aussi les multiples métiers traditionnels, avec le besoin de vider les poubelles ou les boîtes à dons qui débordent. Chaque employé dispose de sa petite fiche, avec les critiques bien connues « des Two Point ». Oui oui, vous allez retrouver celui qui ne pense qu’à aller aux toilettes ou encore celui qui devient malade à la vue d’un malade !

La formation des employés n’est pas à prendre à la légère. S’ils peuvent ainsi gagner en compétences, tous peuvent aussi devenir un peu plus rapides ou simplement plus positifs. En revanche, il convient de gagner en expérience pour déverrouiller de nouveaux emplacements de formations : vous n’allez certainement pas pouvoir tout leur apprendre d’un coup ! La salle de repos (mais aussi les toilettes) est une salle clef pour le bien-être de vos employés, pas toujours évident à conserver… à moins de proposer une petite augmentation générale de salaire ? En général, même les plus grincheux n’y résistent pas (et si vraiment rien n’y fait, la porte n’est jamais bien loin, oups !).

Le job de conservateur

La croissance de votre musée se mesure, notamment, à son nombre d’étoiles. Le ministre de la culture se montre intransigeant sur de nombreux points et sachez que vous ne gagnerez pas si facilement, et ce, dès le premier musée. Il est par ailleurs nécessaire de passer d’un musée à un autre, afin d’avoir un rôle global de conservateur : une petite manipulation mentale qui peut surprendre mais qui n’en reste pas moins agréable. Vous laisserez en effet Memento en pleine croissance afin d’ouvrir un autre musée. Il serait dommage de ne pas y revenir.

Le job de conservateur va clairement vous grignoter des heures et des heures. Le titre dispose de cette capacité indéniable de nous retenir grâce à ses nombreuses facettes, à commencer par les explorations et l’accueil de nouveaux spécimens. Là est l’une des grandes forces de cet opus : il ne s’agit plus exclusivement de faire de jolies salles et d’attendre que le temps passe. Nous en voulons toujours plus, ce qui va considérablement épuiser nos équipes, accroître la valeur du musée, et nous demander d’investir toujours plus, quitte à prendre quelques risques avec des prêts toujours plus exorbitants.

Nous vous invitons à prendre le temps de découvrir le titre grâce au mode Campagne avant de vous plonger dans son bac à sable. En effet, comme nous aimons le répéter, il est dommage de découvrir l’étendue et la richesse d’un titre sans un minimum d’efforts…

Bac à musées

Pour notre plus grand plaisir, Two Point Museum dispose d’un mode bac à sable. Ce dernier remplit parfaitement son rôle puisqu’il offre la possibilité aux joueurs de profiter pleinement de toutes les capacités du titre en limitant au maximum les frustrations. Ceux en quête de défis ne sont pas oubliés puisqu’il est possible de paramétrer sa partie en fonction de vos désirs.

En effet, le bac à sable débute par le choix de la localisation de votre musée. Nous y retrouvons nos précédents emplacements mais aussi tous ceux qui n’ont pas encore été déverrouillés, s’il en reste. Le joueur est ensuite invité à choisir son mode de jeu, une autre façon d’appeler la difficulté : le mode créatif est le plus libre avec beaucoup d’argent en fonds de roulement pour débuter la partie. Le niveau intermédiaire est celui de la carrière et de ses nombreux objectifs équilibrés, tandis que les plus courageux se frotteront au mode dit hardcore où la difficulté est importante.

D’autres personnalisations sont ensuite proposées au joueur afin de rendre l’expérience toujours plus en adéquation avec leurs attentes. Il est possible de débloquer l’ensemble du contenu du titre, ou pas. A nouveau, nous ne pouvons que vous recommander de ne pas trop brûler les étapes : Two Point Museum risque assurément de perdre de sa splendeur s’il n’est pas savouré avec un brin de patience.

Et la technique dans tout ça ?

Bien entendu, nous n’avons guère oublié nos longues sessions sur Two Point Hospital ainsi que sur Two Point Campus. Avec l’arrivée de la Switch 2, la console se montre à la hauteur et nous n’avons subi aucun gros ralentissement notable au cours de nos parties, y compris avec une forte affluence de visiteurs et un musée riche en spécimens. Seuls quelques temps de chargement restent un peu longs, mais une fois la partie lancée, le joueur peut pleinement se plonger dans son rôle. Quelques bugs mineurs sont à signaler mais ils sont vite oubliés dans le feu de l’action !

Graphiquement, nous nous sommes régalés ! Two Point Museum offre la possibilité de zoomer au plus proche des visiteurs et nous n’avons pas manqué de les observer. Les lumières y sont particulièrement belles, avec une mise en avant des reliques qui brillent sous les flashs incessants des passionnés. Les menus sont assez clairs, malgré la foule d’informations dont ils regorgent.

Un léger bémol est à porter sur la taille d’écriture des textes (un petit tour dans les paramètres permet de gonfler la taille des menus). Nous n’avons pas de problème de vue majeur et pourtant, il fut nécessaire de plisser les yeux plus d’une fois pour lire avec assiduité chaque petit message et diverses recommandations.

L’ambiance de Two Point Museum est dans la même lignée que ses prédécesseurs. Oui, la petite voix a tendance à nous irriter, mais c’est à ce jour surtout parce qu’elle se refuse à parler français. Outre cet aspect, les musiques et les bruitages sont toujours agréables et loufoques.

Two Point Museum est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ, un tarif très correct pour la qualité du titre !

Le saviez-vous ?

Le monde des musées est d’une diversité saisissante. Avez-vous déjà eu l’occasion de découvrir les merveilles de l’écomusée sous-marin, situé à proximité de Cannes ? Ce dernier dispose de six statues immergées : il convient dès lors de suivre le guide avec masque et tuba pour les admirer !