Capcom continue d’enrichir l’expérience de Street Fighter 6 avec un nouveau Fighting Pass intitulé « Ghosts ‘n Goblins Gala », disponible dès maintenant pour tous les combattants désireux de plonger dans une atmosphère rétro et héroïque. Inspiré de la légendaire série Ghosts ‘n Goblins, ce pass thématique offre un contenu à la fois nostalgique et inédit, combinant habilement l’univers du jeu de combat moderne avec celui des aventures médiévales d’Arthur.

Ce nouveau Fighting Pass comprend un ensemble de récompenses gratuites et premium pour les joueurs les plus assidus. En combattant encore et encore, les participants peuvent débloquer des EX Colors pour A.K.I. et Blanka, de nouvelles illustrations d’écran de challenger, des titres inédits, des emotes, des autocollants, ainsi que des effets sonores exclusifs. Les amateurs de personnalisation pourront également équiper leur avatar d’une armure inspirée d’Arthur, le héros emblématique de Ghosts ‘n Goblins, pour afficher fièrement leur bravoure dans le Battle Hub. Cerise sur le gâteau, ce pass inclut également le jeu classique Ghouls ‘n Ghosts, jouable directement dans le Game Center, un véritable clin d’œil à l’héritage arcade de Capcom.

Toujours aussi généreux en contenu, Street Fighter 6 propose un système de combat évolué et accessible grâce à ses trois types de commandes — Classique, Moderne et Dynamique — adaptés à tous les niveaux de compétence. Les combats bénéficient d’une fonction de commentaire en temps réel, apportant à la fois excitation et pédagogie, tandis que la Drive Gauge permet de gérer stratégiquement ses ressources pour prendre l’avantage.

En dehors de l’arène, le mode World Tour continue d’offrir une aventure solo riche, où les joueurs peuvent explorer Metro City et d’autres régions, rencontrer des maîtres emblématiques et apprendre leurs techniques. Dans le Battle Hub, véritable cœur communautaire du jeu, les avatars se rassemblent pour affronter d’autres combattants, partager des moments et tester leurs compétences sur les bornes d’arcade virtuelles.