Nintendo a dévoilé de nouvelles données à la suite de son dernier rapport fiscal, livrant un ensemble de statistiques et d’informations stratégiques qui confirment le succès de la transition entre la Switch et la Switch 2.

Tout d’abord, la firme de Kyoto indique que la transition interne est désormais complète : la quasi-totalité de ses équipes de développement se consacre à la Nintendo Switch 2. Cette orientation marque une nouvelle phase dans le cycle de vie des consoles de la marque, même si la première Switch continue d’être produite tant que la demande reste soutenue.

Mais c’est une donnée en particulier qui illustre la réussite de cette transition : 84 % des possesseurs actuels de Switch 2 détenaient déjà une Switch de première génération. Une proportion impressionnante, qui montre l’attachement du public à l’écosystème Nintendo. Parmi ces utilisateurs, la moitié avait acheté la Switch 1 dans ses trois premières années de commercialisation, ce qui témoigne d’une fidélité durable et d’une adoption rapide du nouveau matériel.

Le président Shuntaro Furukawa a d’ailleurs confirmé que la Switch 2 enregistre le démarrage le plus rapide de l’histoire des consoles Nintendo, avec plus de 10 millions d’unités vendues depuis son lancement. Une performance qui dépasse largement les attentes internes et qui a poussé Nintendo à accroître ses capacités de production pour répondre à la demande. À ce rythme, la firme prévoit 19 millions d’unités vendues d’ici la fin de l’année fiscale, tout en assurant une disponibilité plus fluide à l’étranger, même si le Japon reste encore sous tension côté stock.

Côté jeux, le lancement de la console a été porté par Mario Kart World, qui s’impose déjà comme le titre le plus vendu de la série avec 9,57 millions d’exemplaires écoulés, dont 81 % via le bundle Switch 2. Selon Nintendo, près de 9 acheteurs de Switch 2 sur 10 ont joué à Mario Kart World, ce qui en fait un véritable jeu-vitrine de la nouvelle génération.

Nintendo se félicite également de l’adhésion massive des éditeurs tiers : la Switch 2 dispose du plus vaste line-up de jeux tiers jamais vu sur une console Nintendo, confirmant la solidité du partenariat établi au fil des années.

Sur le plan stratégique, la société met désormais l’accent sur trois axes d’investissement prioritaires :

Renforcement du développement interne, via l’expansion de ses studios et la création d’un nouveau centre de développement à Kyoto. Diversification dans le divertissement non vidéoludique, notamment le cinéma, avec la préparation de plusieurs projets au-delà de Super Mario Galaxy (film prévu pour 2026) et The Legend of Zelda (2027). Consolidation du lien avec les consommateurs, en s’appuyant sur les 400 millions de comptes Nintendo créés et les 34 millions d’abonnés au service Nintendo Switch Online.

Nintendo a aussi lancé une application mobile “Nintendo Store” sur iOS et Android, facilitant les achats sur l’eShop, mais aussi les commandes de produits physiques comme les consoles et accessoires officiels.

Fidèle à sa philosophie de “connexion à long terme avec les joueurs”, Furukawa insiste sur la volonté de Nintendo de maintenir un lien émotionnel avec les consommateurs tout au long de leur vie — des souvenirs d’enfance aux moments de jeu partagés en famille. Cette approche multigénérationnelle est, selon lui, au cœur du “cycle idéal” que Nintendo souhaite entretenir avec ses fans.

En parallèle, Nintendo continue de mettre en avant ses initiatives environnementales et sociales : réduction de l’empreinte carbone des bureaux, normes de conception durables, intégration de contrôles parentaux et amélioration du bien-être des employés. Le constructeur entend “apporter des sourires aux gens du monde entier” tout en conservant les valeurs de créativité et de sincérité chères à son ADN.

Enfin, le Nintendo Museum de Kyoto, inauguré en octobre 2024, a déjà accueilli plus de 500 000 visiteurs en moins d’un an, preuve supplémentaire de la vitalité de la marque et de son héritage historique.

Avec une base solide, une transition réussie et une expansion vers de nouveaux horizons, Nintendo aborde l’avenir de la Switch 2 avec une confiance manifeste. Et si les ventes de la console originelle se maintiennent encore à un rythme stable, l’objectif est clair : étendre la base d’utilisateurs Switch 2 et “établir fermement le socle de la nouvelle génération de consoles Nintendo.”