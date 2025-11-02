Une nouvelle mise à jour vient d’être déployée pour Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, et elle apporte de nombreuses améliorations notables, notamment pour les joueurs sur Nintendo Switch 2.
L’un des ajouts les plus importants concerne la hausse de résolution, désormais adaptée aux capacités supérieures de la console. Le patch introduit également un journal des messages, un mode d’entraînement enrichi, un lecteur de musiques intégré, ainsi que la prise en charge du HD Rumble, parmi d’autres optimisations de confort et de stabilité.
Voici les principaux changements de cette mise à jour :
- Amélioration graphique sur Switch 2 avec une résolution rehaussée selon les performances de la console.
- Ajout d’un journal de messages, accessible via la croix directionnelle durant les séquences de l’histoire.
- Mode Entraînement étendu et nouvelle option de lecteur musical avec affichage des informations de BGM.
- Sous-titres ajoutés pour les cinématiques de fin.
- 3 nouveaux succès à débloquer dans le menu Record.
- Support du HD Rumble et réglage du volume général disponibles.
- Corrections diverses : bugs d’animation, erreurs de traduction, effets visuels améliorés, et meilleure stabilité en mode réseau.
- Optimisation du rendu lumineux et des effets de transparence, pour une fidélité plus proche de la version originale.
