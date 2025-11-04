Nintendo a publié ses résultats pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2025 (correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2025), marqués par des ventes exceptionnelles de la Nintendo Switch 2 et des performances records.

Des ventes de Switch 2 historiques

La Nintendo Switch 2 continue sur sa lancée avec 4,54 millions d’unités expédiées durant le trimestre, portant son total à 10,36 millions de consoles en seulement quatre mois. C’est le meilleur deuxième trimestre jamais enregistré pour un système Nintendo, dépassant le record historique de la Wii (2,65 millions d’unités sur la même période).

Face à ce succès, Nintendo a relevé ses prévisions à 19 millions d’unités expédiées d’ici mars 2026, soit 4 millions de plus que la projection initiale.

Sur le plan logiciel, 11,95 millions de jeux ont été distribués sur Switch 2 ce trimestre, pour un total de 20,62 millions d’exemplaires à ce jour.

Il s’agit là encore du meilleur deuxième trimestre pour les ventes de jeux sur une console Nintendo.

La région des Amériques domine les ventes, représentant 39 % des expéditions totales.

Donkey Kong Bananza signe un démarrage tonitruant

Le jeu Donkey Kong Bananza a fait ses débuts avec 3,49 millions d’exemplaires expédiés, marquant le plus grand lancement de la franchise depuis 15 ans. À titre de comparaison, Donkey Kong Country Returns (Wii) avait atteint 4,21 millions d’unités à son lancement. Ce nouvel opus a déjà dépassé Donkey Kong Land 2 et 3 en volume de ventes cumulées.

Mario Kart World pulvérise les records de la série

Le phénomène Mario Kart World poursuit sa course avec 3,94 millions d’unités supplémentaires écoulées sur le trimestre, totalisant désormais 9,57 millions d’exemplaires en quatre mois. Le taux d’attache atteint 92 % depuis la sortie du jeu, un record pour la licence. Le titre devient ainsi l’épisode le plus vendu sur la même période, dépassant le précédent record de Mario Kart Wii (9,53 millions d’unités sur ses deux premiers trimestres).

La Switch originale poursuit sa carrière

La Nintendo Switch (modèle original) continue de se vendre, bien que les volumes diminuent avec l’arrivée de la Switch 2.

Nintendo a expédié 910 000 unités ce trimestre, en baisse par rapport aux 2,62 millions de la même période l’an dernier (-65 %).

Le total atteint désormais 154,01 millions de consoles, soit moins de 10 000 unités derrière le record de la Nintendo DS.

Répartition par modèle :

Switch OLED : 380 000 unités (42 % des ventes du trimestre)

: 380 000 unités (42 % des ventes du trimestre) Switch standard : 330 000 unités (36 %)

: 330 000 unités (36 %) Switch Lite : 200 000 unités (22 %)

Le modèle OLED conserve donc la plus grande part de marché.

Des ventes de jeux toujours solides sur Switch

Nintendo a distribué 37,16 millions de jeux Switch sur le trimestre, soit une baisse de 6 % par rapport à 2024.

Le total cumulé atteint 1,45 milliard de jeux vendus sur la console depuis son lancement, avec une moyenne impressionnante de 9 jeux par système.

Parmi les titres les plus performants :

Mario Kart 8 Deluxe : +700 000 unités ce trimestre, pour un total de 69,56 millions (ou 78,02 millions en incluant la version Wii U). Il se rapproche du record historique de Wii Sports , à seulement 4,88 millions d’unités .

: +700 000 unités ce trimestre, pour un total de (ou en incluant la version Wii U). Il se rapproche du record historique de , à seulement . Animal Crossing: New Horizons : 48,62 millions d’exemplaires (+430 000 sur les 3 derniers mois), soit 61 % des ventes totales de la franchise .

: 48,62 millions d’exemplaires (+430 000 sur les 3 derniers mois), soit . Pokémon Écarlate et Violet : 27,61 millions d’unités (+460 000 sur le trimestre, +15 % vs 2024), devenant ainsi le deuxième jeu Pokémon le plus vendu.

La série principale Pokémon a désormais dépassé les 100 millions d’exemplaires vendus sur Switch.

Chiffre d’affaires et bénéfices en forte hausse

Les ventes numériques ont généré ¥85,6 milliards (environ 558 millions de dollars), soit une hausse de 8 % sur un an.

Les ventes digitales représentent 34 % du total des jeux disposant d’une version physique.

Nintendo a enregistré ¥1 099 milliards de yens de chiffre d’affaires (environ 7,16 milliards de dollars) pour la première moitié de l’année fiscale :

Matériel : ¥780 milliards (+289 %)

Jeux first-party : ¥192 milliards (-3 %)

Revenus de licences / royalties : ¥94 milliards (+8 %)

Produits dérivés, mobile et IP : ¥33 milliards (-12 %)

Ce chiffre constitue un nouveau record pour l’entreprise.

Le résultat opérationnel atteint ¥145 milliards (environ 944 millions de dollars) sur six mois, marquant le 7e meilleur score de Nintendo en 25 ans.

