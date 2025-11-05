Les sorcières s’apprêtent à faire pousser bien plus que des plantes dans Grimoire Groves. Le studio de développement Stardust Games et l’éditeur/distributeur Tesura Games ont annoncé la sortie d’une édition physique du jeu sur Nintendo Switch prévue pour le premier trimestre 2026. Cette collaboration permettra aux joueuses et joueurs de plonger dans un univers à la fois enchanteur et foisonnant, où l’exploration, la magie et la nature s’entremêlent dans un équilibre délicieusement mystique.

Dans Grimoire Groves, les joueuses incarnent des sorcières en quête d’un nouveau foyer. Leur voyage les mène jusqu’à la légendaire forêt du même nom, réputée pour abriter d’innombrables créatures et plantes magiques. Mais à leur arrivée, elles découvrent un lieu déserté, vidé de sa vitalité : les esprits de la forêt ont disparu, et seules quelques plantes survivent encore. L’objectif est alors clair — redonner vie à cette forêt déchue à travers la magie, la recherche et une bonne dose de travail acharné.

Ce rogue-lite d’exploration de donjons mêle mécaniques d’action, de culture et de gestion. Les sorcières devront apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques, débloquer et combiner des sorts pour remplir leur grimoire, tout en cherchant à équilibrer les quatre éléments. Chaque formule peut être adaptée au style de jeu de chacun, permettant de créer des stratégies variées et de découvrir de nouvelles synergies entre les sorts.

L’aspect de culture est tout aussi central. Les joueuses feront pousser des plantes magiques aux propriétés uniques, apprendront à récolter leurs fruits, à en tirer des ingrédients pour créer de nouveaux objets et à rep peupler le monde de créatures végétales. Ces dernières ne sont pas de simples compagnons : elles participent activement à la restauration du Grimoire Groves et contribuent à renforcer les pouvoirs magiques des sorcières.

L’exploration et les rencontres occuperont également une place essentielle. En parcourant la forêt, les sorcières pourront se lier d’amitié avec les esprits légendaires et leur offrir un nouveau foyer dans leur cabane. En retour, ces esprits contribueront à rétablir l’équilibre magique de la forêt. Le joueur pourra aussi décorer sa base avec des objets magiques qui amélioreront ses compétences et renforceront les pouvoirs des esprits.

Mais tout n’est pas que sérénité et jardinage. L’histoire réserve une quête aussi étrange que cocasse : retrouver les légendaires chaussettes Arc-en-Ciel, un artefact mythique dont la disparition semble avoir perturbé tout l’équilibre du monde. Ce mystère, aussi mystérieux qu’ensorcelant, donnera lieu à une aventure teintée d’humour et de magie pure.

La version physique proposée par Tesura Games se déclinera en deux éditions. La Standard Edition contiendra le jeu complet sur cartouche, tandis que la Deluxe Edition s’adressera aux collectionneurs avec un contenu riche :

Le jeu complet en version physique sur Nintendo Switch

Une boîte collector

Une planche de stickers

Un set de pins “Esprits de la Forêt”

Un artbook “Art Grimoire”

Un CD de la bande-son officielle

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur la Tesura Store, ainsi que chez les principaux revendeurs et sur Amazon. Grimoire Groves promet ainsi d’enchanter les fans de rogue-lite, de magie et d’univers poétiques dès le premier trimestre 2026 sur Nintendo Switch.

Précommandez Grimoire Groves sur la Tesura Store