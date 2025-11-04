ATLUS a annoncé aujourd’hui qu’une démo gratuite de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army™, le remaster de son RPG d’action surnaturel, était désormais disponible sur Steam. La démo sortira également sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 demain dans la matinée à 6 h CET.

Regarder la bande-annonce de la démo de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army ici :

Dans la démo, les joueurs peuvent vivre une partie de l’intrigue du début du jeu, qui voit Raidou Kuzunoha XIV et ses démons alliés œuvrer pour percer les mystères qui se dressent sur leur chemin. Commencez une enquête sur une mystérieuse disparition et jouez au Prologue et à l’Épisode 1, au cours desquels vous pourrez enrôler certains démons parmi plus de 120 disponibles dans le jeu pour combattre aux côtés de Raidou lors de son aventure. L’affaire de la personne disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.

Les données de sauvegarde de la démo seront transférées vers le jeu complet. Les joueurs qui achèteront la version complète pourront poursuivre leur enquête surnaturelle là où elle s’est arrêtée.

RAIDOU Remastered est un remaster fidèle du RPG d’action Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army™ sorti sur PS2. Ce titre comporte un système de combat modernisé, des graphismes améliorés, un doublage complet de l’histoire principale, ainsi que des améliorations du confort de jeu visant à améliorer l’expérience qu’offre le gameplay.

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army est disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Steam. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

*Les joueurs qui revisitent la démo après avoir joué à la version complète devront faire attention à ne pas écraser leurs données de sauvegarde puisque l’emplacement réseau est partagé entre la démo et le jeu complet.