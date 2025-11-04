À l’occasion de la sortie de la Nintendo Switch 2, la marque française Oniverse déploie une gamme d’accessoires destinés à compléter et protéger votre expérience de jeu. Nous avons passé au crible trois produits phares : la station de charge Quadrant, le casque Polaris et un starter pack 8-en-1. Voici notre verdict.

Quadrant – La station de charge qui met de l’ordre

Impressions générales

La station de charge rapide Quadrant s’impose d’emblée comme un accessoire quasi indispensable pour tout possesseur de multiples Joy-Con. Son principe est simple : recharger jusqu’à quatre manettes simultanément en moins de trois heures. Finis les tours de rôle et les manettes à plat en pleine session multiplayer.

Design et Prise en main

Avec ses 15 cm de haut, le Quadrant est compact et son design épuré lui permet de se fondre dans n’importe quel environnement. Le socle est lourd et stable, une impression renforcée par des patins antidérapants qui empêchent tout basculement, même avec une seule manette connectée. Le clippage des Joy-Con se fait par des ports magnétiques : d’une simplicité enfantine, on les pose et ils s’emboîtent tout seuls. Les indications L et R au-dessus de chaque port évitent toute erreur.

Fonctionnalités et Points d’attention

La charge est efficace et les témoins lumineux (rouge pour « en charge », bleu pour « chargé ») sont parfaitement clairs. Cependant, on relève deux choix surprenants. D’abord, les LED de style « galaxie » sous le socle, bien que personnalisables avec 10 modes, sont un peu trop voyantes pour une chambre à coucher. Heureusement, il est possible de les désactiver. Ensuite, et c’est le point le plus étrange, l’alimentation se fait via un câble USB-C, alors que les ports disponibles sur le dock de la Switch 2 sont en USB-A. Il faudra donc utiliser un adaptateur ou un port USB-C libre sur une autre multiprise, un détail agaçant.

Verdict

À 24,99 €, la station Quadrant est un excellent achat pour les joueurs en famille ou entre amis. Elle règle définitivement le problème logistique de la charge des manettes. Malgré ses petits défauts (LED et choix du câble), son utilité et sa fiabilité en font un accessoire dont on ne voudra plus se passer.

Le casque Polaris

Impressions générales

Le casque Polaris d’Oniverse a une ambition : être l’interface audio unique pour tous vos appareils. Compatible avec presque tout (PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch, PC, smartphones…), il mise sur une polyvalence extrême grâce à trois modes de connexion : Bluetooth, 2,4 GHz (via un dongle) et filaire (jack 3.5mm).

Design et Confort

Disponible en noir ou en blanc, son design est classique mais moderne, avec des arrondis bienvenus. Malgré une allure un peu massive, il est étonnamment léger (225g), ce qui le rend très agréable sur de longues sessions. Les coussinets en mousse respirante englobent bien les oreilles et le confort est au rendez-vous. Il est livré avec un micro détachable souple (avec filtre anti-pop) pour le jeu et dispose aussi d’un micro intégré pour les appels téléphoniques.

Performance Audio et Autonomie

Côté son, le Polaris offre un rendu tout à fait correct, parfait pour le jeu vidéo ou le visionnage de films. Les audiophiles les plus exigeants pourront trouver les basses un peu lourdes et les aigus manquant parfois de finesse, mais pour son prix, la performance est plus qu’honnête. Le son Surround 7.1 virtuel (uniquement sur PC) n’est pas la référence absolue – manquant un peu de précision pour une oreille aguerrie – mais il reste perceptible et appréciable pour le commun des mortels.

Le vrai atout, c’est sa connexion 2,4 GHz avec une latence annoncée de 22ms. Sur Switch en mode portable grâce au dongle USB-C, ou sur PC, c’est un vrai plaisir : aucun délai perceptible, même sur des jeux de rythme exigeants. L’autonomie est excellente : 48 heures sans les LED (33 heures avec). En revanche, il n’est pas possible de recharger le casque en l’utilisant en sans-fil, et les LED, bien que stylisées, manquent d’options de personnalisation.

Verdict

À 59,99 €, le Polaris est une très belle surprise. Son point fort est indéniablement sa polyvalence. Confortable, doté d’une autonomie monstre et d’une faible latence cruciale pour le jeu, il fait presque tout, et bien. Ce n’est pas un casque « hi-fi », mais c’est un excellent compagnon quotidien pour le gamer nomade ou celui qui cherche à n’avoir qu’un seul casque pour tout faire.

Starter Pack 8-en-1 – Le kit de survie du joueur nomade

Impressions générales

Ce kit de démarrage se présente comme la solution tout-en-un pour le nouveau propriétaire d’une Switch 2. Il rassemble les accessoires essentiels pour protéger, transporter et optimiser l’utilisation de sa console au quotidien. Le pari de la simplicité et de l’efficacité est ici clairement revendiqué.

L’Étui de Transport

C’est le pilier du pack. L’étui, avec sa coque extérieure rigide et son doublure intérieure en velours, inspire confiance pour protéger la console des chocs et des rayures. Très pratique, il dispose d’un compartiment zippé pour les câbles et de 10 emplacements pour les cartouches de jeu, permettant de tout avoir sous la main. C’est un classique du genre, sobre et efficace, qui ne décevra pas les joueurs mobiles.

Les Accessoires de Protection et d’Utilité

Le pack comprend plusieurs autres éléments notables :

La Protection d’Écran : Incontournable. Le verre trempé d’une épaisseur de 0,33mm est conçu pour protéger l’écran des rayures sans altérer la tactile ou la visibilité. Le kit est complété par deux lingettes et une chiffonnette en microfibre pour un nettoyage impeccable. Un essentiel pour préserver la valeur de la console.

Incontournable. Le verre trempé d’une épaisseur de 0,33mm est conçu pour protéger l’écran des rayures sans altérer la tactile ou la visibilité. Le kit est complété par deux lingettes et une chiffonnette en microfibre pour un nettoyage impeccable. Un essentiel pour préserver la valeur de la console. Le Câble de Charge USB-C : D’une longueur de 1,5mètre, il est souple et semble robuste avec ses connecteurs en aluminium. Le vrai plus est l’inclusion d’un adaptateur USB-C vers USB-A, une attention judicieuse qui permet de recharger la console sur une plus grande variété de ports (anciens ordinateurs, chargeurs de voiture plus anciens, etc.).

D’une longueur de 1,5mètre, il est souple et semble robuste avec ses connecteurs en aluminium. Le vrai plus est l’inclusion d’un adaptateur USB-C vers USB-A, une attention judicieuse qui permet de recharger la console sur une plus grande variété de ports (anciens ordinateurs, chargeurs de voiture plus anciens, etc.). Le Séparateur Audio Jack : Une petite pépite pour les joueurs en duo. Ce doubleur audio permet de brancher deux casques filaires sur le même port, idéal pour partager une session de jeu dans les transports ou sans déranger son entourage. Simple, mais terriblement malin.

Une petite pépite pour les joueurs en duo. Ce doubleur audio permet de brancher deux casques filaires sur le même port, idéal pour partager une session de jeu dans les transports ou sans déranger son entourage. Simple, mais terriblement malin. Les Stickers Oniverse : Une touche de personnalisation finale avec une planche d’autocollants aux couleurs de la marque pour customiser sa console ou son étui à son goût.

Verdict

À prix contenu, ce starter pack 8-en-1 est une excellente base de départ. On ne trouve pas de révolution ici, mais une sélection très réfléchie d’accessoires dont on se sert réellement. Il évite la corvée de chercher et d’acheter chaque élément séparément. C’est un kit « clé en main » qui offre une sérénité immédiate : on protège son investissement, on peut transporter le tout en sécurité, recharger dans presque toutes les situations et même partager le son. Un choix pragmatique et économique pour bien débuter avec sa Switch 2.

Grips de Confort – L’ergonomie qui change tout

Impressions générales

Le pack de deux grips Oniverse vient résoudre un problème bien connu des joueurs Switch : la petite taille et la forme plate des Joy-Con, qui peuvent devenir inconfortables lors de sessions prolongées. Ces accessoires simples mais ingénieux se proposent de transformer radicalement la prise en main de vos manettes.

Design et Prise en main

Aux couleurs orange et bleu, dynamiques et fidèles à l’univers Nintendo, ces grips sont avant tout pensés pour l’ergonomie. Leur forme épouse parfaitement la paume de la main, offrant une position plus naturelle et décontractée. L’installation est d’une simplicité enfantine : on clipse le Joy-Con dans la coque et il se verrouille solidement, sans jeu ni risque de détachement intempestif. Le matériau antidérapant assure une excellente tenue, même avec les mains moites lors des sessions de jeu intenses.

Fonctionnalités et Confort

Le grand avantage de ces grips est qu’ils ne sacrifient aucune fonctionnalité. Un accès dédié à l’arrière facilite le retrait des Joy-Con. Surtout, les boutons SL et SR restent parfaitement accessibles via des gâchettes intégrées au grip, une conception bien plus intuitive que de devoir atteindre les petits boutons latéraux des Joy-Con nus. Légers et compacts, ils se glissent sans problème dans un étui de transport, ce qui en fait des accessoires nomades par excellence.

Verdict

À un prix très abordable, ce pack de grips est un petit investissement pour un grand confort. Il est particulièrement recommandé pour les joueurs adultes qui trouvent les Joy-Con trop petits, ou pour quiconque souhaite jouer plus longtemps sans fatigue. C’est un accessoire qui, une fois essayé, devient difficile à lâcher. Simple, efficace et immédiatement utile.