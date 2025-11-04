Red Art Games a officiellement levé le voile sur Psyvariar 3, le nouvel épisode d’une série culte née dans les salles d’arcade japonaises à la fin des années 1990. Développé par Banana Bytes (déjà à l’origine du très remarqué Sophstar) en collaboration avec Red Art Studios et sous la supervision de SUCCESS, détenteur de la licence, ce troisième volet célébrera les 25 ans de la franchise avec une sortie mondiale prévue le 19 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Les fans de la série peuvent dès à présent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam, tandis que les collectionneurs européens pourront déjà précommander les éditions physiques sur le site officiel de Red Art Games. Deux versions seront proposées sur PS5 : une Standard Edition, disponible chez plusieurs revendeurs à la sortie, et une Deluxe Edition limitée à 500 exemplaires, exclusive à la boutique Red Art Games. Cette dernière inclura une copie du jeu, une sleeve exclusive avec jaquette alternative, ainsi qu’un set de magnets collector, le tout rendant hommage à l’univers iconique de la série.

Psyvariar 3 prend place de nombreuses années après les événements de Psyvariar 2. Après la chute d’ETA, certains Psyvariars ont choisi de reconstruire la Terre et de lui redonner vie. Alors que la colonie humaine prospère, une nouvelle menace extraterrestre surgit, marquant le retour d’une bataille titanesque pour la survie de l’humanité.

Né en 2000 avec Psyvariar: Medium Unit, le jeu original s’était distingué par son système de “buzz”, une mécanique audacieuse récompensant les joueurs pour leur proximité avec les tirs ennemis. Psyvariar 3 conserve cet ADN arcade tout en le modernisant : le système de Buzz a été repensé pour une précision accrue et s’accompagne désormais d’un Neutrino & Shield System permettant d’activer des boucliers, des boosts de vitesse et des tirs améliorés. Le jeu intègre également le Roll Mechanic, mouvement signature de la série, optimisé pour les manettes modernes tout en préservant le “wiggle” originel propre aux versions arcade.

Sept pilotes jouables seront disponibles, chacun doté de types de tirs, bombes et systèmes de score uniques, dont Cotton, héroïne invitée issue de la célèbre série du même nom, avec son propre vaisseau et ses capacités spéciales. Les joueurs pourront affronter leurs adversaires dans une variété de modes de jeu : Arcade, Arrange, Mission (49 défis courts), Caravan, Endless, et Practice. Le tout s’appuie sur une difficulté dynamique, adaptant le niveau de défi et débloquant de nouveaux parcours et boss selon la performance du joueur.

Visuellement, Psyvariar 3 opte pour une approche néo-rétro 3D, fidèle à l’identité visuelle de la saga tout en profitant d’effets modernes et d’une fluidité exemplaire. L’action conserve l’intensité caractéristique des shoot’em up les plus exigeants, avec un gameplay à la fois accessible et profond, conçu par de véritables passionnés du genre.