Les joueurs devront se battre avec la princesse Zelda contre des hordes d’ennemis pour protéger l’ancienne Hyrule et vivre l’histoire de l’invasion du roi démon Ganondorf.

L’ancienne prophétie de l’invasion d’Hyrule par le roi démon Ganondorf est sur le point de se réaliser dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, un titre attendu exclusivement sur Nintendo Switch 2 le 6 novembre.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau vous permet de retrouver l’héroïque princesse Zelda au cœur de la légendaire guerre du Sceau qui bouleversera à jamais le royaume d’Hyrule. Cette histoire inédite du lointain passé d’Hyrule conduira au récit conté dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et permettra aux joueurs d’en apprendre davantage sur ces événements canoniques qui n’étaient auparavant qu’évoqués dans cet épisode.

Toutefois, la princesse Zelda ne sera pas seule dans cette guerre. Des personnages bien connus tels que le roi Rauru et les légendaires Sages combattront à ses côtés contre les forces de Ganondorf, tandis que de nouveaux personnages, comme le turbulent Korogu Calamo et bien d’autres, rejoindront également la lutte contre le roi démon.

Les joueurs auront l’opportunité de maîtriser le style de combat unique de chaque héros tout en affrontant des hordes d’ennemis. Ils pourront également faire équipe avec des alliés pour déclencher de puissantes attaques synchro, déployer stratégiquement des artéfacts soneaus exploitant l’eau ou le vent, ainsi que d’autres effets pour changer le déroulement du combat et remporter la victoire. En utilisant tout leur arsenal, les joueurs pourront réaliser des combos dévastateurs, submerger des légions d’ennemis et terrasser de puissants boss.

Jouable à deux joueurs en coopération et en local, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau permet aux joueurs de faire équipe avec un ami sur la même console pour défendre Hyrule. Avec deux consoles, un seul joueur doit posséder le jeu pour se connecter via GameShare1.

Par ailleurs, il est possible de scanner des figurines amiibo pour obtenir des récompenses dans le jeu, notamment des matériaux d’artisanat et des objets utiles. Les joueurs disposant de données de sauvegarde d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau recevront également l’espadon de garde d’élite, tandis que ceux qui disposent de données de sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recevront l’épée de garde d’élite. Ces deux objets pourront être obtenus après avoir terminé la mission « Une tempête hurlante ».

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sortira le 6 novembre, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Dans ce jeu, les joueurs devront se battre avec la princesse Zelda contre des hordes d’ennemis pour repousser l’invasion du roi démon Ganondorf. Ils découvriront le début d’un chapitre inédit de l’histoire d’Hyrule qui a conduit à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

*1 Une session GameShare doit être lancée sur la console Nintendo Switch 2. Les joueurs qui reçoivent un jeu via GameShare ne peuvent y jouer que dans la session pour laquelle il a été partagé. Le jeu partagé ne sera plus jouable une fois la session de partage terminée.