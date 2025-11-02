Une nouvelle mise à jour vient d’être déployée pour Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, et elle apporte de nombreuses améliorations notables, notamment pour les joueurs sur Nintendo Switch 2.

L’un des ajouts les plus importants concerne la hausse de résolution, désormais adaptée aux capacités supérieures de la console. Le patch introduit également un journal des messages, un mode d’entraînement enrichi, un lecteur de musiques intégré, ainsi que la prise en charge du HD Rumble, parmi d’autres optimisations de confort et de stabilité.

Voici les principaux changements de cette mise à jour :